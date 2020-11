Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Új Yamaha THR30IIA wireless akusztikus gitárerősítő Új Yamaha THR30IIA wireless akusztikus gitárerősítő A nyáron közöltünk tesztet Yamaha THRII erősítő széria legkisebb modelljéről, de a gyártó újabb, ezúttal akusztikus erősítővel bővítette sikeres desktop sorozatának kínálatát.

November első napjaiban kaptunk hírt a Yamaha THR30IIA WIRELESS akusztikus gitár erősítőről, ami bár első látásra nem sokban tér el a korábbi modellektől, mégis egy teljesen új, kétcsatornás, akusztikus gitárra optimalizált asztali erősítő, amit mikrofon fogadására is felkészítettek. Akusztikus hangzásra született

Az új THR30IIA három autentikus hangzású mikrofon modellel büszkélkedhet – Condenser, Dynamic és Tube, de ezek a modellek az akusztikus gitár hangzására is hatással vannak. A két dedikált – Nylon STR, Flat – gitár modell egyike pedig nejlonhúros hangszerhez optimalizálja a soundot, a másik teljesen egyenes átvitelt biztosít. A kombó XLR/Jack bemenetre csatlakoztatott mikrofon jelét a kiváló minőségű Yamaha D-PRE mikrofon előerősítő dolgozza fel. Fedélzeti effekteket is kapunk, ezek kórus, stúdióminőségű delay és zengető, valamint kompresszor, de ezt csak a Yamaha THR Remote alkalmazással tudjuk kezelni.

A Stereo Imager kapcsolóval három hangkép közül – Normal, Wide, Wider – választhatunk. Ezek mindegyikénél az ének középről szól, de Wide és Wider állásokban a gitár sztereó effekttel dúsított hangja egyre inkább a panorámakép két szélére kerül. A Tone Blend tekerő is a gitár hangjának alakítására szolgál: a modellezett gitár hangot keveri a gitár hangszedőjéből bejövő direkt jellel. Háromsávos EQ, külön gitár- és mikrofon hangerőgomb áll rendelkezésünkre, de a mikrofon csatorna zengetésének mennyiségét is dedikált potméterrel adagolhatjuk. A kikevert hangzásaink elmentésére 5 memória hely szolgál.



Fejhallgató kimenet, AUX bemenet, valamint a hátoldalon található sztereó vonalkimenet teszi teljessé a be- és kimenetek sorát. A Yamaha Extended Stereo technológiáját hasznosító visszahallgatási rendszer Hi-Fi minőségű hangzást nyújt a két 3,5 inches hangszórón keresztül zenehallgatásnál vagy kísérősáv lejátszásánál.

Bluetooth képesség

A THR30IIA erősítő Bluetooth képessége hasznos lehet, ha valamilyen okos eszközről zenét vagy kísérősávot szeretnénk az erősítőre küldeni. Egy kábellel kevesebb, ez még tovább könnyíti a kísérő sávokkal történő gyakorlást, játékot. Ugyanakkor a Yamaha THR Remote alkalmazással mélyen belemászhatunk az erősítő beállításaiban, saját preseteket készíthetünk, kezelhetjük az EQ-t és az effekteket.



A kábelnélküliség szabadsága

A beépített wireless vevőegységnek köszönhetően a gitárkábelt is elfelejthetjük, és totális kábelnélküliség szabadságában tobzódhatunk, ha beszerzünk egy Line 6 Relay G10T adót gitárunkhoz. Az adót egyébként – ha az erősítő hálózatról üzemel – akár a THR30IIA jack bemenetéről is tölthetjük. Az új desktop erősítő a tartozék hálózati adapterrel, vagy újratölthető elemekkel üzemeltethető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nálunk van okostelefonunk, bárhol, bármikor kusza kábelek nélkül zenélhetünk vagy zenét hallgathatunk. USB interfész

Az új THR-II sorozatú akusztikus erősítőt USB csatlakozóval is felszerelték, mellyel akár PC-hez, akár Mac-hez, vagy okoseszközhöz csatlakozva az erősítő audió interfészként is funkcionál. Nem kell drivert telepíteni, az erősítőhöz ingyenesen letölthető Cubase AI vagy Cubase LE szoftverrel többsávos felvételeket is készíthetünk.

Fontosabb adatok

Teljesítmény: 30 W (2 x 15 W)

Hangszórók 2 x 3,5” (2 x 9 cm)

Csatornák száma: 2

AD/DA konverter 24 bit / 48 kHz

Súly: 4,4 kg

Méretek: 420 x 195 x 155 mm (szélesség x magasság x mélység)

További részletek és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.



