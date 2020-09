Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Harley Benton Mighty-15TH, a megfizethető csöves cucc Harley Benton Mighty-15TH, a megfizethető csöves cucc A Harley Benton új 15 W-os erősítőjében két előerősítő cső és két végcső dolgozik, mindez uzsonnásdoboz stílusban tálalva. 2006-ban az Orange forradalmasította az gitárerősítő piacot Tiny Terror modelljével, az első, eredeti uzsonnásdoboz erősítővel. A Tiny Terrort már nem gyártják, de a stílus velünk maradt, és sokan kedvelik ezeket az apró, könnyen hordozható, meleg, csöves hangzást biztosító jószágokat. A Harley Benton új 15 wattos erősítőjében nem bonyolították túl a dolgokat, nem nagyon beszélhetünk extrákról, ha csak a 15 W teljesítmény felezés lehetőségét nem számítjuk ide. Az egycsatornás „A” osztályú fej előerősítőjét két 12AX7, végerősítőjét két EL84 hajtja. A kimenő teljesítmény egy kapcsolóval 15 W-ról 7 W-ra csökkenthető, így szomszédbarát gyakorló erősítőként is használható. A tetszetős megjelenésű, masszív fém erősítőházon jól mutat a matt fémrács, a fekete kezelőpanelen „csirkefej” gombokkal látták el a GAIN, BASS, MIDDLE, TREBLE és VOLUME potikat. Az EQ mellett a Gain poti és egy Boost kapcsoló van segítségünkre, hogy kis hangerőn is élvezhessük a túlhajtott csöves hangzásokat. Sajnos a Boost nem kapcsolható lábkapcsolóval, de ha az árcédulára nézünk, akkor ezt a problémát könnyen elengedjük. A hátsó panel 1 x 16, 2 x 16 és 1 x 8 Ohmos hangfalkimeneteket kínál, melyekkel megoldott a csatlakozás a legtöbb ládához. Az új Harley Benton fej mérete 330 x 162 x 146 mm (szélesség x magasság x mélység) és mindössze 9,5 kg-ot nyom. A Harley Benton Mighty lunchbox stílusú erősítőjének 15 W csöves teljesítménye egyaránt alkalmas otthoni gyakorlásra, kisebb koncerthelyszínekre, próbára, vagy akár stúdióba. A Harley Bentontól megszokott kedvező áron juthatunk hozzá egy full csöves erősítőhöz, melynek felszereltsége meglehetősen puritán, de bizonyára jól kiszolgálja azokat a gitárosokat, akik ragaszkodnak a csöves hangzáshoz, de nem szeretnének egy vagyont áldozni rá.

Tájékoztató ár: 252 EUR.

https://harleybenton.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó