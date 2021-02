Bemutatjuk a Peavey Invective MH Misha Mansoor 20 wattos fejet. Az új modell a 120 W-os Invective erősítő mini változata, és bár a nagytestvér minden jellemzőjét nem lehet rajta számonkérni, tudása így is lenyűgöző.

Misha Mansoor a modern metal gitárhangzások igazi úttörője, az amerikai Periphery progresszív metal bandában gitárosok generációit inspirálta sound-jával, technikájával, riffjeivel. Ahhoz pedig, hogy jól megkülönböztető hangzását létrehozza, Mansoornak néhány különleges cuccra is szüksége volt.



Masszív és precíz hangzásának a legfontosabb eleme signature erősítője az Invective, ami a Peavey céggel történő együttműködés eredményeként jött létre. Az Invective MH Mini Head a nagy teljesítményű és nagy tudású Invective 120 kistestvérének tekinthető. Tény, hogy a Periphery gitárosának mini erősítőjét telepakolták olyan hasznos funkciókkal, melyeket más kisebb csöves erősítőkben aligha találunk meg.

Invective MH Misha Mansoor

A kis szörnyeteget egy pár EL84 végcső hajtja, az előerősítőben pedig három 12AX7/ECC83 dolgozik. Az erősítő teljesítményét 20 wattban határozták meg, de a hátsó panelen elhelyezett kapcsolóval ezt 5 W-ra és 1 W-ra redukálhatjuk, ami alkalmassá tesz a Peavey Invective MH Misha Mansoor fejet otthoni gyakorlásra, stúdiómunkára és persze színpadi használatra is.

T.S.I.





Van, aki kedveli a mozaik szavakat, most tanulhatunk egy újabbat… Az erősítőt a Peavey T.S.I. vagyis Tube Status Indication (magyarul: csőállapot jelző) technológiájával látták el. Ez tulajdonképpen egy olyan áramkör, ami segít a végcsövek állapotának figyelésében és az esetleges problémák diagnosztizálásában. A kezelőpanel jobb sarkában lévő Standby és Power gombok felett két apró LED-et helyeztek el, melyek zölden világítanak, ha a végcsövek „jól érzik magukat”. Ha valamelyik pirosra vált, akkor azt jelzi, hogy az adott cső nem működik megfelelően, és érdemes kicserélni, vagy az erősítővel szakemberhez fordulni.

Clean & Lead csatorna





Az új Peavey Invective MH Misha Mansoor fej két csatornával rendelkezik: Clean és Lead. A Clean csatornát a Gain poti mellett (ami hangerő gombként is funkcionál) kétsávos EQ-val, Low és High szabályzókkal látták el. A Lead csatorna már háromsávos EQ-t kapott, plusz Pre-Gain és Post-Gain szabályzókat, az előbbivel az overdrive hangzást kezeljük, míg az utóbbi Master hangerőként funkcionál. Nem nagyon jellemző az ilyen kis erősítőkre, hogy olyan hangszín alakító funkciókkal rendelkezne, mint a Resonance, és Presence, de itt ezt is megkapjuk. A Gate kapcsoló is tökéletesen teszi a dolgát, legerőteljesebb torzításnál is minden zaj eltűnik, a hangzás szuper feszessé válik – ezt a demó videóban 12:28-tól hallhatjuk. A Tight kapcsoló egy kissé alacsonyabb gain-nel rendelkező szóló hangzást állít elő, feltehetően a 120 W-os erősítő Crunch csatornájának hangzását akarták a kis erősítőbe ilyen módon teleportálni. A Boost kapcsolót aktiválva tökéletes high-gain hangzást kapunk, kifejezetten agresszív metal sound szabadul el. Ezek funkciók a tartozék kétgombos lábkapcsolóval is kezelhetők, Misha Mansoor célja feltehetően az volt, hogy akár effektpedálok nélkül, a remek fedélzeti crunch-os, overdrive, és különféle zúzós metal hangzásokkal is tudjunk boldogulni.

Felvételre kész







A Peavey stúdiómunkára is tökéletesen kiképezte a kis erősítőt. Az Invective MH hátsó paneljén kapott helyet a gyártó által MSDI-nek vagy Microphone Simulated Direct Interface-nek nevezett, mikrofonozott hangfal szimulációval ellátott kimenet egy XLR aljzat formájában. Kapunk Ground Lift kapcsolót, fejhallgató kimenetet, az SPKR kapcsolóval lekapcsolhatjuk az erősítő hangfalkimenetét és átkapcsolhatunk egy belső műterhelésre, így fejhallgatóval, némán is gyakorolhatunk, vagy felvételt készíthetünk. A teljesítményváltó kapcsolóról, már az írás elején esett szó, de itt találjuk az effekt Send/Return aljzatait és a lábkapcsoló két 6,3 mm-es jack aljzatát is. A hátsó panel jobb sarkában helyezték el az USB kimenetet, mellyel interfészként használva az erősítőt, közvetlenül számítógéphez csatlakozva készíthetünk felvételt kedvenc DAW szoftverünkkel.

Ha valaki azt gondolja, hogy a Peavey Invective MH fej csak a metal gitárosokat célozza meg, azt ki kell ábrándítanunk. Az erősítő Clean csatornája kristálytiszta old-school csöves hangzásokra is képes, amit a Gain potival könnyen megbolondíthatunk. A beépített Tight, Boost funkciókkal, Resonance, és Presence szabályzókkal a blues-tól kezdve, a rockon át a fúziós zenékig terjedő stílusokban remekül használhatjuk ezt rendkívül sokoldalú csöves modellt, aminek az ára a tudásához képest nem is olyan vészes, 719 euró.





Megjegyzés: bár az erősítőt már jóval korábban bemutatták, de általunk nem ismert okok miatt még a gyártó oldalán is 2021. júliusa van megadva, mint az elérhetőség várható időpontja.