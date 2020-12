Címlap » Teszt / Bemutatás » Fúvósok » Yamaha YBS-82 – új, Custom szériás bariton szaxofon Yamaha YBS-82 – új, Custom szériás bariton szaxofon – LIPPÉNYI GÁBOR –



A Yamaha cég még a tavasszal jelentette be, hogy a bariton szaxofon kategória is teljes lesz a Custom szériával, most ősszel már rendelhetők lettek ezek a hangszerek.



A Yamaha kínálatában a nyilván elterjedtebb alt szaxofonok és tenor szaxofonok négy ár és minőség kategóriában érhetők el. Tanuló, haladó, professzionális és Custom szériákról beszélhetünk esetükben. A szoprán és bariton csoportokban érthető módon tanuló kategóriát nem találunk, a szoprán szaxofonok esetében eddig is létezett Custom kategória. Most a bariton szaxofonok családja is kiegészült ezzel, így teljes lett a Custom széria. A Custom szériára jellemző, hogy magas színvonalú kézi kidolgozással készített hangszerek, melyek a virtuóz szólisták igényeit is képesek kielégíteni. Ez nyilvánvalóan így van az YBS-82 esetében is, már ránézésre is a gravírozás, a billentyű borítás és több más minden is ezt sugallja. A meglévő szériákhoz képest az egy darabból készített, valamivel rövidebb tölcsér (bell) rész a jobb intonációt segíti minden lágéban. A billentyűzet ergonómiája is fejlesztve lett. Mint a legtöbb bariton szaxofonnál, így nyilván alsó „A” billentyűt is találunk az oktáv billentyű mellett és ennek is változott a formája és elhelyezkedése. A magas „F” elöl lévő billentyűjének pozíciója változtatható, és mindkét kéz kisujjára eső billentyűk laposabbak, könnyebben játszhatók lettek. A Yamaha YBS-82 bariton szaxofon alapesetben a C1 nyakkal kapható, de opcionálisan még két féle furat formában és méretben készített nyakat is választhatunk. Az E1 típus esetében a rezonancia és a reagálás kiegyensúlyozottságát kapjuk, míg a V1 típus esetében nagyobb hangerőt és dinamikát. Színben és anyagban hat konfiguráció létezik ezekből, így a lehetséges variációk száma tizennyolc az opcionális nyakrészeknél. Az YBS-82 egyébként maga is három féle kidolgozásban kapható. Az alap, lakkozott aranyszínű típuson kívül egy ezüst borítású – YBS-82S – és egy lakkozatlan aranyszínű – YBS-82UL – is a sorozat része. Az alap hangszerek mind felső „F#” billentyűvel ellátottak, de lehetőség van ilyen billentyűzet nélkül megrendelni a hangszert (YBS-82ZWOF). Ez amiatt lényeges, hogy ennek a plusz nyílásnak hatása van a rezonanciára és vannak, akik inkább ezt a hangzást preferálják. Az új Yamaha Custom bariton szaxofon jellemzője a kitámasztó láb megléte is. A hangszer alján találhatunk egy csapot, amelybe beilleszthetjük a szaxofonhoz kapott lábat is. Ez bariton szaxofon esetében azért lehet érdekes, mert ezzel játék közben letámaszthatjuk a földre, így tehermentesíthetjük a hátunkat és nyakunkat. Egy komolyabb fúvókát is kapunk a szaxofonhoz (Yamaha C5) és egy új, kerekekkel ellátott, összesen négy fogantyúval épített kemény tokot is.

A bariton szaxofonok eleve magasabb árkategóriában vannak, több anyagot kell beépíteni, több kézi munka az elkészítésük. Az új Yamaha YBS-82 bariton szaxofon család a legmagasabb kategóriát képviseli, így nyilván az áruk is ezt tükrözi. Mindenesetre a Yamaha Custom szaxofon család teljes lett ennek a szériának a megjelenésével, így a legigényesebb szólistáknak immár a bariton kategóriában is nagyobb választási lehetőségük van, akármilyen zenei stílusban is működnek. A Yamaha YBS-82 bariton szaxofonról további információkat, illetve az elérhetőségről és az árról pontos adatokat a hazai hivatalos Yamaha viszonteladóktól kaphatunk.