Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Május 8-án debütált a Blackstar JJN-20R MkII kombó Május 8-án debütált a Blackstar JJN-20R MkII kombó Megjelent Jared James Nichols második signature Blackstar erősítője, ezúttal egy full csöves, de limitált kiadású 20 W-os kombó formájában. A Blackstar immár második alkalommal dolgozik együtt Jared James Nichols amerikai gitárossal, aki energikus, egyéni blues gitárjátékáról ismert világszerte. Főleg ujjal penget és csodálatos „dirty” és éneklő hangzásokat hoz ki az egy P90 pickuppal szerelt Epiphone Les Paul Custom gitárjából. Ennek az újabb együttműködésnek az eredménye a napokban limitált kiadásban megjelent Blackstar JJN-20R MkII kombó. Nichols nevéhez már fűződik egy kicsit korábbi signature modell, egy „mini stack”, vagyis fej-láda összeállítás a Blackstar Signature Halfstack HT-20R MkII JJN. A most megjelent kombó azok számára lehet tökéletes választás, akik Nichols erőteljes blues hangzását keresik, de egy kompaktabb, helytakarékosabb formában. Az új Blackstar JJN-20R MkII 20 W-os kombó az említett Nichols signature Blackstar JJN-20R fejre épül. A kombó előerősítőjében egy ECC83 cső dolgozik, a végfokot 2 EL84 végcső hatja, a ládát pedig egy Celestion G12T-75 hangszóróval töltötték fel. Az erősítő – a fejhez hasonlóan – egy CLEAN és egy OVERDRIVE csatornával rendelkezik, mindkettőnél egy lábbal is kapcsolható VOICE kapcsolóval választhatunk a Clean-nél az amerikai/brit, az Overdrive-nál a klasszikus/modern hangzások között. Vagyis két csatorna + csatornánként két VOICE. A két csatorna között a találó elnevezésű Blues Power Select nyomógombbal és lábkapcsolóval is válthatunk. A CLEAN csatorna Volume és Tone potikat kínál, míg az OVERDRIVE csatornát a háromsávos EQ mellett Gain és Volume gombokkal, valamint a Blasckstar szabadalmazott ISF szabályzójával tarthatjuk kordában. Ez utóbbi már meglehetősen ismert és kedvelt jellemzője a Blackstar szinte összes erősítőjének, a szárazabb, nyersebb amerikai és a melegebb brit hangzások között finomhangolhatjuk a soundot. A Master szekcióban a Master Volume mellett helyezték el a stúdióminőségű digitális Reverb adagolására szolgáló potit. Szintén itt kapott helyet a felvételnél, otthoni gyakorlásnál hasznos Power Switch, mellyel a 20 W-ról 2 W-ra redukálhatjuk az erősítő kimenő teljesítményét. A hátsó panel is egy mai modern erősítőtől elvárható lehetőségeket nyújt a felhasználónak. Gondolok itt elsősorban az USB-B kimenetre, melyen hangfal szimulált sztereó zengetővel dúsított jelet küldhetünk PC-re, vagy Mac-re, a hangfal emulált (4 x 12” vagy 1 x 12”) szimmetrikus XLR D.I. (monó) kimenetre, de kapunk fejhallgató kimenetet, kis jackes MP3/Line bemenetet, és szintkapcsolóval ellátott effekt loopot is. Háromféle hangfalkimenet is rendelkezésünkre áll: 1 x 16 Ohm, 1 x 8 Ohm, és 2 x 16 Ohm, és itt található a tartozék lábkapcsoló jack aljzata is. Az erősítő megjelenése is különbözik egy mezei Blackstar HT-20R MkII kombótól, a sötétzöld tolex borítás és a nyersszínű, kosár fonott hatást keltő első vászon eredeti külsőt kölcsönöz ennek blues kombónak. Úgy gondoljuk, hogy Blackstar JJN-20R MkII kombó változat nyerő megoldás lehet, a kisebb méret és könnyebb súly mindenképpen vonzó, akár kisebb koncertekre, akár felvételre, akár otthoni gyakorláshoz, ez az egyedi hangzású full csöves erősítő feltehetően sikerre van ítélve.



A Blackstar JJN-20R MkII májustól érhető el Európában, a javasolt kiskereskedelmi ára 950.81 EUR. A Blackstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service.

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó