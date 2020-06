Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Yamaha THRII10 gyakorló erősítő teszt Yamaha THRII10 gyakorló erősítő teszt - KERES TIBOR -



Tavaly ősszel jelent meg a Yamaha népszerű THR gyakorló erősítőjének második generációja, melyből a legkisebb, THR10II modellt teszteltem. A Yamaha az első THR mini erősítőjével tulajdonképpen egy új termékkategóriát kezdett el gyártani az ún. desktop vagy asztali gitárerősítőt. Persze kisebb gyakorló erősítők addig is voltak a piacon szép számmal, de a THR vonal kifejezetten a lakást, azon belül az asztalunkat célozta meg megjelenésével, kialakításával és kezelhetőségével. Elég kicsi, hogy elférjen az asztalon, stílusos, és méretéhez képest meglehetősen nagyot szól. Persze a dizájnon lehet vitatkozni, talán leginkább a retro jelző illik rá, de az tény, hogy gyakorlatilag bármilyen környezetbe elhelyezhető. Azóta termesztésen már vannak versenytársai a Yamaha THR-nek, pl. a Boss Katana-Air vagy a Vox Adio. Tavaly novemberben a Yamaha THRII típus jelöléssel bemutatta második generációs THR desktop erősítőit, a sorozatban az eredetinél nagyobb teljesítményű 2 x 10 W-os THR10II, a szintén 2 x 10 W-os THR10II Wireless és a 2 x 15 W-os THR30II Wireless modellek találhatók.



Úgy hozta a véletlen, hogy a tesztelésre kapott erősítő pont a sorozat belépő modellje, a THR10II, ami 2 x 10 W-os teljesítményével és jelentősen bővült szolgáltatásaival lényegesen többet nyújt az eredeti THR5 modellnél.

Megjelenés, kezelés

Az első pillantásra egyértelmű, hogy a THR erősítők nem a hagyományos kombó fazont követik, hanem inkább egy erősítő fejhez hasonlatos a megjelenésük, és ez az egyik ok, amiért asztali erősítőként emlegetjük őket. Asztalra helyezve, pont kényelmesen elérjük a kezelőgombokat, a beépített effekteknek, erősítőmodelleknek, hangológépnek köszönhetően pedálok nélkül, egyetlen kábellel gyakorolhatunk, (a Wireless változatok esetén teljesen kábelek nélkül) és kísérletezhetünk a hangzásokkal. Egy USB kábellel számítógéphez csatlakoztatva pedig audio interfészként is funkcionál, így felvételeket is készíthetünk vele, de erről majd később. Alapból kapunk összesen 8 gyári erősítő modellt – CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL, BASS, ACO, FLAT – melyek sora az ingyenes THR Remote alkalmazással további modellekkel bővíthető. A 8 gyári preset közül újdonság a basszus, az akusztikus és a flat, vagyis egyenes átvitelű erősítő modell. Szintén ezzel az alkalmazással az első öt modell háromféle módban – MODERN, BOUTIQUE és CLASSIC – használható, tovább növelve a hangzások tárházát. (A módváltó kapcsoló fizikailag csak a THR30II Wireless modellen van jelen, a másik két erősítőn ez funkció a THR Remote alkalmazással vezérelhető.) Klikk a képre! A kezelőpanelen balról jobbra haladva az AMP erősítő váltó és a GAIN és MASTER potik után a rendkívül érzékenyen reagáló és hatékony 3 sávos EQ tekerőit helyezték el, majd következnek az effekt választó/kezelő gombok. A rendelkezésre álló 8 effektet két gombbal kezelhetjük, az első potira a CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, a másodikra az ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB került. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy az adott potmétert jobbra tekerve a kiválasztott effekt intenzitása növekszik, majd egy ponton átvált a következő effektre. Ez azt is jelenti, hogy az egy gombra kiosztott effektek együtt nem használhatók, ami azonban az okos elosztás miatt semmiféle gondot nem okoz. Azt a döntést nem túl nehéz meghozni, hogy kórust vagy termolót, netán flangert akarunk használni, és ezután még dönthetünk a második gombra kiosztott térhatást növelő effektek között. A kezelőpanel jobb szélén a GUITAR és AUDIO kimenetet vezérlő potmétereket találjuk, az első nem szorul magyarázatra, a második a Bluetooth-on, AUX bemeneten vagy USB csatlakozás esetén a számítógépről jövő jel szintjét szabályozza. Az AMP kapcsolóval váltható gyári hangszínek szinte mindegyike jó kiindulási alap egy testreszabott hangzás kikeveréséhez. A basszust nem próbáltam, az egyenes, Flat presetből is ki lehet indulni, ha éppen ehhez van kedvünk. A többi erősítő modellnél némi EQ, Gain és effekt módosítás után jól használható hangzásokat kapunk, melyeket a rendelkezésünkre álló 5 memóriahely valamelyikére tárolhatunk el. A saját hangzások létrehozása és mentése után, ha az AMP kapcsolót tekerjük, akkor a gyári preset szólal meg, ha pedig választunk az 5 memóriahely valamelyikéből, akkor az ott eltárolt hangzás, vagyis az elmentett erősítő modelljeink nem befolyásolják a 8 gyári modellt. Ezzel együtt lehetőség van a gyári beállítás visszaállítására, amivel tulajdonképpen az öt eltárolt saját hangzást töröljük. THR10II erősítőt kromatikus hangológéppel is ellátták, amelynek nyomógombja kétfunkciós, bizonyos effekteknél a tap tempo megadására is szolgál. További lehetőség az Extended Stereo mód bekapcsolása, ami kicsit szélesebb sztereó hangzást eredményez. Ezt a Tuner gomb 3 másodpercnél tovább tartó benyomásával érhetjük el, és a hatást főleg fejhallagató használata esetén élvezhetjük. Hogy szól, mit tud?

Ahogy fentebb írtam, mindegyik gyári preset jó kiindulási alap a gitárunkhoz és igényeinkhez szabott hangzások létrehozásához. A rend kedvéért, azért essen pár szó az egymástól jól elkülönülő gyári presetekeről. Clean – szép tiszta hangzás, elsősorban kísérésre, bontogatásra, de ha feljebb tekerjük a Gain gombot és a hangerőt, akár tiszta szólókhoz is alkalmas Crunch – a név magáért beszél, krémesen túlvezérelt hang megnövelt középpel, sok múlik azon, hol áll a Gain Lead – szólóhangszín erősebben túlhajtva, mint a Crunch, talán még több középpel Hi Gain – nagy Gain és hangerő ugrás a Lead-hez képest, igazi vad high-gain hangzás Special – kevésbé túlhajtott, mint a Hi Gain, kiváló szóló hangzás, kevesebb méllyel Bass – nem próbáltam Aco – kellemes, jól használható akusztikus sound Flat – vagyis erősítőmodell nélküli egyenes átvitel Azt talán nem kell hangsúlyozni, hogy a 2 x 3,1 inches hangszóróktól döngő mélyeket nem várhatunk, már csak a fémdoboz rezonanciaképességei miatt sem, amúgy meglepően dögösen és keményen szólal meg az apró asztali erősítő, és a 2 x 10 W hangerő gyakorláshoz több, mint elég. A THR10II további erénye, hogy viszonylag kis hangerő mellett is remek overdrive és hi-gain hangzásokat produkál, a jól kitalált és könnyen finomítható hangzások pedig inspirálóan hatnak gyakorláskor. A THR10II Bluetooth képességének köszönhetően okostelefonról, tabletről kábel nélkül küldhetünk alapot, kísérősávot vagy hallgatni való zenét az erősítőre. Egy laptop mellett akár sztereó erősítő + hangszóróként zenehallgatásra is alkalmas, az egyszerűbb PC hangszóróknál lényegesen jobban és sokkal nagyobbat szól. Ha okostelefonra, tabletre feltelepítjük az ingyenes THR Remote alkalmazást, akkor Bluetooth kapcsolaton keresztül ezekről az eszközökről is kezelhetjük az erősítőt. Ennek az az előnye, hogy ilyen módon az effektek jobban paraméterezhetők, kompresszor és zajzár is rendelkezésünkre áll, valamit választhatunk a MODERN, BOUTIQUE és CLASSIC mód között, ezzel megnövelve az erősítő modellek számát. Ha USB kábellel számítógéphez csatlakoztatjuk az erősítőt, audio interfészként használva, a hozzá letölthető Cubase AI szoftverrel többsávos felvételek készítésére is alkalmas. Feltételezem, hogy a hozzá adott Cubase AI tartalmazza a megfelelő drivert, és így azonnal felismeri a THR erősítőt. Én egy régebbi Cubase 5.1-es verzióval próbáltam ki az interfész képességét, és ezért a hangkártyámhoz telepített drivert át kellett állítanom egy általános – Generic Low Latency ASIO driverre. Ezzel gyorsan és egyszerűen tudtam többsávos felvételt készíteni, kísérő sávra rájátszani. Rájátszáskor az AUDIO potival közvetlenül az erősítőről lehet a már felvett sáv hangerejét szabályozni, vagyis a gitár és a kísérő / lejátszott sáv hangereje így egymástól függetlenül állítható. Összegzés, vélemény

Sokoldalú, egyszerűen és kényelmesen használható, kézreálló gyakorló erősítőnek tartom a Yamaha THR10II modelljét. A gyári erősítő modellek tökéletesen testreszabhatók, az EQ finoman és intenzíven teszi a dolgát, a hangerőre nem lehet panasz, az effektkínálat is rendben van. Nagyban növeli az erősítő értékét a Bluetooth képesség és az, hogy audio interfészként is funkcionál. Éppen ezért bosszantó, hogy az alap THR10II modellből kimaradt az elemmel történő üzemeltetés lehetősége. (Még az előd THR 5 is használható volt hálózat nélkül, igaz, hogy 8 db AA elem kellett hozzá…) A THRII sorozat esetében a drágább THRII10 Wireless modellt kell megvennünk, hogy újratölthető akkumulátorral, 220 V nélkül használhassuk az erősítőt. Igaz, hogy ez a modell már egy Line 6 wireless vevőegységet is tartalmaz, ami egy külön megvásárolható Line 6 G10T adóegységgel gitárkábel nélkül is használható. Összeségében a Yamaha THR10II egy jól felszerelt, izgalmas hangzásokkal felvértezett, különleges gyakorló erősítő, ami egy laptop vagy asztali gép mellett elhelyezve könnyen hadra fogható felvételre is, de például az öltözőben, koncert előtt is hasznos társunk lehet. A THR10II esetében a desktop erősítő kifejezés nem puszta marketing szöveg, ő valóban az asztalra, a kezünk ügyébe való. Az ára alapján nem sorolható az olcsó gyakorló erősítők közé, ami részben a pillanatnyi forint/EUR árfolyamnak is köszönhető… Tartozékként hálózati adaptert és ingyenes Cubase AI szoftver letöltési lehetőséget kapunk, de vállra akasztható hordtáska is vásárolható hozzá. További információk, hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.