Limitált kiadású Ampeg Red Hot SVT Micro VR Stack Limitált kiadású Ampeg Red Hot SVT Micro VR Stack Az Ampeg basszuserősítők a rocktörténelem számos legendás felvételén hallhatók, rendkívül dinamikus hangzásukkal a legsikeresebb basszuscuccok között tartják számon már évtizedek óta.

November első napjaiban a Yamaha tulajdonában lévő Ampeg kihozta a Micro VR Stack Special Edition Red limitált kiadású fej + láda összeállítást, ami látványos élénk piros Tolex borítást kapott. A Micro-VR ugyanazokkal a jellemzőkkel büszkélkedhet, mint nagyobb testvérei, a MOSFET áramkörökből felépülő végerősítő keményen tolja a komoly rockhangzásokat. A karcsú kompakt stack – amellett, hogy dögös a megjelenése – méretéhez képest meglepően meggyőző hangzást produkál. A fej + láda összeállítás egy 200 W-os SVT Micro-VR fejből és egy SVT 210AV ládából áll, melyben egy pár 10”-os Eminence hangszóró dolgozik, és ők így együtt ikonikus SVT soundot szolgálnak fel, ráadásul, nincs szükségünk teherautóra a szállításukhoz.

Klasszikus SVT sound

A legendás SVT hangzás és érzet abszolút jelen van az SVT Micro VR fejben is. A tranzisztoros előerősítő és a MOSFET végerősítő jól együttműködve hozzák azt az ütős, crunch-os hangzást, ami a teljes méretű SVT-ket a professzionális basszuserősítők etalonjává tette. Ezt a hangzást kreatívan alakíthatjuk egy Gain szabályzó, egy Master hangerő, a háromsávos EQ és a beépített Limiter segítségével. Az első panelen elhelyezett -15 dB Pad kapcsolóval optimalizálhatjuk a bemenetet aktív vagy passzív basszushoz, de itt helyezték el az audio IN bemenetet és a fejhallgató kimenetet is. A két hangfal kimenetet – 150 W/8 Ohm, 200 W/4 Ohm – és az effekt loop Send/Return aljzatait szokás szerint a hátsó panelen találjuk, és itt kapott helyet a szimmetrikus vonalkimenet XLR aljzata is, melyről pl. a keverőpult felé küldhetünk jelet. Nagy basszushang egy kis hangfalból

Az SVT 210AV láda a teljes méretű SVT hangfalak hordozható alternatívája. Az Ampeg SVT-210AV remekül megállja a helyét kisebb koncerthelyszíneken és persze stúdióban. A zárt, Infinite Baffle rendszerű hangfalban elhelyezett két 10 inches Eminence hangszóró maximális hatékonysággal előre sugározza a jól artikulált ütős mélyeket, melyek már 40 Hz-től indulnak. A többrétegű nyírfából készült hangfal masszívan csillapítja a rezgéseket, a hátrafelé terjedő hanghullámokat pedig a csillapított láda elnyeli. A végeredmény: meglepő hangerő egy kisméretű hangfalból. Összeségében egy rendkívül könnyen szállítható, különleges megjelenésű, az alapoktól analóg módon felépített, talán mondhatjuk, hogy old-school basszuscuccot dobott piacra az Ampeg. Minthogy limitált mennyiséget szállítanak Európába, érdemes a hivatalos Yamaha viszonteladóknál és más, Ampeget forgalmazó hangszerboltban érdeklődni, mert elvileg novembertől kerül a boltokba a Red-hot Limited Edition SVT Micro VR Stack. Fontosabb adatok

SVT Micro VR 200

Teljesítmény (RMS): 200 W @ 4ohms

Előerősítő: tranzisztoros

Végerősítő: MOSFET

Méretek: 305 x 140 x 254 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 5,9 kg SVT 210AV

Impedancia: 8 Ohm

Terhelhetőség: 200 W RMS

Hangszóró: 2 x 10” Eminence

Bemenet: 2 x 1/4" párhuzamos jack

Méretek: 330 x 640 x 280 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 11,9 kg





