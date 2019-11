A Zoom bemutatta LiveTrak L-8 digitális keverőjét A Zoom LiveTrak L-12, L-20, majd az L-20R után a gyártó most bemutatta LiveTrak L-8 digitális keverőjét, ami az előző modellekhez hasonlóan egyben felvevő eszköz és audió interfész is.

Nyilvánvaló, hogy a Zoom LiveTrak L-8 digitális mixert a gyártó az L-12 kisebb változataként pozícionálta, és az is jól látható, hogy az alapkoncepció – a négy az egyben, vagyis digitális keverő, fejhallgató keverő, felvevő eszköz és interfész – megmaradt. Ugyanakkor a zenei, zenekari felhasználási terület mellett, a tervezésénél a podcasterek és tartalomgyártók szempontjait is figyelembe vették, amit néhány, erre a területre kihegyezett szolgáltatás mutat. Az új LiveTrak L-8 modell 8 csatornás keverőként, (4 külön keverhető fejhallgató kimenettel) többsávos felvevő eszközként – ami 12 csatorna egyidejű rögzítésére alkalmas – és USB audio interfészként egyaránt megállja a helyét a legkülönfélébb felhasználási területeken. Digitális keverő

A LiveTrak L-8 első hat csatornája alacsony zajszintű fejlett mikrofon előerősítőt és 48 V fantom tápot kapott. Ezek a csatornák kombó (XLR/jack) bemenettel rendelkeznek és mikrofon vagy vonalszintű jelet képesek fogadni. Az 1-2 csatorna Hi-Z kapcsolóját aktiválva gitárt, basszusgitárt is csatlakoztathatunk ide. A 3-6 csatornáknál pedig egy -26 dB kapcsoló áll rendelkezésünkre, ha vonalszintű jelet kívánunk ide küldeni. A 7-8 csatorna 6,3 mm-es jack bemenete pedig csak vonalszintű jelet tud kezelni. Összesen 7 helyszín beállítása menthető el és hívható elő. Mindenegyes mentés tartalmazza a faderek pozícióját, az EQ, a panoráma és a némítás beállításait. Az első hat csatornát GAIN szabályzóval is ellátták, a háromsávos EQ kezelése pedig a kívánt csatorna SEL gombjának benyomása után, a Channel Strip szekcióban található potméterekkel történhet. Itt kaptak helyet a PAN, az Effect és a felül áteresztő (mélyvágó) szűrő gombjai is. Élő keverésnél és felvételnél hasznos lehet a 4 fejhallgató kimenet, melyből hármat egymástól függetlenül kezelhetünk, a negyedikre pedig a maszter mixet küldhetjük. Keverésnél többféle beépített zengető, delay és kórus effekt közül is választhatunk. Az eddigieken túl, négyérintkezős 3,5 mm-es TRRS mini jack csatlakozóval ellátott kábelt is csatlakoztathatunk, a 8. csatornánál található okostelefon aljzatba, mellyel egyidejűleg küldhetünk jelet okostelefonról a keverőre, és visszafelé a maszter mixet, a 8. csatorna jele nélkül.* *A 7-8 vonalbemenetek és az okostelefon csatlakozó nem működik egyidejűleg. Felvevő eszköz

A LiveTrak L-8 egyidejűleg 10 külön sáv plusz egy sztereó mix rögzítésére (és 10 sáv visszajátszására) alkalmas közvetlenül SD kártyára, és/vagy USB-n csatlakoztatott számítógépre 24-bit/96 kHz minőségben.* A -121 dBu bemeneti zaj, és a +54 dB maximális bemeneti erősítés azt jelenti, hogy a LiveTrak a alacsony zajszintű és fejlett mikrofon előerősítővel rendelkezik, ami kiváló minőségű felvételek készítését teszi lehetővé. Ha befejeztük a felvételt, a mixdown-t elkészíthetjük a LiveTrak-kel, vagy a sávokat exportálhatjuk zeneszerkesztő szoftverünkbe további munkálatok céljából. A felvétel akár élő koncertet keverése közben is készülhet. (Podcasting felhasználási területen a felvétel élő adás közben is történhet.) * Az effektek, az EQ, és az audio interfész funkciók 96 kHz-nél nem állnak rendelkezésre, csak 44.1/48 kHz-es mintavételezésnél. Audio interfész

Habár a LiveTrak L-8 önálló keverőpult és felvevő eszköz is egyben, Audio Interface módban Mac, PC, vagy iOS eszközhöz csatlakoztatva 12 bemenettel és 4 kimenettel rendelkező USB audio interfészként használható. Az Audio Interface mód lehetővé teszi, hogy a bemenő csatornák jelét kedvenc zeneszerkesztő programunkra küldjük, még akár SD kártyára történő felvétel közben is, ráadásul USB-n a számítógépről is fogadhatunk audio jelet, amit az élő előadáshoz keverhetünk. Az L-8 kompatibilis iOS eszközökkel is, de ehhez Apple Lightning – USB kamera adapter szükséges. Podcast állomás

Ahogy a cikk elején említettük a LiveTrak L-8 podcasterek, tartalomgyártók számára is jól használható jellemzőkkel is felruházták. Ilyen plusz a Sound Pad szekcióban elhelyezett 6 gomb amellyel előre felvett szignálokat, reklámokat, bejátszásokat indíthatunk egy gombnyomással.



Telefoninterjúknál az okostelefont a tartozék TRRS kábellel egyszerűen csatlakoztathatjuk a 3,5 mm-es jack aljzathoz. Ilyenkor a Mix-Minus funkció automatikusan véd a gerjedéstől és visszhangtól. Az USB-re számítógépet csatlakoztatva Skype, Facetime, Hangouts, Slack és egyéb audiót is tud a LiveTrak L-8 fogadni. A keverőnél már említett 4 fejhallgató kimenet is jó szolgálatot tehet pl. több interjúalany esetén, mert mindenki hallhat mindenkit, és még az arányok is változtathatók. Tápellátás

A LiveTrak L-8 4 db AA elemmel 2,5 órán keresztül üzemeltethető, vagyis bárhol, bármikor bevethető, mint felvevő eszköz és keverő. Hosszabb használat esetére külső USB akkumulátor javasolt, ha ez lemerül, a keverő automatikusan átkapcsol az AA elemekre. A tartozék AD-17 AC adapterrel pedig hálózatról üzemeltethetjük az L-8-at. A Zoom LiveTrak L-8 decembertől lesz kapható, tájékoztató ár: 158 900 Ft. A Zoom termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service.