A Blackstar augusztusban jelentette be új topkategóriás Unity Elite Bass sorozatának 700 W-os erősítőjét, és a hozzá fejlesztett háromféle Unity Elite 400 W-os hangfalat. Tesztünkben egy U210C és egy U115C ládával vizsgáltuk meg, mit nyújt az új basszus stack. A Blackstar a Unity Pro Bass System kombóival magasra tette a lécet basszuserősítői terén. E termékek legfőbb ismérvei az erő, flexibilitás, és a kompakt kialakítás. Ezen jellemzők megmaradtak a széria folytatásánál is, mely a Unity Elite névre hallgat, de ez esetben egy fej-láda kombinációról van szó. A Unity Elite 700 egy bivalyerős 700 W-os fej, mely gyakorlatilag a kombó erősítőrészének továbbfejlesztése, ehhez opcionálisan tartozik három különböző láda, egy 2 x 10”-os, U210C Elite, egy 4 x 10”-os U410C Elite, és egy 1 x 15”-os U115C Elite hangfal. A fej és az opcionálisan választható ládák így együtt alkotják a Blackstar új zászlóshajóját Unity Elite-et, ami gyakorlatilag egy basszuserősítő fullstack. Jelen írásunkban a forgalmazótól tesztelésre kapott Unity Elite 700 fejet az U210C és U115C ládákkal, mint egy egészet kezeljük, természetesen kitérve az egyes elemekre. Az erősítő alapvető szolgáltatásai

A Unity Elite 700 fej esetében egy valóban sokszínű erősítőről beszélhetünk, ugyanis rengeteg finomhangolási opcióval rendelkezik, melyekkel a legkülönbözőbb stílusra alkalmas basszus-soundokat állíthatunk elő. A fej a klasszikus megoldással ellentétben nem rendelkezik külön aktív, és passzív bemenettel, ehelyett az egy darab bemenetét egy kapcsolóval elegáns módon lepadolhatjuk (0 dB, -10 dB) a megfelelő hangszerhez mérten. Már itt fontos megjegyeznem, hogy az erősítőt egy aktív hangszerrel teszteltem, de nem volt szükség a -10 dB-es (kvázi aktív hangszerekhez tartozó) csillapításra, így is teljesen jól lehetett gain-ezni a bementő jelet (vagyis a Gain potméteren érzékelhető tartományának nagy részét ki lehetett használni). Már ez a momentum is arra utalt, hogy óriási headroommal lesz dolgunk. A standard háromsávos EQ-t félparametrikus középpel látták el, tehát már itt megnő a hangszínezési lehetőségeink száma, de ez önmagában még korántsem egyedi, régóta standard számos basszuserősítő esetében. Az első érdekesség egy háromállású Voice, vagyis hangzásállító kapcsoló, mely egyfajta előfok modellezést jelent. Ez a három állás a következő elnevezéseket kapta: Classic, Modern, Flat. Az elnevezések már önmagukban beszédesek, de pár szót róluk: a Classic állásban egy old-school, csöves hangzást kapunk, mely jellemzően kevesebb magassal, több mély-középpel rendelkezik, és van benne egy kis „harapás”, ami a csöves erősítőkre jellemző. Modern állásban egy gyökeresen más hangot érhetünk el, melyre sokan a Hi-Fi kifejezést használják. Ez egy jellemzően középvágott, magas-dúsabb, sterilebb hang. Végül a harmadik állás, mely a Flat névre hallgat, nem szorul túl sok magyarázatra, ez a legtranszparensebb pozíció, gyakorlatilag ezt tekinthetjük kiindulópontnak, ehhez képest változtathatunk ilyen, vagy olyan irányba az előző két állással. A Voice kapcsoló már önmagában három különböző erősítő karakterisztikát eredményez, de mindezt tovább árnyalhatjuk a Response kapcsolóval, mely segítségével különböző végfokok tulajdonságai közül választhatunk. Ezen kapcsoló állásai: Linear, 6L6 és 6550. Itt a Linear verzió felel meg a kiindulási pontnak, ez nem színezi a hangot. Ehhez képest a másik két állás mély növekedéssel, illetve kis középvágással jár. A 6L6 egy kompresszáltabb, a 6L6 csövekre jellemző reagálást biztosít, míg a 6550 pedig egy dinamikusabb, nagyobb headroommal rendelkező játékérzetet ad. Összességében megállapíthatjuk, hogy a három előfok és három végfok állítási lehetőség rengeteg kombinációt ad mind hangszínben, mind dinamikában. A hátsó panelen találhatók a különböző be- és kimenetek (effekthurok, hangfal emulált, földleválasztóval, szintszabályzóval ellátott D.I. kimenet, MP3 Line in bemenet, fejhallgató kimenet stb.), melyek egy kisebb házi stúdióvá varázsolják az erősítőt. Nem túlzás ezt a szót használni, hiszen az erősítő mini USB kimenetével interfészként is használható és egy megfelelő stúdió szoftverrel közvetlenül a fejről készíthetünk felvételt. További szolgáltatások, effektek

Az U700 erősítő az önmagában is jól variálható alaphangját további beépített effektekkel fűszerezhetjük. A sor elején rögtön egy Drive szekcióval találkozunk, melynél háromfajta különböző torzítás közül választhatunk: OD, Dist, Fuzz. Az OD a legkisebb gain-el rendelkező, klasszikusnak mondható basszus overdrive. A Distortion egy jóval harapósabb verzió, mely a közkedvelt Darkglass B7K pedál által előállított torzítási szövetet hivatott előállítani. Végül a Fuzz állás pedig a ’70-es évekre jellemző pusztító fuzz hangzást produkálja, konkrétan egy EHX Big Muff jellegű hangszínnel rendelkezik. Fontos megemlíteni, hogy az egyes torzító modellek egy-egy fix Gain beállítással rendelkeznek, és maga a Drive potméter ezt a torzított hangot adagolja a tiszta hangunkhoz, tehát ezzel egy dry-wet arányt állíthatunk. Ez a basszusgitár torzításánál jóval hasznosabb funkció, mintha magát a gaint állítanánk, hiszen így megmaradhat a hang alapkaraktere, az artikulált, eredeti hangszín, amihez hozzá keverjük a piszkos soundot. Így a zenében funkcionálisan jobban tartható a basszusgitár szerepe. Az erősítő következő lehetősége egy Chorus, illetve egy Octaver effekt. Ezeket nem lehet egyidejűleg használni, az előlapon egy kapcsolóval tudunk választani a kettő közül. Hátul viszont egy-egy kis trim potival az effektek szintje külön állítható. Az Octaverhez tartozó potméter a száraz hanghoz kevert oktáv hangerejét állítja, melynek érdekessége, hogy középállásban a nulla oktáv hangerőből indul ki, és az egyik irányba tekerve egy magasabb, az ellentétes irányba tekerve pedig mélyebb oktávot kapunk. Bármely irányba tekerjük, még szélső állásban is halkabb a hozzáadott oktávhang az eredeti, száraz hangnál, tehát extrém effektezésre ez nem ad lehetőséget, viszont az effekt az egész tartományon jól használható zenei hangzást eredményez. A Chorus effekthez tartozó potméter szintén egy egyszerű dry-wet arányt állít, fix depth és speed beállítással. Ezek azonban nagyon jól vannak megválasztva, így elég is ez az egy potméter. Szintén jellemző rá az Octavernél említett vonás, miszerint nem alkalmas extrém, szélsőséges hangzások előállítására, de ideális „általános” felhasználásra, mely a legtöbb stílusban bőven elegendő. Hangja inkább a magasabb hangoknál, felharmonikusoknál érvényesül, a mélyebb tartományokat nem bántja. Az én ízlésemnek ez egy tökéletesen megfelelő kórus hang. Mindezek után már természetesnek tekinthető, hogy az erősítő egy kiváló kompresszorral is rendelkezik. A hozzá tartozó potméter egyszerre kezel több paramétert: threshold, attack, release, makeup gain. Ezen paraméterek nem feltétlenül egy irányba változnak. Alsó állásban a nagy threshold, kisebb gain, rövidebb attack a jellemző, míg a potmétert kitekerve a threshold csökken, a gain nő, rövidebb attack mellett. Tehát érdekes módon, ez a poti kitekert állásban kevésbé rántja vissza a hangot dinamikában, inkább a halkabb részeket erősíti fel hozzá. Ez a kompresszálási verzió szintén tökéletesen megfelel az én ízlésemnek. Az erősítő és a ládák együttes hangja

A fentiekből kiderül, hogy milyen sokrétű is a Unity Elite fej része, vagyis az U700. Most azonban pár szót ejtenénk a fej és a láda együttdolgozásáról, illetve az alapvető játékérzetről. A hozzám legközelebb álló alapvető basszus hangot nagyon könnyen „kitekertem” az erősítőből: ugyanis, ha semmihez sem nyúl az ember, már nyert ügye van. Minden EQ középen, minden kapcsoló Flat, illetve Linear állásba állítva, olyan gyönyörű, univerzális, relatíve transzparens hangot kapunk, mely nagyon támogatja a kézből jövő soundot, így a kezünkön, illetve az általunk használt hangszer minőségén, jellegén áll, vagy bukik a dolog. Pastorius-tól a Marcus Miller sound-ig minden előállítható egy jó hangszerrel, illetve játéktechnikával. Egy basszuserősítőnél nekem mindig ez az elsőszámú teszt: mindent középen hagyva, egy jó hangszert bedugva inspiráló hangot kapok-e azonnal, vagy műtögetni kell valamit. A Blackstar Unity Elite esetében szó sincsen semmilyen nagy beavatkozásról, minden alaphelyzet, és már használható is a hangzás. Ebből a kiváló alap-soundból a fent említett rengeteg lehetőség a legkülönbözőbb irányokba történő kimozdulásra ad lehetőséget. Ha valaki többféle stílust játszik, vagy akár egy műsoron belül autentikusabban akarja visszaadni az adott dal hangulatát, akkor egy kapcsolás, egy tekerés, és már egy vintage jellegű vagy röfögősebb utcában találhatja magát. Ha egy modernebb, sterilebb, mély- és magasdúsabb hi-fi hang kell, akkor szintén egy kapcsolás, és már ott is vagyunk. A Unity Elite Bass ezekkel a finomhangolási lehetőségekkel egy kiváló stúdió- illetve session eszköznek mondható. Ahogy említettem, egy klasszikus és közkedvelt hangfalpárossal teszteltem az új Blackstar basszust: fent a 2 x 10-es, lent az 1 x 15-ös láda. Mindkét láda basszusreflex rendszerű, hátsó portokkal, Eminence hangszórókkal szerelve, melyek mellett egy Eminence APT:80 magassugárzó is dolgozik, ha éppen nem kapcsoljuk ki a háromállású – High, Off, Low – kapcsolóval. Ez az ütős páros gondoskodik arról, hogy a U700-as fejben megálmodott hang a megfelelő módon kerüljön a külvilágra. Gyönyörű, erőteljes mélyek, érthető közepek jellemzik. Adott esetben (a magassugárzóknak is köszönhetően) a slap-nél elengedhetetlen magasak is úgy szólnak, ahogy kell. A két láda úgy alkalmazkodik az erősítőhöz, ahogyan az elvárható. Másik erősítővel is kipróbáltam a láda párost, és nem voltam meglepve, amikor a két láda ebben az esetben is kifogástalan hangzást nyújtott. Egyidejűleg jelen volt a 2 x 10”-os ládától várható fürgeség, és az 1 x 15”-os adta megkérdőjelezhetetlen mély. A ládák egyébként nagy hangjuk ellenére meglepően könnyűsúlyúak, akárcsak a fej maga. A hangfalakon található speak on Input és Thru aljzatok segítségével a ládák a nekünk tetsző összeállításban használhatók. Mindegyik hangfal 8 Ohmos és 400 Wattal terhelhető. A fejhez egy igényesen kidolgozott hordtáska is tartozik, illetve egy kétgombos lábkapcsoló, mellyel a drive-ot, és az effekteket (octave, chorus) tudjuk ki- illetve bekapcsolni. Egy többgombos lábkapcsoló is létezik a fejhez, ami opcionálisan megvásárolható. Ezzel az FS-12 Footcontroller pedállal multifunkciós kijelzővel, hangolóval ellátott 7 gombos vezérlési lehetőségre tehetünk szert. Összefoglalás, ajánlás

A Blackstar Unity Elite basszus stack egy minden igényt kiszolgáló profi rendszer, melynek hangereje minden színpadra elég. A fej rengeteg állítási lehetőségével egymástól szélsőségesen távol lévő hangzások, stílusok is autentikusan megszólaltathatók. Kezelése nagyon egyértelmű, egyszerű. Az effektek kiváló minőségűek, hallható, tapintható rajtuk, hogy zenész füllel lettek hangolva, optimalizálva. Sokszínűsége tökéletesen alkalmassá teszi, hogy igényes stúdiók, próbatermek eszköze legyen. Hangosító cégeknek ez a setup egyenesen telitalálat backline motyónak. Profi zenészeknek, akár session muzsikusoknak is svájci bicska lehet. Ha tudnám, hogy egy koncerten a Unity Elite lenne a backline, meg sem fordulna a fejemben, hogy vigyek bármit is a hangszeremen kívül. Még akkor sem, ha egy arénában kellene játszani… Fontosabb adatok

Gyártó: Blackstar

Forgalmazó: Sound Service

Unity Elite 700 W fej Ár: 249 900 Ft

Teljesítmény: 700 Watt

Méretek: 378 x 77 x 245 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 4,2 kg U115C Elite hangfal

Ár: 259 900 Ft

Teljesítmény: 400 W

Mélyhangszóró: 1 x 15” Eminence Cast frame driver

Magassugárzó: 1 x Eminence APT80 tweeter

Méretek: 620 x 400 x 570 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 21,5 kg U210C Elite hangfal

Ár: 289 900 Ft

Teljesítmény: 400 W

Mélyhangszóró: 2 x 10” Eminence Beta-10B driver

Magassugárzó: 1 db Eminence APT80 tweeter

Méretek: 620 x 400 x 482 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 18,8 kg U410C Elite hangfal

Ár: 429 900 Ft

Teljesítmény: 400 W

Mélyhangszóró: 4 x 10” Eminence Beta-10A driver

Magassugárzó: 1 db Eminence APT80 tweeter

Méretek: 620 x 400 x 660 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 28 kg A Blackstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service



