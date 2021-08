Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » A Phil Jones Bass bemutatta a BP-200 basszus fejet A Phil Jones Bass bemutatta a BP-200 basszus fejet A Phil Jones cég által most bemutatott BP-200 fejet úgy reklámozzák, hogy „a legmegfizethetőbb árú basszus fej”. A 200 W teljesítményű kompakt erősítő súlya mindössze 1,2 kg és akár egy hátizsákban is elfér. A Phil Jones BP-200 erősítő kompromisszummentes, kompakt megoldást kínál 200 W teljesítményével akár koncertről, akár stúdiómunkáról, akár gyakorlásról van szó. A BP-200 inspiráló PJB hangzása mellett vonzó lehet azért is, mert apró mérete ellenére számos olyan képességgel is felruházták, ami általában csak drágább erősítők sajátja, és amelyekre egy mai basszusgitárosnak szüksége lehet. Az alumíniumból és acélból készült házban egy „D”osztályú végerősítőt és egy egyszerű, egycsatornás „A” osztályú előerősítő lakozik. A „D” osztályú erősítők kivételesen hatékonyak és ezért lényegesen kevesebb hőt termelnek, mint a hagyományos „AB” osztályú társaik. A bemenetnél található háromállású kapcsolóval elnémíthatjuk a bemenetet, illetve aktív elektronikával, vagy passzív elektronikával rendelkező basszusokhoz illeszthetjük azt. A kapcsoló mellett kapott helyet egy apró LED, ami zölden világít, ha a kapcsoló MUTE (némított) állásban van és vörösen villog túlvezérlés esetén. A BP-200 háromsávos EQ-t kínál (Bass, Mid, Treble) és a főhangerőn kívül egy Input Level potit is kapunk. Szintén az első panelen helyezték el a fejhallgató kimenetet, ami csatlakoztatáskor lekapcsolja a hangszórókimenetet, valamint az AUX bemenetet, ami gyakorlásnál tehet jó szolgálatot. A hátsó panelen található a D.I. kimenet XLR aljzata, mellyel szimmetrikus jelet küldhetünk felvevő eszköz, vagy a PA rendszer felé. Erre a kimenetre a Volume potméter nincs hatással, azonban, ha az Input Level potival változtatjuk a bemenő jel szintjét, azt érzékeli. Ehhez a szimmetrikus kimenethez tartozik egy EQ Pre/Post kapcsoló, amellyel azt választhatjuk meg, hogy a hangszínezett vagy az EQ előtti hangszínezetlen jelet küldjük ki, ez utóbbira főként stúdióban lehet szükség. Kapunk még egy Ground Lift kapcsolót is, mellyel a földhurok okozta kellemetlen zajokat iktathatjuk ki. A hangfal kimenetet egy Neutrik Speakon aljzattal oldották meg, melyhez 6,3 mm-es jack, vagy Speakon dugó is csatlakoztatható. További extra a beépített szubszónikus filter, ami az egészen alacsony (10-20 Hz alatti), az emberi fül számára már nem hallható jelek hangszóróra jutását akadályozza meg, mert ezek – bár nem hallhatók – de torzítást okozhatnak. Az erősítő 100-240 V-ig bármilyen feszültségű váltóárammal üzemeltethető, vagyis a világ minden pontján használható. Fontosabb technikai adatok

Maximális kimenő teljesítmény

Legkevesebb 120 W @ 8 Ohm

Legkevesebb 210 W @ 4 Ohm Frekvencia tartomány: 16Hz- 20KHz

Jel/zaj viszony: >=85 dB(A) Impedancia Passzív bemenet: >2MΩ/22pF

Aktív bemenet: >2MΩ/22pF

Szimmetrikus kimenet: <200Ω Súly: 1,2 kg Méretek: 176 x 53 x 170 mm (szélesség s magasság x mélység)

Tájékoztató ár: 375 USD Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó