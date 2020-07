Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Megjelent a Blackstar HT Club 40 MkII 6L6 kombó Megjelent a Blackstar HT Club 40 MkII 6L6 kombó 2017-es megjelenése óta a Blackstar HT Club 40 MkII kombó az egyik fő alternatíva volt olyan gitárosok számára, akik klub méretű koncerthelyszínekre kerestek sokoldalú csöves cuccot. Most, három év múltán, megérkezett a HT Club 40 MkII 6L6. A Blackstar újra álmodta népszerű HT Club 40 erősítőjét, ezúttal 6L6 végcsövekkel. A 40 wattos kombó előerősítőjében két ECC83, míg a végerősítőben egy pár 6L6 dolgozik, melyek egy 12 inches Celestion Seventy-80 hangszórót hajtanak meg. A gyártó elmondása szerint a 6L6-os csövekkel szerelt verzió a gitárosok igényeit meghallgatva született meg. Ez azért elképzelhető, mert bár más hangszórókkal és inkább limitált kiadásban, de már gyártottak HT Club 40 MkII kombót 6L6 csövekkel, hogy csak a Blackstar HT Club 40 MkII Kentucky Special modellt említsük. Az tény, hogy a 6L6 végcsöveknek karakteres hangja van, a fényes tiszta hangzás és a finoman túlhajtott crunch-os sound mellett a klasszikus blues-os amerikai hangzás specialistáinak is mondhatók. Az új kombó az elődjéhez hasonlóan különböző hangolású, CLEAN és OVERDRIVE csatornákkal rendelkezik, mindkettőnél egy lábbal is kezelhető VOICE kapcsolóval választhatunk a kétféle hangzás között, az alábbiak szerint: Clean Voice 1 – nagyon tiszta fényes amerikai hangzás, kemény és feszes mélyekkel Clean Voice 2 – tiszta brit sound, kevésbé feszes mélyek, melegebb közepek, és nagy érzékenység a gitár kimenő jelének szintjére, valamint a játék dinamikájára OD Voice 1 – klasszikus „Hot-rodded” overdive hangzás, közepes csillapítási tényezővel OD Voice 2 – agresszív modern overdrive hangzás, erősen hangsúlyozott közepekkel, overdrive előtti boostolással, csökkentett csillapítási tényezővel A Clean csatorna kétsávos EQ-t kapott, míg az Overdrive csatornánál háromsávos EQ-val és a Blackstar szabadalmazott ISF hangszínszabályzójával találkozhatunk. Ezen a csatornán elhelyeztek egy Gain potit is, amivel szintén kezelhetjük a túlhajtás mértékét. A Master hangerő mellett találjuk a stúdióminőségű digitális zengető Level szabályzóját. A Power nyomógombbal 40 W-ról 4 W-ra tudjuk csökkenteni a kimenő teljesítményt, ami – több más extra mellett – a kombó gyakorló erősítő funkcióját szolgálja. A hátsó panelen kaptak helyet a hangfal kimenetek (1 x 16 Ohm, 1 x 8 Ohm és 2 x 16 Ohm) a hangfal emulált D.I. XLR kimenet, melynél egy kapcsolóval választhatunk a 4x12-es és 1x12-es láda hangzása között. Az XLR kimenet társaságában egy 6,3 mm-es jack kimenettel is találkozhatunk, ami vonal- és fejhallgató kijáratként funkcionál. A digitális zengető jellegét befolyásoló Dark/Light kapcsolót is itt helyezték el. Tovább haladva a szintszabályzóval ellátott Effekt Loop aljzatai, majd a két lábkapcsoló csatlakoztatására szolgáló kimenetek következnek. Az erősítő USB Audio kimenetet is kapott, így közvetlenül a kombóról vehetjük fel a gitárhangot. Ami a külső megjelenést illeti, annyi változott, hogy az kezelőpanelen „csirkefej” kezelőgombok díszelegnek és a fekete tolex bevonat butik jellegű „fonott” mintázatú. Az új kombó már kapható, tájékoztató ára 300 500 Ft.

