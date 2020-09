Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Blackstar Unity Elite Bass erősítő és hangfalak Blackstar Unity Elite Bass erősítő és hangfalak A Blackstar augusztus 13-án jelentette be, hogy basszuserősítő és hangfal kínálatát a topkategóriás Unity Elite Bass Series modellekkel bővíti. Ebben a cikkben csak röviden mutatjuk be az új erősítőt és a hozzátartozó ládákat, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Blackstar német forgalmazójától kaptunk egy komplett fej + 2 láda összeállítást, aminek a tesztelése a napokban zajlik. Így hamarosan saját tapasztalataink alapján mutathatjuk be az új basszuscuccot. A Unity Elite Bass sorozat lelke a Unity Elite 700 W fej, amibe gyakorlatilag mindent belepakoltak amire egy basszusgitárosnak szüksége lehet. A 700 W teljesítmény mindenképpen tekintélyt parancsoló és minden koncert szituációban elég kell, hogy legyen. A mindössze 4,2 kg súlyú erősítő azonban nem csak a teljesítményével hívja fel magára a figyelmet… A Response Control két népszerű végcső, a 6L6 és a 6550 hangzását emulálja, de állíthatjuk Linear állásba is. A kompresszálást nemcsak ki-be kapcsolhatjuk, hanem finoman adagolhatjuk a Compressor potival, ezek mellett beépített Chorust és Octavert is kapunk.



A tiszta hangzások közül a Classic, Modern és Flat áll rendelkezésünkre, ezt egy apró háromállású kapcsolóval válthatjuk. A piszkosabb hangzásokat nemcsak a Gain potival, hanem az Overdrive szekcióval is előállíthatjuk: OD, DIST és FUZZ hangzások között váltva, az overdrive szintjét a Drive gombbal szabályozhatjuk. A háromsávos EQ-t félparametrikus középpel ruházták fel, ami további hangszínalakító eszközt ad a kezünkbe.

Ha gyorsan végig futunk a hátsó panelen, akkor látható, hogy szinte minden szükséges szolgáltatás rendelkezésünkre áll. Itt helyezték el az Octaver és a Chorus két apró szintszabályzó potméterét, mellette találjuk az Effect Send/Return aljzatait, a hangfal emulált, földleválasztóval, szintszabályzóval ellátott D.I. XLR kimenetet és USB aljzatot, mellyel számítógépre csatlakozva négy csatornán közvetlenül az erősítőről készíthetünk akár sztereó kórussal effektezett felvételt. Az MP3/vonal bemenet gyakorlásnál lehet hasznos, akárcsak a fejhallgató kimenet. Az erősítőhöz lábkapcsoló is csatlakoztatható, a kétgombos FS-13 2 lábkapcsoló tartozék, ezzel az effekteket kapcsolhatjuk, de a külön megvásárolható FS-12 Footcontroller pedállal kiegészítve multifunkciós kijelzővel, hangolóval ellátott 7 gombos vezérlési lehetőségre tehetünk szert.



A hangfalkijáratot speak on csatlakozókkal oldották meg, de kapunk még egy Cabinet Link XLR aljzatot is, mellyel Unity Pro Bass U250ACT aktív ládákhoz csatlakozva növelhetjük a teljesítményt. U210C Elite A Blackstar a sorozatban háromféle basszusládát kínál, ezek az U410C Elite, U210C Elite és az U115C Elite. Mindegyik basszusreflex kialakítású hangfalba kerámia mágneses Eminence hangszórót, hangszórókat szereltek egy Eminence APT:80 magassugárzóval együtt, amit egy háromállású szintkapcsolóval (High, Low, Off) kezelhetünk. Ahogyan a típusszámok sugallják, az U410-ben 4x10”, az U210-ben 2x10”, az U115-ben pedig 1x15” a hangszóró konfiguráció. A hangfalakon található speak on Input és Thru aljzatok segítségével a ládák a nekünk tetsző összeállításban használhatók. Mindegyik hangfal 8 Ohmos és 400 Wattal terhelhető. Ennyit röviden és hamarosan egy teszttel jelentkezünk! Várható árak:



Unity Elite 700 W fej – 249 900 Ft

U115C Elite hangfal – 259 900 Ft

U210C Elite hangfal – 289 900 Ft

U410C Elite hangfal – 429 900 Ft A Blackstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service.



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó