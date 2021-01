Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Blackstar ID:CORE V3 gyakorló erősítő sorozat Blackstar ID:CORE V3 gyakorló erősítő sorozat A Blackstar Amps január 11-én jelentette be rendkívül népszerű ID:CORE sorozatának harmadik verzióját. A Blackstar ID:CORE sorozatú gyakorló gitárerősítők eddig is kategóriájuk legjobbjai közé tartoztak, szuper széles sztereó hangzást produkáltak, az effektjeik, erősítő modelljeik kiváló minőséget képviseltek, a dizájnjuk díjat nyert, mi kellhet még? A mai gitárosok már nem elégednek meg azzal, ha az erősítőjük jól néz ki, remekül szól és jó minőségű effektekkel van felvértezve, a hangsúly egyre inkább a sokoldalú, más eszközökkel történő kommunikáción van. A laptoppal, tablettel telefonnal, vagy számítógéppel történő közvetlen felvételi lehetőség, ma már szinte alapkövetelmény. Ebből a szempontból a korábbi ID:CORE modellek – de a Silverline, Sonnet, és Unity sorozatok is – jól teljesítettek, de nézzük milyen újdonságokat kínál a V3!

Live Streaming

ID:CORE V3 sorozat modelljei TRRS 3.5 mm-es Line in/Streaming ki- és bemenettel rendelkeznek, ami egyszerre sztereó ki- és bemenet. Egy 3,5 mm-es TRRS csatlakozóval ellátott kábellel jelet küldhetünk okostelefonra, de az okos eszközön lévő zenét, kísérő sávot is lejátszhatjuk, így gyakorlásnál további hangszerekkel egészíthetjük ki játékunkat, vagy hozzájátszhatunk alapokhoz, és ezt rögzíthetjük. De ennél talán még érdekesebb, hogy egy okostelefonnal kiváló hangminőségű videót vehetünk fel sztereóban, vagy akár élőben streamelhetjük játékunkat, videóval együtt rögzíthetjük ötleteinket, vagy online jammelhetünk másokkal. Ha nem streamelünk, hanem rögzítjük játékunkat, és utána a telefonon visszanézzük, a hang az ID:CORE V3 erősítőn fog megszólalni szuper minőségben. Cab Rig Lite

A Cab Rig a Blackstar új generációs digitális jelfeldolgozáson alapuló hangfal-emulált kimenete, ami egy bemikrofonozott gitárláda hangzását és érzetét szimulálja hihetetlen részletességgel. A Cab Rig újonnan fejlesztett algoritmusa nulla jelkéséssel produkálja nemcsak a gitárhangfal, hanem a helység akusztikai jellemzőit, és állítólag valósághűbb, mint az impulzus válaszon alapuló IR technológia. Ráadásul a felhasználó mélyen belenyúlhat a beálltásokba és olyan elemeket konfigurálhat, mint a hangfal, mikrofonok és a környezet. A Cab Rig Lite szoftverrel a szimulált hangfal és mikrofon viszonyát is finomhangolhatjuk, és az így beállított sound-ot vehetjük fel az ID Core V3 USB kimenetéről, vagy küldhetjük a Cab Rig & Phones fejhallgató kimenetre. Architect szoftver

A V3 sorozattal együtt jelent meg az új Architect szoftver, ami a korábbi Insider alkalmazáshoz hasonlóan, lehetővé teszi, hogy mélyebben belenyúljunk, és testreszabjuk az erősítő hangzását. A szoftver kezelőfelületén számos olyan dolgot elérhetünk, ami az erősítő kezelőpaneljén nem állítható, pl. 3 sávos EQ, az effektek paraméterezése stb. Az Architect rendelkezésre áll PC-hez és Mac-hez is, ráadásul úgy fejlesztették, hogy kompatibilis a legfrissebb Mac operációs rendszerekkel is. Blackstar ID:Core V3

A sorozat három különböző teljesítményű kombót kínál, ezek az ID:Core V3 Stereo 10, ID:Core V3 Stereo 20 és ID:Core V3 Stereo 40, ahogy az elnevezés sugallja 10, 20 és 40 W teljesítménnyel, valamint két 3”-os 5”-os és 6.5”-os hangszóróval szerelve. Mindegyik ID:Core V3 modell két tiszta: Warm és Bright, két crunch: Crunch és Super Crunch, valamint két overdrive: OD1 és OD2 – erősítőhangzást kínál, melyeket a Blackstar erősítőkből már jól ismert és hatékony ISF hangszínszabályzóval (keményebb amerikai és melegebb brit hangzás) tovább finomíthatunk.

Effekt szekció

A háromféle, akár egyszerre használható fedélzeti effekt mindegyike mögött további négy lehetőség áll rendelkezésünkre, így a Modulations Phaser, Chorus / Flanger, Envelope és Tremolo effekteket kínál, a Delay is négyféle lehet, Linear, Analogue, Tape és Multi, míg a Reverbnél a Room, Hall, Spring és Plate zengetők közül választhatunk. Azért ez nem kevés! A kiválasztott effekt intenzitását a Level potival szabályozhatjuk. Az effektek – a legkisebb modell kivételével – a külön megvásárolható FS-11 vagy FS-18 lábkapcsolóval is aktíválhatók.



Szuper széles sztereó

A Blackstar egyedi Super Wide Stereo technológiája szép széles és telt hangzást eredményez, vagyis szuper Delay és Reverb hangzásokra számíthatunk, mert az effekteket is újrahangolták a széles sztereó hangéphez. Az mindenképpen üdvözlendő húzás a gyártó részéről, hogy egy szobában is szép, nagy tereket hallhatunk gyakorlásnál, mert a gyakorló erősítők gyakran tér nélküli, dobozhangon szólnak…

Hangszórók

Mindegyik modell a teljesítményének megfelelő méretű két szélessávú, egyenes átvitelű hangszórót kapott, ami azt jelenti, hogy a jó gitárhangzás mellett a kombók aktív monitorként is használhatók számítógéphez, okostelefonhoz. Árak



ID:Core V3 Stereo 10 – 49 900 Ft

ID:Core V3 Stereo 20 – 64 900 Ft

ID:Core V3 Stereo 40 – 79 900 Ft Az árakat a Mezzoforte Hangszeráruháztól kaptuk. A Blackstar erősítők európai és hazai forgalmazója a Sound Service.