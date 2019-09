Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Victory Richie Kotzen RK100 Custom Limited Edition Victory Richie Kotzen RK100 Custom Limited Edition A Victory Amplification bejelentette a Richie Kotzen RK100 Custom Limited Edition 100 wattos, teljesen csöves gitárehttp://www.zeneszmagazin.hu/_sitemanager/index.php?logout=1rősítőt, amelyből mindössze 20 darabot gyártanak, és közvetlenül a Victory-tól lehet megrendelni.

A brit Victory még 2017-ben indította útjára a Richie Kotzen RK50 sorozatot, felélesztve a hosszú ideje tartó kapcsolatot az ünnepelt amerikai rock zenész és Martin Kidd, a Victory főtervezője között. Az RK50 hatalmas sikert aratott teljesen csöves, kompromisszumokat nem ismerő rock hangzásával, beépített zengetőjével, tremolójával. 2018-ban Richie megkereste a céget egy nagyobb, 100 wattos erősítőfej ötletével. Olyan erősítőt képzelt el, amit turnékon tud használni, ami tudja a nagy színpadokra való old-school rock hangzásokat, de néhány plusz képességgel is rendelkezik. Fel tudja idézni a késő ’60-as évek brit erősítő fejek klasszikus sound-ját, feelingjét, de Martin Kidd összetéveszthetetlen hangzásbeli jellemzőivel. A hagyományos két csatorna/négy bemenet felállás helyett az RK100 CLE modellen Normal és Bright csatornát találunk, egy bemenettel. A csatornák egymástól függetlenül és keverve is használhatók, ezt egy háromállású kis kapcsolóval állíthatjuk be. Ha szükséges, a Bright csatornára még több fényességet csempészhetünk a Bright gomb kihúzásával. A hagyományos EQ szekció (Treble, Middle, Bass) után a Master Volume potit helyezték el, hogy barátságosabb hangerő szintek mellett is csodálatos túlhajtott hangzásokat tudjunk elérni. Az RK100 CLE teljesítményét egy kapcsolóval 30 wattra csökkenthetjük, hogy még rugalmasabban kezelhessük a hangerő/dinamika viszonyt. Az előerősítőben három 12AX7, vagy ECC83 dolgozik, és egy belül elhelyezett bias kapcsolónak köszönhetően a végcsövek esetében is választhatunk a 4 x EL34 és a 4 x 6L6 konfiguráció között. Az erősítőt ellátták soros effekt looppal is, amit egy bypass kapcsoló segítségével könnyen „megkerülhetünk”.

A Victory RK100 Custom Limited Edition erősítőn Richie kedvenc fehér-fekete-arany színkombinációja köszön vissza, minden egyes darab sorszámozott, és Richie Kotzen aláírását viseli. Az ár – ahogyan az ilyen Signature Limited kézzel gyártott erősítőknél lenni szokott – szívbemarkoló: £1 999 vagyis nagyjából 2 465 USD. Ugyanakkor Richie Kotzen nyári budapesti koncertjén volt szerencsénk hallani, hogy két Victory RK 100 fej-láda milyen bitangul képes szólni. Reménykedjünk, hogy esetleg lesz ebből a 100 wattos verzióból is standard, sorozatgyártású verzió… További információk: https://www.victoryamps.com/rk100-richie-kotzen