Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Orange Terror Stamp 20 W hibrid pedál-erősítő Orange Terror Stamp 20 W hibrid pedál-erősítő A januári NAMM Show-n az Orange újabb miniatűr erősítővel jelentkezett, a Terror Stamp valószínűleg a legkönnyebben hordozható A/B osztályú 20 Wattos erősítő, ami valaha készült. Az Orange Terror erősítősorozat az elmúlt évek során komoly hírnevet harcolt ki magának a kisméretű, de „nagyhangú” erősítők piacán. A Terror Stamp bemutatásával a cég még egy lépéssel továbbment, sikerült egy 20 W teljesítményű hibrid, csöves-tranzisztoros erősítőt belepakolnia egy lábpedál méretű dobozba.

Teljesen analóg, hibrid dizájn

A Terror Stamp valószínűleg a legkönnyebben hordozható A/B osztályú 20 Wattos erősítő, ami valaha készült. Az új erősítővel az amúgy sem túl nagy Orange Micro Terror és Micro Dark erősítők tudását varázsolhatjuk pedálboardunkra. A tranzisztoros végerősítő és az ECC83 (12AX7) csőre épülő előerősítő kombinációjának köszönhetően a Terror Stamp az Orange Terror sorozatú erősítőktől megszokott felhangdús hangzást, dinamikát és játékérzetet nyújtja. Kezelőszervek

A kivitel az Orange-tól megszokott egyszerű, minimalista stílust tükrözi, így a kezelőfelület egy pillanat alatt áttekinthető: két VOLUME, egy SHAPE, egy GAIN potméter, valamint egy lábkapcsoló. A két hangerő gombbal és a lábkapcsolóval a már beállított sound-ot tudjuk egy lábmozdulattal kiemelni a mixből, anélkül hogy bármiféle változás történne a beállított hangzással. A megszokott 3 sávos EQ helyén találjuk a SHAPE gombot, mellyel számos különböző karakterű hangot állíthatunk be. Az óramutató járásával megegyező irányba tekerve előbbre kerülnek a közepek, az ellenkező irányba csavarva viszont klasszikusabb, egyre inkább középszegény hangot kapunk. Pufferelt effekt loop Ahogyan a komolyabb erősítőket, a Terror Stampet is ellátták pufferelt, alacsony impedanciás effekt looppal. Ha hosszabb kábelt használunk, vagy True Bypass működésű pedált kötünk az erősítő elé, a Terror Stamp a hangminőség bármiféle módosítása nélkül fog a jelútba illeszkedni. Ha pedig közvetlenül az FX Returnbe csatlakozunk egy előerősítővel, vagy modellező multieffekttel, akkor a pedál 20 W-os végerősítőként fog funkcionálni. Hangfal emulációval ellátott fejhallgató kimenet



A pedál hátsó oldalán az előbb említett effekt Send/Return mellett találjuk a gyártó jól bevált analóg CabSim áramkörével ellátott fejhallgató kimenetet, ami 4 x 12-es, Orange-hangzású hangfal emulációt biztosít. Ez a lehetőség jól jöhet csendes gyakorlásnál, felvételnél, vagy a PA-ra történő közvetlen csatlakozásnál. A még rugalmasabb használhatóság érdekében a fejhallgató kimenet és a 8/16 Ohmos hangfalkimenet egyidejűleg is működik.







Fontosabb technikai adatok

Teljesítmény: 20 W

Előerősítő: 1 db 12AX7 cső

Végerősítő: tranzisztoros

Csatornák száma: 1

Hangfalkimenet: min. 8 Ohm

Méret: 6,1 x 13,4 x 9,9 cm

Súly: 0,38 kg

Tájékoztató ár: 161 GBP Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó