Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Új Fender akusztikus erősítők a láthatáron Új Fender akusztikus erősítők a láthatáron A Fender augusztus közepén jelentette be három új akusztikus erősítőjét, bár Európában egyelőre nem túl nagy hírveréssel, talán azért, mert csak november 12-től lesznek ezek a modellek elérhetők. A három új modell az Acoustic Junior, Acoustic Junior Go és az Acoustic SFX II.





Fender Acoustic Junior

A Fender Acoustic Junior a következő logikus lépés volt a Fender akusztikus erősítőinek sorában. Ez a 100 W-os, kétcsatornás modell a legkülönfélébb koncerthelyszíneken megállja a helyét, kegyen szó egy kis kávézóról, vagy akár egy nagyobb koncertteremről. Mindkét csatorna egy-egy kombi XLR/TRS bemenettel dicsekedhet, és mindkét csatorna háromsávos EQ-t, 8 féle effektet kínál, vagyis két teljesen egyenértékű csatornáról beszélhetünk, melyek bármelyike alkalmas elektroakusztikus gitár vagy dinamikus mikrofon fogadására. Az effektek között különféle zengetőket, delay-eket, kórust találunk, de kombinált delay + kórus, delay + reverb is van a választékban. A kiválasztott effekt fajtája és szintje mindkét csatornán függetlenül állítható, az utóbbi az FX Level potival. Ami az akusztikus gitárosoknak szintén fontos lehet, mindkét csatornán megtaláljuk a Phase gombot, ami a nem kívánt gerjedések megakadályozásában lehet segítségünkre. Az akusztikus előadók gyakran használnak loopert, ezért az Acoustic Juniort felszerelték 60 másodperc rögzítésére alkalmas, Overdub és Undo funkciókkal ellátott looperrel is. A külön megvásárolható lábkapcsolóval az effektek mellett a loopert is kezelni tudjuk.

Az erősítőt Bluetooth képességgel is felruházták, ami lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül streameljünk kísérő sávot az erősítőre akár színpadon, akár gyakorlásnál. Az USB kimenet segítségével közvetlenül az erősítőről is készíthetünk felvételt. Ha valaki rendszeresen koncertezik akkor fel kell készülnie arra, hogy nagyobb helyszíneken a PA rendszerre tudjon csatlakozni. Nos, erre a Fender Acoustic Junior két XLR kijáratot biztosított, a két csatornának. A két csatornát akár külön-külön, vagy együtt, monóban és sztereóban is kiküldhetjük a PA rendszerre. A két XLR fölött kapott helyet a fejhallgató kimenet és az AUX bemenet, alatta pedig a lábkapcsoló 6,3 mm-es aljzata. A díszes bőrfogantyúval ellátott, sötétbarna műbőr borítást viselő, esztétikus megjelenésű, könnyűsúlyú kombóban egy 8 inches hangszóró és egy nyomókamrás magassugárzó dolgozik. Az erősítő tervezésénél a sokoldalúság mellett a könnyű hordozhatóság volt a legfontosabb szempont, a 35,5 x 43 x 35,5 cm méretű, mindössze 6,8 kg súlyú kombót könnyedén magunkkal vihetjük bárhová. Az erősítő várható ára 139 900 Ft és az ősz folyamán kerül a boltokba.

Fender Acoustic Junior Go Létezik a Fender Acoustic Junior kombónak egy még flexibilisebb változata, a Fender Acoustic Junior Go. Ez a kombó minden paraméterében megegyezik a Fender Acoustic Junior modellel, azzal az eltéréssel, hogy nem csak hálózatról, hanem újratölthető elemmel is üzemeltethetjük. Ez az üzemmód teljes hangerő esetén 5 óra üzemidőt tesz lehetővé. Visszafogottabb használat esetén az üzemidő nagyjából 12 órára növelhető. Ezzel a modellel már valóban bárhol, mindenféle megkötöttség nélkül meg tudunk 2 csatornán szólalni. Az Acoustic Junior Go modellben is megtalálhatók mindazon jellemzők, melyek az Acoustic Juniort az akusztikus előadók nélkülözhetetlen társává teszik. Az Acoustic Junior Go megjelenése, kezelőszervei és mérete is megegyeznek a testvér modellével, a súlya azonban egy kicsit több, 7,7 kg. A Junior Go várható ára 183 900 Ft és szintén az ősz folyamán lesz elérhető.

Fender Acoustic SFX II

A Fender által bejelentett akusztikus erősítők között a legnagyobb modell az Acoustic SFX II. Az SFX típusmegjelölés a Fender Stereo Field Expansion technológiájára utal, amit már egy korábbi Fender Acoustic SFX erősítőben a gyártó alkalmazott. Ennek lényege, hogy a hangfal odalán is elhelyeztek egy 6,5”-os oldalra sugárzó hangszórót, melynek segítségével a sztereó hatáson túlmutató hangkép érhető el, mind az előadót, mind a hallgatót kivételesen gazdag akusztikus élményben részesítve, mert az oldalra sugárzó hangszóró mellett előre egy 8 inches mélyhangszóró és egy kompressziós tweeter sugározza a 2 x 100 W-os erősítő jelét. Ez a nagyteljesítményű akusztikus kombó is kétcsatornás, és tulajdonképpen az SFX hatást kezelő, Stereo SFX gomb kivételével a kezelő panelje megegyezik az Acoustic Junior modellekével. A kombi XLR/TRS bemeneteknek köszönhetően ez az erősítő is tud gitárt és mikrofont is fogadni bármelyik csatornáján. Mindkét csatorna háromsávos EQ-t, 8 féle effektet kínál, és ezt a modellt is felszerelték 60 másodperc rögzítésére alkalmas, looperrel is. Az erősítőt Bluetooth képességgel is felruházták, ami lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül streameljünk kísérő sávot az erősítőre akár színpadon, akár gyakorlásnál. Ennél modellénél is gondoltak arra, hogy szükség lehet a PA rendszerre történő csatlakozásra, a hátsó panelen elhelyezett két XLR kimeneten küldhetünk monó vagy sztereó jelet a keverő felé. Itt is ugyanazok a ki- és bemenetek állnak rendelkezésünkre, mint az Acoustic Junior modelleknél: fejhallgató kimenet, AUX bemenet (mindkettő 6,3 mm jack), lábkapcsoló csatlakozó, és USB port, mellyel számítógéphez csatlakozva közvetlenül az erősítőről készíthetünk felvételt.

A Fender Acoustic SFX II kombónak nemcsak a teljesítménye nagyobb, hanem kissé a méretei is: a 58,5 x 58,5 x 35,5 cm-es mérethez 9,9 kg-os súly tartozik, ami azért még bőven az elviselhető kategóriába tartozik.

A legnagyobb Fender akusztikus erősítő várható ára 239 900 Ft, és az ősz folyamán lesz elérhető. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó