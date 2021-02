Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Teszteltük a Blackstar ID:Core V3 40 W-os kombóját Teszteltük a Blackstar ID:Core V3 40 W-os kombóját – BORBÉLY TAMÁS –



Korábban, a megjelenésekor már írtunk a Blackstar ID:Core harmadik generációs kombóiról, most közelebből is volt alkalmunk megismerni egy 40 W-os példányt.



A Blackstar idén kihozta a méltán népszerű ID:Core gyakorlóerősítő szériájának harmadik generációját, mely még több szolgáltatással rendelkezik, mint az elődök. A lehetőségek számának növelése mellett az effektek minőségében is feljebb lépett ez a V3 verzió, alkalmazkodva a sztereó megszólaláshoz. A sorozat három tagból áll: 10, 20 és 40 W-os verziók léteznek, rendre 3”, 5” és 6.5”-os hangszórókkal. Mivel mind a három erősítő sztereó, így ezekből a hangszórókból minden esetben két darab van egy kombóban. Jelen tesztünkben a legnagyobb testvért, a 40 W-os, 2 x 6.5”-os hangszóróval rendelkező változatot vesszük jobban szemügyre.

Kezelőfelület, szolgáltatások

A Blackstar ID:Core 40 V3 külsőre nagyon hasonló az előző generációkhoz, bár több ponton közelít a Silverline szériához, mely a Blackstar egy magasabb árkategóriát képviselő sorozata. Az egyik legszembetűnőbb változás az elődökhöz képest, hogy a fogantyúja a hátoldalon, süllyesztett módon került kialakításra. Ez egy rendkívül praktikus, rejtett megoldás, nem lóg ki semmi sem a ládát határoló oldalak síkjából, és valljuk be: sokkal-sokkal elegánsabb, mint a korábbi, szatyorfülre hasonlító megfejtés. Mérete és súlya nagyon barátságos, adott esetben akár egy nagyobbacska íróasztal tetején is elférhet a számítógép, illetve az egyéb eszközeink mellett. A kezelőfelület panelje a kombó tetején helyezkedik el. Itt található a Voice potméter, mellyel gyakorlatilag az erősítő alaphangkarakterét választhatjuk meg, felfoghatjuk úgy is, mint egy csatornaválasztót. Ehhez az erősítőrészhez, további három potméter tartozik – Gain, Volume, ISF – vagyis a nyers sound-unkat ezekkel tudjuk testreszabni. Ezek közül az első kettő nem hiszem, hogy magyarázatra szorul, a harmadik viszont annál inkább. Az ISF (Infinite Shape Feature), egyfajta összetett EQ, mely az amerikai, és a brit hangzásvilág között biztosít egy folytonos átmenetet. Az „amerikai” oldalra jellemző, hogy feszesebbek a mélyek, agresszívebb a középtartomány, illetve fémesebb, hidegebb a sound. A potmétert a „brit” oldal felé tekerve egy valamivel lágyabb, melegebb sound-ot kapunk. A két végállás között nincsen óriási különbség, tehát ezzel inkább csak árnyalatokat tudunk állítani. Bevallom, nekem elsőre hiányérzetem volt, hogy ezen kívül nincsen semmilyen EQ, és csupán ez az egyetlen hangszínezési lehetőség, viszont a Blackstar ezen erősítőcsaládjához tartozik egy szerkesztő szoftver, az Architect, melynek segítségével mélyebb paraméterezési lehetőségeket érhetünk el, többek között itt található egy három sávos EQ, így ennek segítségével már a jól megszokott, klasszikus módon tudunk hangszínezni. Az Architect rendelkezésre áll PC-hez és Mac-hez is, ráadásul úgy fejlesztették, hogy kompatibilis a legfrissebb Mac operációs rendszerekkel is. Mivel ez az erősítő elsősorban egy otthoni gyakorlóeszköz, így valóban nincsen feltétlenül szükség arra, hogy azonnal elérjünk minden hangszínezési lehetőséget a kezelőpanelen, valóban elég lehet ott az ISF potméter, mellyel az összhangképet tudjuk ilyen, vagy olyan irányba finomhangolni. A kezelőpanel következő szegmense az effekt részleg. Az erősítő három egymástól független, külön kapcsolható és egyidejűleg használható effekt csoporttal rendelkezik. Ezek a következők: Reverb, Delay, Modulation. Mindhárom csoport négy különböző változatot tartalmaz, melyek közül nagyon egyszerűen választhatunk egy négy szegmensre osztott potméterrel, amellyel rögtön az adott effekt egy paraméterét is állíthatjuk. A másik effektekhez tartozó potméter a Level, mellyel a dry/wet arány állítható. Ide tartozik még a Tap gomb, mellyel a Delay esetében a tempót adhatjuk meg, a modulációs effekteknél pedig ezzel állíthatjuk az adott effekt sebességét, vagyis ekkor úgy működik, mint egy Speed potméter. Az egyes effekt csoportok mellett egy-egy gomb található ezzel kapcsolhatjuk őket ki-be, illetve ezzel választhatjuk ki, hogy a bekapcsolt verziók közül melyiket szerkesztjük éppen, vagyis melyekre vonatkozik éppen a fent említett szegmens-, illetve level potméter. A Reverb kapcsoló gombját nyomva tartva másodlagos funkcióként aktiválhatjuk a hangológépet.

Az erősítő egy hangfalszimulált fejhallgató kimenettel is rendelkezik, melynek használata automatikusan némítja a hangszórót. A Blackstar új, Cab Rig-nek nevezett hangszóró szimulációja minőségbeli előrelépés a korábban használt verziókhoz képest. Szoftveresen még bele is tudunk nyúlni az egyes ládamodellek bizonyos paramétereibe, mikrofonozásába, stb. Szolgáltatások terén igazi újdonság egy kombinált be-, illetve kimenet, a Line in/Streaming. Ennek segítségével, és egy okos telefonnal azonnal élő streaminget tudunk létrehozni, ugyanis a telefon által vett képhez azonnal hozzáadja a hangfalszimulált vonalhangunkat. Gyakorlatilag külső interface, és számítógép nélkül azonnal élő képet, és jó minőségű hangot tudunk közvetíteni, vagy rögzíteni. Ehhez egy speciális kábel szükséges, melynek az erősítő felőli vége 3.5”-os, TRRS jack csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen, míg a telefon oldalon pedig a megfelelő micro USB szükséges. Ez a speciális TRRS csatlakozás lehetővé teszi a sztereó jel ki- és bejövetelét, vagyis akár egy zenei alapot tudunk lejátszani vele, melyet az erősítővel tudunk monitorozni, és a rájátszott gitározást azonnal továbbítani tudja a külső eszközre, mellyel streamelünk. Az itt bejövő zenei alap igen jó minőségben szólal meg, hiszen a Blackstar ID:Core 40 V3 szélessávú hangszórókkal rendelkezik, mely lehetővé teszi a megfelelő monitorozást. A Voice szekció alatt található Manual kapcsolóval a Preset, és Manual módok között választhatunk. Manual esetben a potméterek hűen reprezentálják, hogy éppen mi történik, Preset módban pedig a hat Voice állásnak megfelelő helyre gyakorlatilag csatornánként elmenthetünk egy-egy presetet, ekkor a potmétereken nem látszik, hogy valójában melyik állásban lett elmentve, de amint hozzányúlunk valamihez, az azonnal élni fog, és ott dolgozik, ahol éppen áll. Hangminőség

Első gondolatként leszögezendő, hogy itt már szó nincsen „doboz-hangról”, mely a régebben elterjedt kisebb erősítők jellemzője volt. A kis méret már nem akadály, hogy egy szélesebb, nagyobb, szebb hangképet produkáljon egy kombó. Nyilván köszönhető ez a szélessávú hangszóróknak, és a fejlettebb modellezési technológiáknak. Az alábbiakban végigvennénk az egyes csatornák (Voice) tulajdonságait, illetve részletesebben szót ejtenénk az effektekről. Fontos megemlíteni, hogy az alábbiakban említésre kerülő szubjektív vélemény kialakításakor a mélyebb, szoftveres paraméterezés nélküli, gyári állapotot, illetve a kezelőpanel által kínál állítási lehetőségeket használtuk. A Voice kapcsoló által választható csatornák jellemzően a tisztától az egyre nagyobb torzítást kínáló verziók felé tartanak. Az első kettő a Clean Warm, illetve Clean Bright, mint nevük is mutatja abszolút tiszta csatornák. A Gain potméterrel itt csak hangerőt növelhetünk, nem érhető el még egy kis „szőrösség” sem. A Warm kvázi a normál csatorna, melyhez képest a Bright hozzáad némi extra fényt. Bevallom, hogy nekem ezek a csatornák nagyon középhiányosnak bizonyultak, továbbá indokolatlanul sok a mélyet tapasztaltam rajtuk. Ez nyilván kompenzálható, finomítható az Architect szoftver által kínált 3 sávos EQ-val. A következő Crunch csatorna már egy jóval inspirálóbb élmény volt. A Gain potmétert kb. 9 óránál használva gyönyörű tiszta hangot kapunk, megfelelő közepekkel és mélyekkel. Nálam ezzel a tiszta beállítással, a Crunch zsebre vágta az előző két dedikált Clean csatornát. A Gain növelésével (10-11 óra tájékán) elérhetünk egy krémes, enyhén szőrös „edge-of-breakup” hangot, mely a csöves erősítők meghajtott tiszta csatornáira jellemző. A Gaint teljesen kitekerve pedig egy szoftosabb overdrive hangot kapunk. A következő Super Crunch csatornát nagyon minimális gainnel használva még mindig elérhető tiszta hang, amely jellemzően kicsit melegebb, kerekebb, mint az előző sima crunch-on használt tiszta beállítás. A torzítás mértékének spektruma itt jóval szélesebb: a kvázi tisztától a blues-os, drive-os hangszíneken át a klasszikusabb rockzenébe használatos torzításig minden lépcső megtalálható benne. Az OD1, és OD2 csatornák már egyértelműen a distortion kategóriát képviselik. Az OD1 kicsit melegebb, az OD2 pedig az agresszívabb közepekkel, és magasakkal rendelkező verzió. Érdekes módon még ezekre a high-gain csatornákra is igaz, hogy a gain potméter alsó állásában nagyon jól kitisztíthatók. Összességében elmondható, hogy a széles gain spektrumon dolgozó csatornákból rengeteg színű és szövetű alap-sound állítható elő mindössze egy kézmozdulattal. Az effektekről általánosságban a legfontosabb megemlíteni való, hogy a két 6.5”-os hangszórónak köszönhetően valóban sztereóban szólnak. Már egy enyhe Reverbbel is kellemes térérzetet kaphatunk, a Delay, és a modulációs effektek adta lehetőségek pedig még nagyobb élményt nyújthatnak. A sztereó mező nem túl széles, mivel a hangszórók egymás mellett vannak egy kis ládában, de ami egy ekkora kombótól elvárható, azt maximálisan hozza. Az effektek minősége egy gyakorló erősítőhöz képest kiemelkedően jónak nevezhető. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy az egyes effekt csoportoknál milyen változatokat is kínál az erősítő: Reverb: Room, Hall, Spring, Plate Delay: Linear, Analog, Tape, Multi Mod: Phaser, Flanger, Chorus, Tremolo Összegzés, ajánlás

A Blackstar ID:Core 40 V3 egy nagyon jó ár/érték arányú gyakorlóerősítő, mely rengeteg szolgáltatásával megfelelő terepet biztosít a szobában való felhasználásra, illetve kísérletezésre. Hangerejét tekintve bőven túl is lép a szobai kereteken, ez a 40 W-os teljesítmény akár kisebb klubokban is felhasználhatóvá teszi az eszközt. A sok torzítási szövet, és a széles effektválaszték bőségesen elegendő a kezdeti kísérletezésre, adott esetben nagyon praktikus lehet tanítási célokra zeneiskolákba, vagy magántanítási eszközként. Streaming szolgáltatásával nagyon leegyszerűsítheti az online kommunikációt, ezzel együtt az online tanulást, illetve tanítást. Árkategóriájában az egyik legjobb szobai kis erősítő. Technikai adatok

Ár: 79 000 Ft

Forgalmazza: Sound Service

Teljesítmény: 2 x 20 Watt sztereó

Hangszóró: 2 x 6,5

6 csatorna: Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD1, OD2

Szabadalmaztatott ISF (Infinite Shape Feature) kapcsolás

Effektek: Delay, Moduláció, Reverb

Hangfalszimulátor: Cab Rig

Be- és kimenetek: 6.3 jack hangszerbemenet, 3.5 TRRS line in/streaming vonal be- és kimenet, USB, 3.6-os jack fejhallgató kimenet,

Hangoló: beépített hangolóval rendelkezik

Opcionális lábkapcsoló: Blackstar FS-11, vagy FS-18 (nem tartozékok)

Áramellátás: Hálózati adapterrel (tartozék)

Méretek: 434 x 336 x 186 mm

