Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Blackstar FLY 3 Bluetooth Limited Helloween Edition Blackstar FLY 3 Bluetooth Limited Helloween Edition A Blackstar FLY 3 különböző változatairól már többször írtunk, ezúttal egy német metal banda, a Heloween által tervezett különleges kiadásról adunk hírt. Az elemmel működő Blackstar FLY 3 Bluetooth kétségkívül az egyik bestseller gyakorló erősítő a maga kategóriájában. A méretéhez képest meglepően nagyhangú erősítő és az apróság kiváló kezelhetőség motiválhatta az egyik legsikeresebb német metal bandát, a Helloweent hogy az angliai Northampton városában működő Blackstar tervezőivel közösen létrehozzanak egy exkluzív kiadást az erősítőből. Így született meg a Blackstar FLY 3 Bluetooth Limited Helloween Edition! A hamburgi metal óriások logója történetesen egy Halloween tök, ami teljes egészében betölti a Blackstar FLY 3 front oldalát, és megjelenik az erősítő kezelőpaneljén is. A 3 wattot teljesítő Bluetooth-szal felszerelt kis kétcsatornás erősítő – Clean és Overdrive – a Gain, Volume potik mellett megkapta a Blackstar ISF hangkarakter szabályzóját, de Delay effekt is rendelkezésünkre áll. A gyakorláshoz elengedhetetlen MP3/Line In bemenetet és hangszóró emulált fejhallgató kimenetet is kapunk.

A Blackstar FLY 3 BT nemcsak egy gyakorló erősítő, amire Bluetooth kapcsolattal kísérő sávokat küldhetünk, és fejhallgatóval gyakorolhatunk, de kiválóan használható okostelefonokhoz, tabletekhez, vagy PC-hez mint külső hangszóró, és így a „nem zenészek” számára is érdekes lehet, pláne ha valaki metal rajongó… Az elérhetőségről és árról a nagyobb hazai Blackstar viszonteldóknál érdemes érdeklődni. A Blackstar európai és hazai forgalmazója a Sound Service.



