Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Az Orange kihozta Crush Acoustic 30 kombóját Az Orange kihozta Crush Acoustic 30 kombóját A most megjelent pehelykönnyű, könnyen hordozható, elemmel is üzemeltethető akusztikus kombó az Orange-ra jellemző egyszerűen kezelhető, sokoldalú erősítő. Valamikor, a nem is olyan távoli múltban az akusztikus hangszerekre specializálódott kombókból igen csak hiány volt a piacon, főleg a megfizethető kategóriában. Szerencsére ezek az idők már elmúltak, nagynevű gyártók is kihozták akusztikus erősítőiket, ezúttal az Orange küldte harcba népszerű Crush családjának legújabb, akusztikus kombóját. Az új Orange Crush Acoustic 30 könnyen hordozható, kétcsatornás, 30 W-os, akár elemmel is működtethető kombó, amit persze nem csak utcazenésznek ajánlunk. A láda döntött, monitor-jellegű fazont kapott, ennek köszönhetően akár színpadon, akár próbateremben jobban halljuk magunkat. Az első csatorna, az akusztikus gitárra lett optimalizálva 6,3 mm jack bemenettel, és egy kapcsolóval, mellyel 10dB-vel csökkenthetjük a bemenő jel szintjét, ha nagyobb kimenő jelű pickupoknál szükség van rá. A háromsávos EQ már ismerős, a Colour kapcsoló pedig emeli legfelsőbb tartományokat és vágja a közepeket. Nagyításhoz klikk a képre A második csatorna – XLR / jack kombó bemenettel – a mikrofont fogadja. Ezen a csatornán a kétsávos EQ mellett, a fantom táp és a mikrofon / vonal bemenet kapcsolóját kell megemlítenünk. Az akusztikus erősítőknél ma már elvárás, hogy beépített effektekkel is rendelkezzenek, az Orange kombót zengetővel és kórussal vértezték fel. Az effektek kezelésére három potmétert kapunk, az elsővel a kiválasztott effekt szintjét, a másodikkal a két csatorna közötti arányát, a harmadikkal pedig az adott effekt mélységét tudjuk állítani. A felső kezelőpanelen mindezeken kívül még a notch szűrő tekerőjét – ami a gerjedések kiszűrését hivatott szolgálni – és egy főhangerőt találunk, ami a két csatorna szintjét egyszerre szabályozza, valamint itt helyezték el a 3,5 mm-es AUX bemenetet is, melyen kísérő sávokat küldhetünk az erősítőre. A hátsó panelen kapott helyet a szimmetrikus XLR kimenet – mellyel az EQ utáni jelet (post EQ) tudjuk PA rendszerre küldeni – egy 6,3 mm-es aszimmetrikus jack kimenet (pre EQ) társaságában. Aki további effekteket szeretne használni, megteheti, mert az effekt loop Send/Return csatlakozási lehetőségek ezt lehetővé teszik, sőt még egy földhurok leválasztó (ground lift) kapcsolóról is gondoskodott a gyártó. Az Orange Crush Acoustic 30 nyírfából készült ládájában egy speciálisan hangolt 8 inches hangszóró dolgozik, a kombó narancs vagy fekete műbőr bevonattal kerül forgalomba. Az erősítő elemtartójába 10 db AA elem fér el, amivel teljes hangerőn 3 óra üzemidő érhető el. Ez 50%-os hangerőn 5 órára, alacsony hangerőn 8 órára módosul, de az erősítő használható a tartozék DC adapterrel is. Az adapter csatlakoztatása az elemeket kiiktatja.

Fontosabb adatok:



Teljesítmény: 30 W

Méret: 28cm x 32cm x 23cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 6,12 kg

Várható ár 135 000 Ft Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó