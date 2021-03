Címlap » Teszt / Bemutatás » Fúvósok » Megújult a Yamaha bariton szaxofon család Megújult a Yamaha bariton szaxofon család - LIPPÉNYI GÁBOR -



Az újonnan bemutatott Yamaha YBS-480 és YBS-62 II modellekkel teljessé vált a Yamaha bariton szaxofon család. Yamaha YBS-82 Custom Pár hónappal ezelőtt írtunk a Yamaha YBS-82 Custom bariton szaxofonról, amellyel akkor, az idáig nem létező Custom kategóriás csúcsmodell került be a cég kínálatába. Most arról érkezett hír, hogy az egész bariton szaxofon család megújult, az alsóbb kategóriákban is új modellek jelentek meg, sok tulajdonságot megörökölve az YBS-82 Custom modelltől. Yamaha YBS-62 II A Custom kategóriás hangszer megjelenése előtt a 62-es modell volt a csúcs, professzionális kategóriába tartozó modell, most ennek jelent meg új változata YBS-62 II néven. Az ez alatt elhelyezkedő intermediate vagyis középhaladó kategóriában a 32-es modellt váltja az YBS-480. Bariton szaxofonból igazán kezdő (student) hangszert érthető okokból nem gyárt a cég, és ebben az esetben az intermediate sem azt jelenti, hogy ezzel a hangszerrel ne lehetne színpadon, koncert körülmények között játszani. Az újdonságok, amelyet mindkét kategóriában megkaptak az új modellek részben a hangzás, részben az ergonómia és általában a játszhatóság területét étintik. A hangszerek tölcsére rövidebb lett, ez egyrészt segíti a kiegyenlítettebb hangzást minden regiszterben, másrészt főleg a legalsó regiszterben fókuszáltabb lett a hangindítás és könnyebb az intonáció. A hangszer súlya is valamennyivel könnyebb lett így. A hangszerek súlyelosztása is javult a nyakló horgának fogadására szolgáló függesztő karika kismértékű áthelyezésével. Az összes segédbillentyű alakja kismértékben változott, ergonomikusabb lett a kialakításuk, köztük az elülső villa F és az oktáv billentyű alatt elhelyezkedő alsó A esetében a legnyilvánvalóbbak ezek a változások. Mindkét hangszer megkapta a kitámasztó láb lehetőséget, bár ezt külön kell megvenni ebben az esetben. Az új, úgynevezett Hydro-formed nyak kialakítás és az optimalizált furat is segíti a gyors reagálást a nagyobb szaxofon testnél és könnyebbé teszik a pontos intonációt. A professzionális és az intermediate modell egyaránt kapható lakkozott arany és ezüstözött kivitelben. Yamaha YBS-480 A két modell közötti különbségek elég kicsik, de nyilván nem elhanyagolhatóak. Az egyik legfontosabb a billentyű tartó oszlopok kialakítása. Mint sok más esetben, így itt is az intermediate hangszernél az oszlopokat közvetlenül a szaxofon testre hegesztik. Ez így van az YBS-480 bariton szaxofonnál is. Az YBS-62 II professzionális modellnél az oszlopok (összetartozó csoportokban) külön talpakra vannak szerelve és azokat rögzítik a testre. Ez így stabilabb konstrukciót jelent és finomabb beállítási lehetőségeket. Persze ezáltal egy kicsit növekszik is a hangszer súlya, de másrészt a hangzást is befolyásolhatja jó irányba a több anyag és a stabilitás. Másik különbség az, hogy az intermediate modellnél nem találunk felső Fisz billentyűt. Ez sem feltétlenül hátrány, mint az előző cikkben meg lett említve a Custom modell is rendelhető felső Fisz nélkül, mert vannak, akik nem szeretik azt a hangszín változást, amit ennek a billentyűnek a megléte okoz. Esztétikai különbség, hogy a professzionális modell tölcsére gravírozással lett ellátva. Mindkét modellt komoly tokkal kaphatjuk meg de az YBS-62 II esetében ez kerekekkel és húzó fogantyúval van ellátva, míg az YBS-480 esetében nem. Yamaha YBS-62 II A Yamaha bariton szaxofon család a két új modell megjelenésével egységessé vált, minden kategóriában hasonló ergonómiával, alap hangzással és szolgáltatásokkal találkozunk. Mindhárom hangszer a maga szegmensében magas minőséget képvisel, így bárki találhat a pénztárcájának és szintjének megfelelő modellt. Az YBS-480 és YBS-62 II bariton szaxofonokról további információkat, a pontos elérhetőségről, az árról adatokat a hazai Yamaha kereskedőknél kaphatunk.