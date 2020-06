Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Itt az új, továbbfejlesztett HT Club 40 MkII kombó Itt az új, továbbfejlesztett HT Club 40 MkII kombó Az új Blackstar HT Club 40 MkII Black & Blue Edition kombó esetében a gyártó vette a HT Club 40 MkII receptjét, és egy kicsit megkavarta, hogy az eredetinél egy sokkal kifinomultabb verzió jöjjön létre. Lássuk, milyen újdonságokat kapunk! A Blackstar egyik legnagyobb sikere a HT erősítő család. Ezek a teljesen csöves, nem elérhetetlen árfekvésben kínált erősítők egyaránt népszerűek a „hálószoba gitárosok” és a turnézó zenészek körében sokoldalúságuk, könnyű kezelhetőségük és robosztus felépítésüknek köszönhetően. A Blackstar most arra vállalkozott, hogy a pillanatnyilag elérhető egyik legjobb csöves kombót még izgalmasabbá tegye. HT Club 40 MkII Black & Blue Edition

Először a kombó megjelenése ragadja meg figyelmünket, világoskék borítása, ami némi krémszínnel kombinálva enyhe retró feelinget sugároz. Persze a motorháztető alatt is rejtőzik néhány új megoldás. Bár az MkII eddig is egy remek kis csöves kombó volt a 40 Wattos kategóriában, de a frissítések jót tettek neki. Megtartották a Dynamic Power Reduction funkciót, vagyis azt, hogy egy mozdulattal a teljesítményt „szomszéd-barát” 4 W-ra csökkenthetjük, és a felvétel céljára szolgáló kimeneteket is megörökölte a Black & Blue Edition.



A világoskék tolex borítás, a nyersszínű, fonott hatású első vászon, kiegészítve a krémszínű kezelőpanellel, a csirkefej gombokkal és a sötétbarna bőr fogantyúval egyedi és elegáns megjelenést eredményeznek.

Blackplate RCA 6L6GC csövek és Celestion Vintage 30 hangszóró

Az igazi okosság az új végcsöveknél kezdődik, konkrétan a Tube Amp Doctor által gyártott két Blackplate RCA 6L6GC csőnél, melyek a standard verzióban található EL34-ek helyére kerültek. Ezek a csövek élethű másolatai a legendás vintage csöveknek, a csövek „Szent Gráljának”, melyek a tökéletes meleg csöves hangzást megnövelt mélyekkel és fényes, csillogó magasakkal teszik még természetesebbé.

A másik újdonság a Celestion Vintage 30 12 inches hangszóró, ami szebb középtartományáról és részletezőbb, harmonikus hangzásáról híres. Az új végcsövek és a hangszóró párosítása a megváltozott külsővel együtt rendkívül vonzóvá teszi az új HT Club 40 MkII Black & Blue Edition kombót a gitárosok számára. Az erősítő két teljesen különböző hangolású, CLEAN és OVERDRIVE csatornákkal rendelkezik, mindkettőnél egy lábbal is kapcsolható VOICE kapcsolóval választhatunk a kétféle hangzás között, az alábbiak szerint: Clean Voice 1 – nagyon tiszta fényes amerikai hangzás, kemény és feszes mélyekkel

Clean Voice 2 – tiszta brit sound, kevésbé feszes mélyek, melegebb közepek, és nagy érzékenység a gitár kimenő jelének szintjére, valamint a játék dinamikájára OD Voice 1 – klasszikus „Hot-rodded” overdive hangzás

OD Voice 2 – agresszív modern overdrive hangzás, erősen hangsúlyozott közepekkel, overdrive előtti boostolással A Clean csatorna kétsávos EQ-t kapott, míg az Overdrive csatornánál háromsávos EQ-val és a Blackstar szabadalmazott ISF hangszínszabályzójával találkozhatunk. Ezen a csatornán elhelyeztek egy Gain potit is, amivel szintén kezelhetjük a túlhajtás mértékét. A Master hangerő mellett találjuk a stúdióminőségű digitális zengető Level szabályzóját. A hátsó panelen kaptak helyet a hangfal kimenetek, a hangszóró emulált D.I. XLR kimenet és 6,3 mm-es jack vonal- és fejhallgató kijárat, az effekt loop és a lábkapcsoló csatlakozói, valamint egy USB audio kimenet. A két teljesen különböző hangolású csatorna, az ISF szabályzóval ellátott EQ, az Overdrive csatorna Gain szabályzója, valamint a mindkét csatornán megtalálható Voice kapcsoló segítségével a tiszta, telített gitárhangtól kezdve a blues-os, crunchos hangzások sokaságán át a különféle overdrive-os hangzások széles spektrumáig szinte minden rock sound kihozható ebből a teljesen csöves, kivételesen sokoldalú és egyedi megjelenésű erősítőből. Tájékoztató ár: 799 GBP. A Blackstar erősítők európai és hazai forgalmazója a Sound Service.