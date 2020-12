Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Fender Acoustic SFX II – maximális térélmény Fender Acoustic SFX II – maximális térélmény - BORBÉLY TAMÁS -



Idén a Fender kihozott egy három tagból álló akusztikus erősítőcsaládot. Ennek kisebb tagjai az Acoustic Junior, az Acoustic Junior Go, a legnagyobb pedig az Acoustic SFX II. Jelen tesztünkben ez utóbbit fogjuk tüzetesebben szemügyre venni.

A Fender akusztikus erősítő sorozata, középen az SFX II



Alapvető szolgáltatások

A Fender Acoustic SFX II két egymástól teljesen független, mondhatni iker csatornával rendelkezik. Nincs is főhangerő (master) potméter, a csatornák külön-külön Volume potméterrel vannak ellátva. Rengeteg kétcsatornás akusztikus erősítő esetében előfordul, hogy közös effekteket, vagy részben közös EQ felületet tartalmaznak, némelyeknél adott, hogy az egyik csatorna csak hangszer, a másik pedig csak mikrofon fogadására alkalmas. A Fender Acoustic SFX II esetében két teljesen azonos csatornáról beszélhetünk, melyek kombinált XLR/jack bemeneteivel egyaránt alkalmasak a hangszerek, vagy mikrofonok fogadására. A potméterek, illetve gombok a kezelőpanelen a középvonalra tükrösen helyezkednek el. A felső sorban a hangerő mellet helyezkedik el az FX level, illetve FX select potméter, melyek értelemszerűen az adott csatornán használt effekt típus kiválasztását, illetve a mértékének (dry/wet arányának) beállítását végzik. Mindkét csatorna rendelkezik természetesen fázisfordító kapcsolóval (Phase) az esetleges gerjedések kiszűrésére. A csatornák a szokásos, három sávos EQ-val találkozhatunk, mély, közép és magas állítási lehetőségekkel. Ezen potméterek egy-egy adott, frekvenciatartományon dolgoznak, nincsen lehetőség mélyebb paraméterezésre, de ez a frekvencia „munkapont” nagyon jól van megválasztva, így szélsőségmentesen, ízlésesen alakítható a hangszín az adott térhez, ha éppen szükséges. Az EQ potmétereket középen hagyva egy jó hangszer máris kiválóan szól. Legfeljebb kis hangszín-masszírozás szükséges, ha például egy színpadon falhoz, vagy sarokba kerül a kombó. Ez a tulajdonság egy jó erősítő alapvető ismérve, hogy az „igazat mondja”, továbbá minden beavatkozás nélkül, extrém akusztikai körülményektől mentes helyen gyakorlatilag nem kell hangszínezni egy megfelelő soundhoz. Középen helyezkedik el a kezelőfelület azon része, mely közös. Itt található a Bluetooth kapcsolathoz tartozó Pair gomb. Ezzel a gombbal párosíthatjuk az erősítőt okostelefonunkkal, tabletünkkel, vagy bármilyen Bluetooth-szal rendelkező külső hangforrással, melyről aztán bármilyen zenei alapot lejátszhatunk az erősítőn, mindezt kényelmesen, vezeték nélkül! A közös részhez tartozik a beépített Looper három gombos kezelőfelülete. A Looper kezelése kézi gombokkal bizony nem a legkényelmesebb, de az opcionálisan megvásárolható lábkapcsolóval rögtön praktikussá, életszerűvé válik. A közös rész, és egyben a kezelőfelület utolsó potmétere, mely mindkét csatornára azonos mértékben van hatással, ugyanis a teljes hangképet befolyásolja, a Stereo SFX szabályzó. Erről részletesebben az alábbiakban, az SFX (Stereo Field Expansion) hangzás résznél írunk. Az erősítő hátoldalán találhatók a fejhallgató- illetve az AUX in bemenetek. Ez utóbbi akkor jön jól, ha Bluetooth nélkül, klasszikusan (kábeles) módon szeretnénk külső hangforrást csatlakoztatni a kombóra. Az erősítő trafója univerzális, a világ minden táján használható, 100-240 V között, és 50-60Hz-es hálózati tartományokon. Itt hátul található a két szimmetrikus XLR kimenet is. Ez két külön kimenet, mely lehetőséget ad a két csatornának a külön-külön való kezelésre, illetve lehetőséget ad a sztereó hangkép vonalban való továbbítására. A monó, vagy sztereó módok, illetve a két csatorna egyben, vagy külön való kezelését nagyon egyszerűen egy-egy gombbal választhatjuk meg. A kimenethez tartozik még a Ground Lift kapcsoló, mely az esetleges földhurok által keltett zajokat hivatott kiküszöbölni. Itt hátul helyezték el bekapcsoló gombot, és az opcionális lábkapcsolóhoz tartozó bemeneti jack aljzatot is (FTSW). A külön megvásárolható lábkapcsolóval csatornánként könnyedén ki- és bekapcsolhatjuk az effekteket játék közben is, illetve a Looper rész nagyon könnyen kezelhetővé válik, ahogyan azt már feljebb is említettük.

Hangminőség, beépített effektek

Az erősítő nagyon korrekt módon, szépen, természetesen módon szól. Az EQ beállításoknál már említettük, hogy nem kell különösebb műtétet végezni, hogy használható hangot kapjunk. Kellően transzparens módon adja vissza az adott hangszer hangját, egyáltalán nincsen „bödön”, vagy „lavór” jellege a hangnak, mint néhány akusztikus erősítőnél. Egy ilyen kategóriájú eszköznél ez mondjuk el is várható. Erre a jó alapra lehet építeni. Itt jön a következő lépcső: az effektek. Összefoglalóan elmondható, hogy az effektek minősége az akusztikus kombókon megszokotthoz képest átlagon felüli. Az effektek nem paraméterezhetőek, fix beállításon működnek, egyedül a dry/wet arányt, vagyis az adott effekt mértékét választhatjuk meg, illetve lábkapcsolóval elérhető a Tap Tempo funkció, de itt véget is ér a szabadság. Azonban a fix beállítások, az effekt tulajdonságok jól használható, ésszerű, „zenei módon” vannak megválasztva. Csatornánként egyszerre csak egy effekt használható, tehát az alábbi lista bár jó néhány lehetőséget kínál, ezek közül sajnos egyszerre csak egy használható egy csatornára. Választható effektek:

Room (szoba-jellegű, kisebb terű zengető)

Hall (csarnok-jellegű, nagyobb terű zengető)

Echo (kevés ismétlésszámmal rendelkező, rövid delay)

Delay (nagyobb ismétlésszámmal rendelkező, hosszabb delay)

Chorus (szép, gazdag kórus effekt)

Vibratone (Leslie, rotary-szerű effekt)

Delay + Chorus (a két effekt egyidejű jelenléte)

Delay + Reverb (a két effekt egyidejű jelenléte) Ha csupán egyetlen gitárral használjuk az erősítőt, nem kötünk rá éneket, vagy egyéb hangszert, akkor a két független csatorna egy kis trükkel egy extra felhasználási módra ad lehetőséget. Ha egy gitárt kötünk mindkét csatornára (valamilyen jelút választóval, ABY kapcsolóval, vagy esetleg valamilyen sztereó pedállal), akkor egyrészt még vastagabb hangot kapunk, másrészt a fent említett effektek közül két effektet használhatunk egyidejűleg. Ha ezekből az egyik kombinált, akkor igazából 3 effekt is megszólalhat egyszerre (pl.: az egyik csatornán a delay + chorus van használva, a másikon pedig egy hall reverb). Már az eddig áttekintett tulajdonságai alapján is egy kiváló minőségű, és jól használható erősítőről kaphattunk képet, de mindezekhez még hozzájön az SFX II egyedi különlegessége, a Stereo Field Expansion, vagyis a „sztereó tér kiterjesztése”.

SFX (Stereo Field Expansion) hangzás

A Fender Acoustic SFX II az akusztikus erősítőknél standardként használt 8”-os hangszóróval, és egy magassugárzóval rendelkezik, de belül helyet kapott egy 6,5”-os hangszóró is (side mount SFX driver). Ez utóbbi hangszóró az erősítő előlapjára, vagyis az előző két hangszóró síkjára merőlegesen helyezkedik el. Ennek az oldalirányú, belső hangszóró számára a láda mindkét oldalán, és hátulján is hanglyukakat helyeztek el. A hangszóró különlegessége, hogy csak az effektezett hangot adja ki. Így csak akkor szól, ha valamilyen effektet alkalmazunk. Ha az erősítőn lévő bármilyen effekt be van kapcsolva, akkor az alapvetően monóban szól, csak a front hangszórón és tweeteren keresztül, de ha a kezelőfelületen középen elhelyezett Stereo SFX potmétert elkezdjük felfelé tekerni, akkor a belső, oldalirányú hangszóróra adunk hangerőt, melyen keresztül csak az effektezett hangot hallhatjuk. Ettől függetlenül elöl továbbra is jön az effektezett hang, ez az oldalsó csak hozzáadódik további három irányból. Ekkor indul be a varázslat. Nem is sztereó érzetet kapunk, hanem egy összetettebb, tágasabb teret. Teszteléskor egy csillapított, stúdió-szerű szobában használtam az erősítőt, körbe-körbejártam a helységben és olyan érzésem volt az SFX használatakor, mintha a hang mindenhonnan szólna. Alapvetően az FX level potméterrel az effektek mértéke állítható, ami monóban is érvényesül, a Stereo SFX potméter pedig az oldalsó hangszóró hangerejéért felel, amellyel a háromdimenziós térérzet szabályozható. Az FX level potmétert viszonylag alacsonyan tartva, de a Stereo SFX potmétert jobban feltekerve egy szárazabb, de mégis háromdimenziós hangot kapunk. Nagyon érdekes, és elképesztően inspiráló ilyen térben játszani, ahol nem csak egy pontból jönnek, hanem körülvesznek az általunk játszott, vagy énekelt hangok. Leírva talán extrém módon hangzik, de használat közben ez a hang tűnik természetesnek. Próbálgatás közben, amikor kis játék után letekertem nullára az SFX potmétert, akkor már a monó hang tűnt természetellenesnek. Jól belegondolva ez nem is meglepő, hiszen az emberi fül térben működik, három dimenzióban hallunk, így nagyon kellemes, és otthonos érzés a hangszer hangját (nem csak pontszerűen, hanem) térben hallani. Összefoglalás, ajánlás

A Fender Acoustic SFX II erősítő hasznos társa lehet, mindazon a zenészeknek, énekeseknek, akik alapvetően akusztikus hangszereket használnak, és egy kompakt rendszerrel szeretnek dolgozni. Itt ugyanis egy kiváló kombóban integrálva vannak a jobbnál jobb effektek, egy looper, és ezek mellett a külső zene, vagy zenei alap lejátszási lehetősége. A kombó súlya eléggé baráti, valamivel 10 kg alatti, így könnyedén szállítható. Klubkoncerteken messze megállja a helyét hangerőben, és az SFX technológiának köszönhetően minden eddigitől eltérően teljes tereket betöltő megszólalásra képes. Ezzel a funkcióval olyan teret adhatunk az alapjaiban is remek erősítő hangjának, melyben új szintre lép a muzsikálás élménye.

