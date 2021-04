- BORBÉLY TAMÁS -



A Genelec G-One a márka legkompaktabb, és legelérhetőbb árú profi stúdió monitorja, mely papírforma szerint hozza a cégtől jól megszokott kiváló minőséget.

Az 1978-ban alapított Genelec cég neve mára a minőség garanciájává vált, ha aktív stúdió monitorokról van szó. A professzionális színvonallal nemcsak a hivatalos, „nagy” stúdióknak kedveznek, hanem kompromisszummentesen biztosítják azt az otthoni felhasználóknak is. Kutatásaik jelentős részét mindig is az akusztikai tér vizsgálatának szentelték, hogy aztán a legmegfelelőbb termékekkel szolgáljanak az egyes felhasználási területek számára. A Genelec alapvető célja mindig a lehető legtermészetesebb, neutrális hang létrehozása, legyen szó film- vagy hangstúdióról, beltéri AV (audio, video) installációról, vagy akár egy házi stúdióról. Jelen tesztünkben a cég G-One típusú kompakt monitorját vesszük jobban szemügyre, mely leginkább az utóbbi terület felhasználóinak, vagyis a házi stúdióknak jelenthet kiváló megoldást.





Kialakítás





A Genelec G-One a márka által gyártott legkompaktabb közeltéri aktív monitor. Rengeteg esetben az ennél nagyobb verziók „ágyúval-verébre” megoldások lennének a felhasználónak. A méret csökkentéssel a Genelec esetében semmiképpen sem párosul a minőségcsökkenés, pusztán egy kisebb térre optimalizálták a hangfal paramétereit.

A G-One a Genelec-től megszokott alumíniumházzal, lekerekített „tojás-szerű” formával rendelkezik, mely a márka csaknem minden termékére jellemző. Ezt a kialakítást azonban elsősorban nem az esztétikai szempontok vezérelték (bár meg kell állapítani, hogy nagyon mutatós), hanem a minél transzparensebb frekvencia-átvitel igénye. A Genelec ezt a „signature” formai kialakítását MDE™-nek, vagyis Minimum Diffraction Enclosure-nek nevezi, melynek célja a korábban említett, minél realisztikusabb átvitel. Kis helyen, házi körülmények között sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható a monitorok állványra történő helyezése, ezért jobb híján asztallapra, vagy egyéb síkfelületre kerülnek. Ez azonban a frekvencia-átvitelben is torzításokat hoz létre (növeli a mélyeket, mélyközepeket), illetve „szórja” a hangot, tehát a sztereó térben való panorámázás is nehézkesebbé, pontatlanabbá válik. Ezen nem kívánt hatásokat csökkenti a G-One hangfalhoz járó Iso-Pod™, ami egy gumiszerű anyagból készül talp, vagy ágyazat, mely a tisztább, kezelhetőbb hang mellett a hangfalak vertikális irányíthatóságát is lehetővé teszi. Ha már az elhelyezés került szóba, akkor fontos megemlíteni, hogy a G-One hátulján kialakított különböző átmérőjű menetes lyukak segítségével közvetlen mennyezeti vagy fali állványra történő rögzítésre is lehetőséget kapunk.

A G-One hátulján található egy reflexnyílás, melyhez egy elég hosszú, belső cső vezet (ennek a megoldása ilyen kis kaszniban szintén egy kialakítási, és tervezési bravúr). Ez a cső, illetve nyílás biztosítja a realisztikus (kompresszálás- és torzításmentes) mélyek megjelenítését.

Szolgáltatások





A Genelec G-One aktív, digitális crossover rendszerrel rendelkezik. A rendszer része két külön hangszóró: egy magas- (3/4”-os), és mélysugárzó (3”-os), melyekhez két külön belső végfok (erősítő) tartozik. Ezek lehetővé teszik, hogy az egyes frekvenciák az adott hangszórókon szólaljanak meg, illetve a hangszórók azokat a frekvenciákat kapják meg, melyekre optimalizálva lettek. A frekvencia-átvitelt nem befolyásolja a hangerő (mint egyes passzív rendszereknél), így kis- és nagyobb hangerőn is ugyanazt a pontos, tiszta eredményt kapjuk. A rendszer része a túlterhelés védelem, mely hirtelen jelszint növekedésnél (peak), automatikusan visszavesz a hangerőből ezzel megvédve a hangszórókat a károsodástól.

Mint az újabb Genelec monitorok, a G-One is rendelkezik ISS™ (Intelligent Signal Sensing) rendszerrel, vagyis bekapcsolás után, ha egy bizonyos ideig nem kapnak jelet, akkor automatikusan stand by állapotba kapcsolnak.

A G-One (mint a profi monitorok legtöbbje) egy fix hangerőn dolgozik, magán az eszközön csak egy -10dB-es kapcsoló található, nincsen egyéb hangerő potméter. A bemenetet rendkívül egyszerűen, egy darab RCA aljzattal oldották meg.





A G-One hátulján helyet kapott öt darab mini, süllyesztett kapcsoló, melyekkel a hangfal elhelyezéséhez tudjuk finomhangolni a hangkibocsátás tulajdonságait. Ezzel kompenzálhatjuk a kevésbé ideális körülményeket, mint például a közvetlenül fal előtt, vagy (még rosszabb esetben) egy sarokban elhelyezett monitor esete stb. A kapcsolókhoz tartozó funkciókat az alábbiakban részletezzük:

ISS disable: (Intelligent Signal Sensing kikapcsolva)

Level -10 dB (összhangerő csökkentve 10 dB-lel)

Tabletop (Sík felületre helyezés esetén kompenzált mély, mélyközép tartomány)

Bass -2dB (bizonyos mély, mélyközép frekvenciák csökkentve -2dB-lel)

Bass -4dB (bizonyos mély, mélyközép frekvenciák csökkentve -4dB-lel)





Hang





Mielőtt belevágnánk a „puding próbájába”, fontos megemlítenem, hogy otthon én is a Genelec G-One-t használom, tehát hosszabb távú tapasztalatokkal rendelkezem egy párnapos teszteléssel eltöltött időhöz képest. Emlékszem, hogy amikor megvásároltam a két darab G-One-t, és kis házi stúdiómban elhelyeztem őket a megfelelő helyre, kis méretükkel mókásan festettek a korábbi monitorjaim mellett. Nem kételkedtem, hogy jól fognak szólni, de agyaltam, hogy B-verziónak megtartom az előző monitorokat, már csak azért is, hogyha gyakorlásra használom a rendszert, akkor a két szegény kis G-One nehogy ne bírja a hangerőt. Nem kellett 20 perc sem, és a régiek már mentek is egy használt fórumra, mert a kis G-One páros minden szempontból csúnyán megette őket.

Gyönyörű, kristálytiszta hanggal rendelkezik, a sztereó zenei mixet tér-, illetve panoráma szempontból vizsgálva is pontos képet ad, így teljesen alkalmas alkotásra, keverésre. A G-One párost használva olyan dolgok jöttek elő különböző zenei anyagokat hallgatva, melyeket eddig jótékony (vagy kártékony?) homály fedett. Sokszor használom a monitorokat gyakorlásra gitárral (modellezős multieffekttel), illetve basszusgitárral. Első ránézésre kételkedtem abban, hogy külön sub nélkül bírni fogja a basszusgitárt… Ez a kétely egy pillanat alatt szertefoszlott. Szobai körülmények között egy külső lejátszóból, vagy DAW-ból lejátszott zenével történő gyakorlásnál is teljesen alkalmas, kielégítő, részlet gazdag mélyekkel, és dinamikával rendelkezik. Nyilván nem olyan, mintha egy külön basszuserősítőt kitekernénk, de a bevallom szobában nekem nincs is erre igényem, viszont arra annál inkább, hogy a zenében a helyén szóljak, illetve a mixben elhelyezve visszaadja a cucc a megfelelő minőségű basszus- vagy gitárhangot.

Az az igazság, hogy végső keverési munkát viszonylag keveset végzek, viszont annál több a gitárral, illetve basszusgitárral végzett stúdiómunka, ahol egy kész, vagy félkész zenei anyagra kell feljátszanom az adott sávokat. Ilyen esetekben egy hangszín tekintetében nyers változat mellett szeretek egy kvázi végleges olyan gitár, vagy basszusgitár sávot elküldeni a hangmérnöknek, ami a saját elképzeléseimet tükrözi. Nem egy hangmérnöktől kaptam olyan dicséretet, hogy a gitársáv importálása után, csak hangerőben kellett azt a helyére húznia a mixben és készen is volt. Ilyen szempontból nagy segítségemre van a G-One, mivel neutrális hangzása révén könnyebben tudok lemez-kész, vagy legalábbis ahhoz nagyon-nagyon közeli soundokat kikeverni.





Összefoglalás, ajánlás





A Genelec G-One a márka legkompaktabb, és legelérhetőbb árú profi stúdió monitorja, mely papírforma szerint hozza a cégtől jól megszokott kiváló minőséget. A klasszikus kétmonitoros rendszerek mellett, a barátságos mérete és árfekvése miatt kedvező megoldás lehet 5.1-es rendszerek kiépítésére is. Házi stúdiókba tökéletes választás, de nem csak feljátszásra, és szerkesztésre alkalmas. Ha valaki csak gyakorlásra (gitár, billentyű, basszusgitár stb.) szeretne egy igényes, szobai sztereó rendszert kiépíteni, annak a G-One szintén kiváló megoldást kínál.

Technikai adatok

Ár: 99.900 Ft / db

Tesztpéldány: Mezzoforte Hangszeráruház

Kompakt aktív kétutas hangsugárzó, fekete

Alumínium öntvény ház, védőrácsokkal és mágneses árnyékolással

Teljesítmény (RMS): 50 Watt (25 W + 25 W)

Hangnyomás (SPL): 96 dB

Hangszórók: 3" mély, 3/4" metal dóm tweeter

Keresztváltó frekvencia: 3 kHz

Frekvencia átvitel: 67 Hz - 25 kHz ("-6 dB")

Bemenet: 1 db RCA analóg bejárat

Méretek: 195 x 121 x 115 mm

Súly: 1.7 kg





