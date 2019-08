Címlap » Tesztek » Erősítők » A Line 6 továbbfejlesztette Spider V sorozatát A Line 6 továbbfejlesztette Spider V sorozatát A Line 6 feljebb tette a lécet népszerű Spider V erősítő sorozatának második, nyáron megjelent verziójánál. Öt modellező erősítő és egy hangfal alkotják az új szériát. A frissített sorozatban a következő modelleket találjuk: Spider V 30 MkII, 60 MkII, 120 MkII, 240 MkII és 240HC MkII, melyek mindegyikében összesen több mint 200 erősítő- és hangfal modell, és effekt, valamint 128 gyári preset áll rendelkezésünkre. Mindezek mellett fedélzeti hangolót, metronómot, dob mintákat és loopert is kapunk, és a 60 MkII-től felfelé beépített vezeték nélküli vevőegység is segíti játékunkat. Az egyik fő eltérés a MkI-hez képest, hogy két alaphangzás közül választhatunk: Classic Speaker és Full-Range Speaker mód. Az első egy klasszikus gitárláda hangzás, jelentős mélyekkel, a második az FRFR (full range, flat response), ami szélessávú, egyenes átvitelű hangzást eredményez, és ideális akusztikus gitárhoz és a kísérő sávok megszólaltatásához jammelésnél. A két alaphangzás mellett teljesen új preseteket is kapunk három kategóriába csoportosítva: Artist, Iconic Song, és Classic Amp. Az elnevezések eléggé beszédesek, az Artist és Iconic Song presetek olyan autentikus klasszikus és modern hangzásokat kínálnak a legkülönbözőbb stílusokból, melyekből felépíthetjük saját egyedi gitárhangzásunkat, a metaltól kezdve a popig bezárólag. A Classic Amp presetben pedig a legismertebb vintage csöves erősítő modelleket találjuk. Az alapmodellek a Spider V 30 MkII és a Spider V 60 MkII, melyeket gyakorló erősítőnek és inkább otthoni használatra javasolnak. Következik a két nagy kombó a Spider V 120 MkII, Spider V 240 MkII, valamint a Spider V 240HC MkII fej és a hozzávaló Line 6 Spider V MkII 4x12 láda, melyek már bármely koncertszínpadon megállják a helyüket. Spider V 30 MkII

Ideális kompakt kombó gyakorláshoz és jammeléshez. Több mint 200 erősítő- és effekt modellt és 128 gyári presetet tartalmaz, a hangszórórendszerben egy 8 inches hangszórót és egy magassugárzót szereltek, teljesítménye 30 W. Ebben a változatban is megtalálható a Classic Speaker és a Full-Range Speaker mód. További jellemzők: USB interfész, fedélzeti hangoló, metronóm, AUX bemenet és dob minták. A kombó kompatibilis a Line 6 FBV™ 3 Foot Controller vezérlővel. A sorozat összes modellje közvetlenül csatlakoztatható PC-hez (USB), de mindegyik modellen megtalálható az iPhone, iPad csatlakozására szolgáló aljzat is. Spider V 60 MkII

Ez a 60 W teljesítményű kombó gyakorlásra és kisebb klubokba ajánlott. Több mint 200 erősítő- és effekt modellt és 128 gyári presetet tartalmaz, a hangszórórendszerben egy 10 inches hangszórót és egy magassugárzót szereltek, teljesítménye 60 W. Ebben a változatban is megtalálható a Classic Speaker és a Full-Range Speaker mód. További jellemzők: USB interfész, fedélzeti hangoló, looper, metronóm, AUX bemenet és dob minták. A kombó kompatibilis a Line 6 FBV™ 3 Foot Controller vezérlővel. Az erősítőt beépített wireless vevőegységgel is felszerelték, ami együttműködik a Line 6 Relay G10T adóval. Spider V 120 MkII

Igazi színpadi erősítő, 120 W teljesítményével jól használható akár közepes méretű koncerthelyszíneken is. Erősítő- és effekt modellek, gyári presetek szempontjából ugyanazt tudja, mint az előzőkben felsorolt erősítők. A kombó egy 12 inches hangszórónak és egy magassugárzónak ad otthont, teljesítménye 120 W. Ebben a változatban is megtalálható a Classic Speaker és a Full-Range Speaker mód. Nagyításhoz klikk a képre! További jellemzők: USB interfész, fedélzeti hangoló, looper, metronóm, AUX bemenet és dob minták. A kombó kompatibilis a Line 6 FBV™ 3 Foot Controller vezérlővel. Az erősítőt beépített wireless vevőegységgel is felszerelték, ami együttműködik a Line 6 Relay G10T adóval. A kombó hátoldalán XLR sztereó DI kimenetet és földleválasztó kapcsolót is elhelyeztek.

Spider V 240 MkII Hihetetlen hangminőségű sztereó erősítő, 240 W teljesítménnyel, ami bármilyen színpadon elegendő. Itt is megtaláljuk a 200 erősítő- és effekt modellt és 128 gyári presetet. A kombóba két 12 inches hangszórót és két magassugárzót szereltek, teljesítménye 240 W. Ebben a változatban is megtalálható a Classic Speaker és a Full-Range Speaker mód. További jellemzők: USB interfész, fedélzeti hangoló, looper, metronóm, AUX bemenet és dob minták. A kombó kompatibilis a Line 6 FBV™ 3 Foot Controller vezérlővel. Az erősítőt beépített wireless vevőegységgel is felszerelték, ami együttműködik a Line 6 Relay G10T adóval. A kombó hátoldalán XLR sztereó DI kimenetet és földleválasztó kapcsolót is elhelyeztek.

Spider V 240HC MkII

A Spider V 240HC MkII fej különlegessége, hogy magában az erősítőfejben is egy két erősítős, egyedi sztereó hangszórórendszerrel – 2 db 4 inches hangszóró, valamint 2 magassugárzó – ellátott, összesen 50 W teljesítményű komplett gyakorló erősítő lakozik. Ha pedig csatlakoztatjuk a Spider V 412 MkII ládához, vagy más gitárhangfalhoz, akkor a meggyőző 240 W teljesítménnyel bármely színpadon zúzhatunk. Ráadásul – a többi Spider V MkII erősítőhöz hasonlóan – az USB, vagy XLR sztereó kimeneten közvetlenül kedvenc DAW szoftverünkre, vagy keverőre is küldhetünk jelet. Az erősítő és effekt modellek, valamint a 128 gyári presset tekintetében megegyezik a többi MkII modellel. Ebben a változatban is megtalálható a Classic Speaker és a Full-Range Speaker mód, a wireless vevőegység és extrák szempontjából ugyanaz a felszereltség jellemzi, mint a Spider V 240 MkII kombót.

Spider V 412 MkII

Spider V 412 MkII gitárláda tökéletes társa a Spider V 240HC MkII erősítőfejnek. A hátul zárt konstrukció tudja a „nadrágszár lebegtető" ütős közepeket és mélyeket, és a négy egyedi gyártású 12 inches Celestion® hangszóró tökéletes lesugárzást és autentikus gitár soundot garantál. A sztereó (8Ω) és monó (4Ω) bemenettel ellátott láda maximális terhelhetősége 320 W. Line 6 FBV™ 3 Foot Controller Ahogyan a fenti leírásból kiderül, a Spider V MkII erősítőket optimalizálták a külön megvásárolható Line 6 FBV™ 3 Foot Controller lábbal kezelhető vezérlő használatához, mellyel játék közben teljeskörűen kezelhetjük az erősítőnket, preseteket hívhatunk elő és menthetünk el stb. Az új sorozathoz ingyenesen letölthető a Spider V Remote alkalmazás – Mac, PC, iOS, és Android platformra – mellyel felvételeket készíthetünk, és szerkeszthetjük a preseteket. Az erősítőkben található vezeték nélküli vevőegységgel működő Line 6 Relay G10 adóegység nem tartozék, azt külön kell megvásárolni. További részletek és hazai árak a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.