Megjelentek a Blackstar Sonnet akusztikus kombók A sokoldalú, kemény rockos hangzást produkáló erősítőiről ismert Blackstar, követve a trendet, előállt új akusztikus erősítő sorozatával.

Érdekes módon az elmúlt években számos világhírű erősítőgyártó kezdett el olyan akusztikus kombót gyártani, ami célzottan akusztikus gitáros-énekesek számára készült. Bár ezen a téren olyan nagy nevekkel kellett konkurálniuk, mint az AER, vagy a Schertler, mégis olyan cégek kóstoltak bele ebbe a műfajba, mint a Roland, a Marshall, a Fender, a Boss, a Hughes & Kettner, vagy az Orange, hogy csak néhány márkát említsünk. Most a Blackstar is belépett erre a piacra, méghozzá mindjárt két modellel. Ezeknél az akusztikus kombóknál alapkövetelmény a természetes hangzás, a gitár és mikrofoncsatorna, a kiváló minőségű effektek, és nem utolsó sorban a teljesítményhez mérten kis méret. Nos, ebben az utolsóban a Blackstar már nem egyszer bizonyított, lássuk, a többi szempontnak hogyan felelnek meg az új erősítők. Ahogyan említettük, a Blackstar Sonnet két változatban készül: Sonnet 60, valamint Sonnet 120, és mindkét verzió Black és Blonde (drapp barnával kombinálva) színben is kapható. Abban megegyeznek, hogy mindkettő kétcsatornás, csatornánként külön EQ szekcióval, mindkettőben alapszolgáltatás a zengető, az USB port és a Bluetooth kapcsolat. Ami a különbségeket illeti az nemcsak a kimenő teljesítményben (60 W és 120 W), hanem a felszereltségben és szolgáltatásokban is megnyilvánul. Blackstar Sonnet 60

A kisebbik, 60 W-os akusztikus kombóban egy 6,5 inches hangszórón és egy 1”-os magassugárzón szólal meg az akusztikus gitárra és mikrofonra optimalizált hang. A gitárcsatornán a szokásos 3 sávos EQ és a külön adagolható Reverb mellett egy Phase és egy Shape kapcsolót is találunk. Az előbbi a nem kívánt gerjedéseket akadályozza meg, az előerősítőben történő fázisfordítással, az utóbbi pedig az EQ két alapbeállítása között vált. Bekapcsolt állapotban a Shape vágja a közepeket és emeli a mélyet és magasat, kikapcsolva nagyjából egyenes átvitelt biztosít.

A mikrofoncsatorna XLR/jack kombó bemenettel rendelkezik, itt is jelen van a Shape kapcsoló, és a Reverb szintszabályzója, viszont az EQ csak kétsávos. A Master szekcióban a főhangerő mellett állíthatjuk a zengetés hosszát, és egy kapcsolóval a Hall és Plate Reverb közül választhatunk. Itt helyezték el a High Pass szűrő és a Brillance potméterét, valamint a Bluetooth kapcsolóját. A High Pass (felüláteresztő) szűrő alapállásban a 25 Hz alatti frekvenciákat vágja, míg teljesen feltekerve már 180 Hz-ig vág. A Brillance gombbal a magasabb frekvenciákat tarthatjuk kordában, maximum állásban fényesebb hangzást érünk el, míg csökkentve lágyabb, melegebb lesz az erősítő hangja. A zárt hátú, oldalt elhelyezett reflexnyílással épített kombó hátsó paneljén kapott helyet az USB csatlakozó, a ground lift kapcsolóval ellátott D.I. XLR kimenet, melyen a két csatorna kevert jele küldhető ki pl. PA rendszerre, a kis jackes mp3/vonal bemenet és a lábkapcsoló jack aljzata.





Blackstar Sonnet 120

A nagyobbik, 120 W teljesítményű változatban egy 1 x 8”-es hangszóró és két egyedi tervezésű 1”-os magassugárzó dolgozik. Ennél a kombónál mindkét csatorna XLR / jack bemenettel és kapcsolható 48 V fantomtáppal rendelkezik, tehát kondenzátor mikrofon fogadására is alkalmas mindkét csatorna. A Pad kapcsolóval pedig a bemeneti érzékenységet csökkenthetjük 10 dB-vel, ha nagyobb jelet leadó hangszert használunk. A két csatorna kezelőszervei megegyeznek, mindkettőn 3 sávos EQ áll rendelkezésünkre, így bármelyik lehet gitár- vagy énekcsatorna. A Reverb kezelőgombja mellett találjuk az Anti-Feedback gombot – ez a kisebb változatról hiányzik – amivel mélyfrekvenciás gerjedéseket tudjuk kiszűrni. Balról jobbra tekerve tudjuk a gerjedésre hajlamos frekvenciát megtalálni. Kisebb hangerőnél, amikor nem lép fel gerjedés, célszerű a minimum állásba állítani ezt a potit. A Blackstar Sonnet 60-nál említett Shape és Phase kapcsolók itt is megtalálhatók. A Master szekció annyiban tér el a 60 W-os kombóétól, hogy itt négyféle – Hall, Studio, Chamber és Plate – zengető közül lehet választani.

Az erősítőt megfordítva azonnal feltűnik a két basszus-reflex nyílás, ami a mély tartomány megnövelésére szolgál. Kimenetek és bemenetek terén annyival kínál többet a Blackstar Sonnet 120, hogy csatornánként effekt looppal szerelték fel a kombót, valamint a szimmetrikus XLR kimeneteken csatornánként is küldhetünk ki kiváló minőségű jelet felvétel, monitorozás, vagy keverés céljából. Az itt elhelyezett PRE/POST kapcsolóval azt dönthetjük el, hogy közvetlenül a csatornára érkező bejövő jelet (PRE), vagy az adott csatorna előerősítőjéből kapott jelet, Gain és EQ beállításokkal, de Reverb és a Master szekció beállításai nélkül (POST) küldjük a kimenetre. Mindkét modellen találunk egy hátradöntéshez való, kicsavarható támasztékot, valamint egy 35 mm csatlakozó hüvelyt, az opcionálisan megvásárolható SA-2 állvány adaptert ehhez csatlakoztatva a kombó hangfal állványra helyezhető. Szintén külön beszerezhető az FS-17 lábkapcsoló, mellyel a zengetőt lehet ki- és bekapcsolni, illetve némítani az erősítőt. A Blackstar Sonnet kombók mindenképpen a jól felszerelt és nagy teljesítményű akusztikus erősítők közé sorolhatók. A teljesítményükhöz képest pehelykönnyű súlyuk és kompakt méretük, valamint a számos kimeneti lehetőség kiemeli őket a többi piaci szereplő közül. Az pedig, hogy Bluetooth képességgel is felvértezték őket nagyban megnöveli használhatóságukat, gondoljunk pl. egy szóló előadóra, vagy egy akusztikus duóra, akik a kísérő sávokat könnyedén továbbíthatják a saját erősítőjükre, a mixet pedig a D.I. kimeneten az PA rendszerre küldhetik.

Blackstar Sonnet 60

Teljesítmény: 60 W

Hangszórók: 1 x 6,5” + tweeter

Méretek: 345 x 310 x 250 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 7,7 kg

Ár: 172 500 Ft



Blackstar Sonnet 120

Teljesítmény: 120 W

Hangszórók: 1 x 8” + 2 x tweeter

Fantomtáp, Effekt loop

Méretek: 417 x 352 x 296 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 11,5 kg

Ár: 238 500 Ft

A Blackstar erősítők európai és hazai forgalmazója a Sound Service.

