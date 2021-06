Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Bemutatjuk – Victory V4 The Kraken csöves pedálerősítő Bemutatjuk – Victory V4 The Kraken csöves pedálerősítő A kompakt, pedálboard-barát eszköz két független csatornáját vintage és modern high-gain hangzások jellemzik, és beépített Two Notes hangfalmodellekkel is rendelkezik.



A Victory sikeres pedálformátumú V4 sorozatának legújabb tagja a V4 Kraken, melyben egy teljesen csöves előerősítőt és egy 180 W-os „D” osztályú végerősítőt építettek egy könnyen hordozható, mindössze 1,7 kg súlyú egységbe. A gyártó tulajdonképpen a V4 sorozat előző, The Copper és The Duchess erősítőinek receptjét alkalmazta, amikor ezzel a nagyteljesítményű, pehelykönnyű kétcsatornás pedálerősítővel bővítette V4 családját. Maradt az alapkoncepció: egy sikeres full csöves fejnek stúdióban, otthon, vagy koncerten egyaránt jól használható, könnyebben hordozható ultra-kompakt változatát készítették el akkora méretben, hogy egy pedálboardon is elférjen. A V4 Kraken is két, lábkapcsolóval váltható független csatornával rendelkezik, melyek dedikált Gain és Master szabályzót kaptak. Míg az első csatorna inkább a klasszikus brit rock hangzásvilágot idézi meg, a második csatorna a modern amerikai „monster” high-gain sound-ot szolgálja fel. A háromsávos EQ Bass, Middle, Treble szabályzói mellett a beépített digitális Reverb potméterével, valamint egy SIM Presets és egy SIM Level tekerővel találkozhatunk a V4 Kraken letisztult kezelőfelületén. A két utóbbi kezelőszerv mögött az áll, hogy a gyártó a Two Notes prémium DynIR (duplán mikrofonozott) virtuális hangfal technológiáját is beépítette az eszközbe, aminek köszönhetően közvetlenül a pedálról hatféle virtuális hangfal közül választhatunk, melyeket a Victory és a Two Notes előadója, Rabea Massaad készített, kifejezetten a V4 Kraken számára. Összesen 10 féle virtuális Victory hangfalmodell közül válaszhatunk, de ehhez az erősítőt a pedál oldalán található USB porton keresztül számítógéphez kell csatlakoztatni. Így az ingyenesen letölthető Torpedo Remote szoftverrel nemcsak a további hangfalmodelleket érhetjük el, hanem a végerősítő, a hangfal-mikrofonozás, az EQ, a Reverb és egy Enhancer paramétereihez is hozzáférünk. Az erősítő hátsó paneljén kapott helyet egy szimmetrikus XLR és egy 6,3-es jack vonalkimenet, melyekről már hangfalszimulált jelet küldhetünk a keverő vagy felvevőeszköz felé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy apró eszközt magunkkal hordozva, ideális és természetes gitárhangzást tudunk előállítani minden komolyabb erőfeszítés nélkül. Szintén itt, a hátsó panelen helyezték el a soros effekt loop send/return aljzatait, így külső effektet is könnyedén integrálhatunk a jelútba. Külön érdekesség a 9 voltos DC kimenet, melyről más effekteknek adhatunk tápfeszültséget. Az erősítő a 180 W teljesítményt 4 Ohm-nál adja le, de minthogy viszonylag kevés 4 Ohmos gitárláda létezik, ami 180 W-tot elbír (ilyen pl. a Victory V112 Neo) tudnunk kell, hogy a V4 Kraken 8 Ohm-nál 90 W-ot teljesít, míg egy 16 Ohm-os ládával ez 45 W-ra csökken. Fontosabb technikai adatok

Alumínium ház

Előerősítő csövek: 1 x EC900, 3 x CV4014

Teljesítmény: 180W @ 4 Ohm (kb. 90W @ 8 Ohm, 45W @ 16 Ohm)

Méret: 258 x 174 x 105 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 1,7 kg

Tájékoztató ár: 919 EUR Kapcsolódo cikkünk: Victory VX The Kraken - 50 wattos high-gain fej