Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Igazi Friedman sound egy apró erősítőből: BE-Mini Igazi Friedman sound egy apró erősítőből: BE-Mini Az amerikai Friedman Amplification a legkiválóbb csöves erősítők közé sorolható modelljeivel alapozta meg hírnevét. Ezek az erősítők tökéletesen reprodukálják a klasszikus brit hangzást, olyan híveket állítva maguk mellé, mint például Jerry Cantrell, a Foo Fighters és a Mastodon.

Ez a hangzás teljes mértékben exportálhatónak bizonyult a Friedman BE sorozatú overdrive pedáloknál, ami rendkívül kényelmes módja annak, hogy némi brit stílusú ízt injektáljunk gitárunk jelútjába. De mindez megvalósítható vajon egy apró, mindössze 1,8 kg súlyú tranzisztoros erősítő esetében is? Dave Friedman azt állítja, hogy igen, lehetséges, és a BE-Mini rá az élő bizonyíték. A BE-Mini összetéveszthetetlenül Friedman termék: megkapjuk a fekete Tolex bevonatot, az aranyszínű kezelőpanelt és jellegzetes Friedman emblémát. Ráadásul a BE-Mini mérete és ára ideális „vidd magaddal” opcióvá avatja ezt a nagyhangú kis erősítőt.

A BE-Mini erősítőben egy 30 W-os „D" osztályú végfok dolgozik, és ami a legfontosabb, megkapta a Friedman BE előerősítő áramköreit. Ha a kezelőpanelre pillantunk látható, hogy az egycsatornás erősítő a hangszín kialakításához a háromsávos EQ mellett, egyszerűen átlátható Gain, Volume és Presence potikat kínál, de a Cut és Tight kapcsolókkal még inkább gitárunknak és igényeinknek megfelelően alakíthatjuk a fej hangzását. A demó videók tanúsága szerint ez az agresszív kis szörnyeteg nemcsak nagyot szól, hanem ugyanazt a jellegzetesen brit, felharmonikusokban gazdag, ütős „dirty" hangzást produkálja, mint a legendás high-gain Friedman BE erősítők. A BE-Mini pedálboardunkhoz is alkalmazkodik, a hátsó panelen található soros effekt loopnak köszönhetően, a dupla hangfalkimenet pedig azt sugallja, hogy akár több ládával, nagyobb felületeken is érdemes kihasználnunk a signature Friedman hangzást. Az erősítő egy 24 V-os külső tápegységgel üzemel és 330 dolláros árával a legolcsóbb erősítő a Friedman kínálatában. A 24,1 x 15,9 x 13,3 cm méretű BE-Mini háza fából készült, és tudása mellett ez is azt sugallja, hogy egyáltalán nem játékszerről van szó. Ideális gyakorló erősítő lehet, de kisebb klubokban is megállja a helyét, ráadásul, mint tartalékerősítő könnyedén magunkkal vihetjük bárhová és akár egy koncertet is megmenthet.





