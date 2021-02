A Yamaha bejelentette MSP3A aktív stúdió monitorját A Yamaha új stúdió monitorjában, mely a korábbi MSP3 frissített változata, először alkalmazza Twisted Flare Port™ technológiáját. A Yamaha bejelentette aktív MSP3 referencia monitorjának frissítését. Az új MSP3A modell megörökölte elődje számos jellemzőjét, így a többféle bemenetet, a kezelőgombokat, és a sokoldalú rögzítési lehetőségeket, ugyanakkor fejlesztésekkel is találkozunk, melyek a hangzás minőségét és a hangfal dizájnt érintik. Az MSP3A az első olyan Yamaha stúdió monitor, melyben a mélynyomó gyártás során felhalmozódott bőséges tapasztalatok alapján kidolgozott Twisted Flare Port™ technológiáját alkalmazta a gyártó. A basszus-reflex rendszerű dobozban egy speciális basszus-reflex cső kapott helyet, amit úgy alakítottak ki, hogy a cső mindkét végén csökkentse az áramló levegő által keltett turbulencia zaját. Mindez határozottabb, konkrétabb mélyhangokat eredményez, kiküszöböli a mély frekvenciák esetleges összemosását, torzítását, ugyanakkor támogatja a valósághű hangvisszaadást.

A monitorban egy 4 inches mélyhangszóró, és egy 0,87 inches magassugárzó dolgozik, melyeket a hangszórókhoz optimalizált 22 wattos erősítő hajt. Az új modell a basszus-reflex doboznak és a Twisted Flare Port technológia kombinációjának köszönhetően meglepően nagyot szól, telt, tiszta és jól artikulált mélyekkel. A monitorok mágneses árnyékolása és kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy a hangfalakat akár valamilyen audió / videó berendezés, vagy számítógép közelében is elhelyezhessük. Elődjéhez hasonlóan az MSP3A monitoron is az első panelen találjuk a mély- és magas frekvencia szabályzókat és a két bemenet külön hangerő potméterét. A Line 1 bemenetre a hátsó panelen elhelyezett RCA csatlakozó szolgál, még a Line 2 bemenetnél egy XLR/TS/TRS kombó aljzat fogadja a jelet. A két bemenet egyidejűleg is használható, így egyszerre több audió jelet is monitorozhatunk. Szintén a hátsó panelen kapott helyet a tápkábel csatlakozó és bekapcsológomb is. Az új Yamaha MSP3A referencia monitorokat többféle rögzítési lehetőséggel is ellátták, ezért változatos alkalmazási területeken használhatók. Ideális választás lehet kisebb stúdiókba, otthoni stúdiókba, tévés- filmes utómunkálatoknál. Az MSP3A súlya kisebb elődjénél, mindössze 3,6 kg-ot nyom, opcionálisan mikrofon állvány adapter, bilincses állvány és falra szerelő keret vásárolható hozzá. A Yamaha MSP3A boltokba kerülése 2021 április-május körül várható. A hazai árról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni. Fontosabb technikai adatok

Teljesítmény (RMS): 22 Watt

Hangszórók: 3,94" (10 cm) mély, 0,87" (2,2 cm) dóm tweeter

Keresztváltó frekvencia: 4 kHz

Frekvencia átvitel: 67 Hz - 22 kHz

Méretek: 144 x 236 x 166 mm

