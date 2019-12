Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Boss Katana MkII erősítő sorozat Boss Katana MkII erősítő sorozat A Boss új Katana MkII szériájában, egy 50 W-os, egy 100 W-os és egy 100 W-os 2x12-es kombó, valamint egy 100 W-os fej mutatkozott be. Az első Boss Katana sorozat 2017-ben debütált, és rendkívül hamar népszerűvé vált autentikus csöves hangzásának, nagyszerű beépített effektjeinek és a hangzások könnyű testreszabhatóságának köszönhetően. Még 2017 végén a gyártó a Katana tulajdonosokat egy szoftverfrissítéssel lepte meg, melyek főleg a felhasználók által kért új funkciókat tartalmazták. Most pedig itt az új Katana MkII széria, melyben 50 W-os, 100 W-os és 100 W-os 2x12-es kombókat, valamint egy 100 W-os fejet mutattak be. A kezelőpanelen az öt eredeti erősítő modell – Acoustic, Clean, Crunch, Lead, Brown – mellett a Variations gomb segítségével újabb erősítő hangzásokhoz juthatunk. A korábbi 3-hoz képest most 5 effekt fajtát használhatunk egyidejűleg és a független Booster, Mod, FX, Delay és Reverb effektek is további három variációval rendelkeznek, így összesen 15 féle gyárilag beállított, azonnal használható effekt áll rendelkezésünkre. Azok a gitárosok, akik szeretnének belemerülni az effektek beállításába, a Boss Tone Studio szoftver (Mac és Windows platformra) segítségével, összesen 60 különböző effekt fajtát tudnak beállítani, és meg tudják változtatni az effektek sorrendjét is. Nagyításhoz klikk a képre! A felső panelen természetesen megtalálható a háromsávos EQ szekció is, ezt követi az Effekt részleg, a panel jobb szélén pedig a Master egységet helyezték el. A Master szekcióban némi eltérés mutatkozik az 50 W-os modell és társai között. A nagyobb kombók és a fej a Master poti mellett egy Presence állítási lehetőséget is kaptak, és a beállítások mentésére szolgáló Tone Settings négy csatornájának két-két bankjában összesen 8 hangszín tárolható, hívható elő. Az 50 W-os kombón nincs Presence szabályzás, és az elmenthető hangszínek száma összesen 4. Szintén a Master szekcióban kapott helyet a mindegyik modellen megtalálható – korábbról más ismert – Power Control funkció, ami lehetővé teszi, hogy kis hangerő mellett is teljesen kihajtott hangot kapjunk, ami nagy előny kisebb színpadokon, vagy otthoni gyakorlásnál. Nagyításhoz klikk a képre! A 100 W-os 2x12-es kombó és a 100 W-os fej még egy Cab Resonance kapcsolóval is büszkélkedhet, mellyel háromféle hangfal – Vinatge, Modern, Deep – rezonanciájával tudjuk megszólalásunkat színezni.

Nagyításhoz klikk a képre! Okos és előrelátó módon a Katana MkII modelleket ellátták Power Amp In jack bemenettel is, így a Katana Mk-II erősítők végfokként is használhatók, ha előerősítőt, multieffektet, vagy effektprocesszort csatlakoztatunk hozzá. Ilyenkor a bemenő jellel a Katana MkII előerősítőjét és effektjeit megkerülve, közvetlenül a Tube Logic végfok hajtható meg. A Boss Tone Studio programmal a bemenet egyszerűen optimalizálható az adott eszközhöz. Nagyításhoz klikk a képre! Ha tovább vizsgáljuk a hátsó panelt, akkor az 50 W-os modellen USB csatlakozót, AUX bemenetet, lábkapcsoló aljzatot, és egy Phones/REC kimenetet veszünk észre. Az USB és Phones/Recording kimenetet mikrofonozott hangláda-szimulációval látták el, így innen küldhetünk jelet keverő, vagy DAW szoftver felé. A 100 W-os kombókon és a fej hátsó paneljén további funkciókra utaló aljzatokat találunk. Ezek közül kiemelendő, az új Stereo Expand funkció, melynek segítségével Line Out kimeneten két Katana MkII köthető össze. Ilyenkor a jelet küldő (Master) erősítőről vezérelhetjük a másikat, és a sztereó effektek ebben a konfigurációban különösen szép tereket eredményeznek. A 100 W-os modelleken effekt loop aljzatok is segítik a gitáros életét, a fejen pedig egy MIDI bemenetet is elhelyeztek külső multieffekt, vagy MIDI vezérlő használatához, de itt találjuk a 8 vagy 16 Ohmos láda hangfalkimenetét is. További különlegesség, hogy az MkII fejbe egy 5 inches hangszórót is szereltek, amivel az erősítő önmagában is – pl. otthoni gyakorlás – meg tud szólalni. A kombókba egy 12”-os hangszórót építettek, a 2 x 12-es modellbe pedig kettőt. Ahogy korábban is, a Boss Tone Studio szoftverrel számos helyen bele tudunk nyúlni az erősítő és az effekt beállításokba, és az első generációs Katana modellekből is importálhatjuk elmentett hangzásainkat. Tekintve az erősítők felszereltségét és meggyőző hangzását, úgy érezzük, hogy a Boss Katana MkII modellek ár-érték arányban szinte verhetetlenek. Fontosabb adatok:

Katana 50 MkII kombó

Teljesítmény: 50 W

Hangszóró: 1 x 12”

Méret: 470 x 238 x 398 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 11,6 kg

Ár: 87 900 Ft Katana 100 MkII kombó

Teljesítmény: 100 W

Hangszóró: 1 x 12”

Méret: 530 x 248 x 484 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 14,8 kg

Ár: 123 900 Ft Katana 100/212 MkII kombó

Teljesítmény: 100 W

Hangszóró: 2 x 12”

Méret: 670 x 248 x 484 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 19,8 kg

Ár: 163 900 Ft Katana Head MkII

Teljesítmény: 100 W (30 W a belső hangszóróval)

Hangszóró: 1 x 5”

Méret: 470 x 228 x 215 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 8,8 kg

