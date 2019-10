Warm Audio vintage berendezések produceri szemmel - VIGH ARNOLD -



Azt gondolom, hogy manapság fénykorukat élik azok a cégek, melyek azt tűzték ki célul, hogy elérhetővé tegyék a sokak számára elérhetetlen árú legendás stúdió berendezéseket. Teljesen érthető és logikus is ez a törekvés, hiszen ma, 2020 küszöbén igenis tart már ott a technika, hogy ezeket az ikonikus vasakat minőségi után gyártott alkatrészekkel, kellő felkészültséggel, a megfelelő kapcsolási rajz birtokában valóban klónozni lehet. Vannak olyan titkok azonban, amiket az eredeti gyártók gondosan elzárnak a világ elől, továbbá olyan „know-how”-val rendelkeznek, ami miatt 100%-os eredményt sosem vagy csak kitartó kísérletezéssel, találgatással tudnak a versenytársak elérni. Az ilyen forradalmár cégek közé tartozik a Warm Audio is. Egy olyan manufaktúráról van szó, amely nagyon okosan, legendás kompresszorok, EQ-k és mikrofonok replikáit dobta piacra, szinte viccesen elérhető áron. Éppen emiatt határoztam el, hogy ezeket hallanom kell, és hála a DigitalPro-nak Matók Istvánnal az élen, kaptam egy óriási „szeretetcsomagot”, a SilverHillStudio-ban pedig lehetőségem nyílt ezeket a másolatokat „az eredeti” darabokkal összehasonlítani. Annyit már most elárulhatok, hogy nem kicsit lepett meg az eredmény... Nézzük tehát, mi micsoda? Azonosítsuk be! A WA273-EQ egy legendás sztereó NEVE1073 előfok a hozzá tartozó EQ-val, a WA-76 egy UniversalAudio 1176LN, a WA-2A a híres UniversalAudio Teletronix LA-2A, EQP-WA alias Pultec EQ, a WA-47 az ikonikus Neumann U47 mikrofon másolata, a WA-251 pedig a Telefunken ELAM251. Van még itt egy „zabigyerek” is, a ToneBeast előfok, amiről külön szeretnék majd írni, hiszen ő semminek sem a másolata, vagy egy kicsit mégis? De azt már a legelején eldöntöttem, hogy kétféle szempont szerint fogom vizsgálni az összes darabot. Az egyik, hogy mennyire olyan vagy nem, mint az eredeti, a másik pedig, hogy a hasonlóságot figyelmen kívül hagyva, mennyire szólnak jól és mennyire használhatóak ezek a vasak. Igyekszem mindenről tömören írni, különben túlságosan terjengős lesz ez az írás. WA273-EQ mikrofon előerősítő Ismerem és imádom az eredetijét, napi szinten használom, így pontosan tudom, hogy mit kell hallanom: erőteljes, arcba szóló, markáns, testes, de részletgazdag hang. Ami ezek alapján elsőre feltűnt, hogy az előfok rész valahogy teljesen másképp működik, mint a nagy testvérnél. Az én fülemnek sokkal tisztább, kevésbé „british” a hangzás, de nagyon szerethető. Viszont, ami nagyon meglepett, az az EQ rész. Kifejezetten hasonlóan dolgozik a magas, a mély, a mély vágás is. Ami viszont kevésbé „olyan”, az a közép, de ez talán az előfok különbözősége miatt is lehet. Kimértem és le a kalappal a két csatorna teljesen azonos működése előtt. Semmilyen fázis problémát nem találni a két oldal között és nagyon okos extra szolgáltatásokat is találtam, mint a frekvenciaváltó a magas hangszínnél, a Tone Boost gomb, az Insert pont, a külön XLR és jack bemenetek. Meggyőző! WA-76 kompresszor Nagyon vártam ezt a pillanatot! Nincs olyan dal, amiben ne használnám az eredetijét, így nagyon sokat vártam tőle. Le kell, hogy lőjem a poént, mert mindegyik másolatból ez volt az, aminél leesett az állam, de ugyanakkor kételkedni is kezdtem picit. Ugyanis az történt, hogy bizonyos tekintetben jobban szól, mint az eredeti. Sokkal brutálisabb kompresszálásra képes anélkül, hogy torzítani kezdene. Az más kérdés, hogy „hivatalosan” ugyan torzítania kellene a nagyon extrém beállításoknál, de nemcsak, hogy kevésbé torzít, hanem az attack/release lehetőségek is mintha tágabbak lennének. Ergo olyasmit is meg lehet vele csinálni, amit az eredetivel nem igazán. Leginkább dobokon tetszett, de rap sávon is kipróbáltam. Curtis „Utolsó utam” című dalában hallható is az eredmény. WA-2A kompresszor Erre a darabra is nagyon kíváncsi voltam, hiszen az LA-2A minden ének és basszus felvétel szinte elengedhetetlen eszköze. Érdekes, hogy az eredetinél sokkal gyorsabban dolgozik ez a vas, továbbá átengedi magán a tranzienseket, ami az eredetire viszont egyáltalán nem jellemző. Egyszerűbben fogalmazva: amíg egészen hihetetlen, mennyire okosan és észrevétlenül tud dolgozni az LA-2A (viszont nagyon nem szereti a pattogós dolgokat, pl. dobok vagy akusztikus gitár), addig ehhez képest a WA-2A meghagyja a hang elején lévő csattanást, majd aztán kezd dolgozni. Kevésbé szaftos a hangja, kevésbé krémes, sokkal csattogósabb, mondhatni nem „LA-2A-s”, de emiatt alkalmas olyan munkára, amire az eredeti nem. Egy szó, mint száz, ez nem „olyan”, de nagyon ajánlom dobokra, akusztikus gitárra és bármire, ami perkusszív, akár még loopokra és szinti arpeggio-kra is.



EQP-WA csöves EQ A másik nagy ikon, a Pultec EQ másolata. Ezt is nagyon sokat használom, és noha nem volt lehetőségem az eredetivel összehasonlítani, hiszen a SilverHill-ben is replika van, de pontosan tudom, mit kell, vagyis kellene hallanom. Varázslatot! Arról is híres ez az EQ, hogy bámulatos, amit a boost és cut együttes használatával tud művelni a mélyekkel. Szinte parádés, mennyire egy az egyben hozza ezt a hangzást a WarmAudio, viszont kevésbé volt ismerős az, amit a magasakkal csinált. Megint ugyanazt az extra analóg szaftot hiányoltam, ha értitek, mire gondolok. Kicsit tisztább, mint kellene, kicsit sterilebb, de ha agresszívabb bemenő jelet kapnak a csövei, akkor már kicsit kezd „olyan” lenni. Tanulság: meg kell nagyon hajtani a csöveit. Egyszer nagyon szívesen kipróbálnám sztereóban, hiszen szinte közismert producer/hangmérnök körökben, hogy pl. Chris Lord-Alge is előszeretettel használ két Pultec-et a sztereó mixein. A Warm Audio-nak hála, talán ezzel a vassal elérhető áron megközelíthető az a hangzás. WA-47 csöves kondenzátor mikrofon Azaz a legendás U47. Ahány darab, annyiféle módon szólnak az eredeti darabok is. Lévén, hogy eredetileg az ’50-es évek mikrofonjáról van szó, nem is hiszem, hogy létezne még eredeti darab, amit ne javítottak volna, vagy ne cserélgettek volna bennük csöveket. Ezzel együtt a gyönyörű krémesen markáns közepeiről és levegős magasairól híres ez a mikrofon, továbbá a szinte megfizethetetlen áráról. Énekesek ezreinek nagy kedvence. Azt kell, hogy mondjam, hogy bár hallom, hogy mi az a 20%, ami nem stimmel a WA-47-nél, de ez a mikrofon kifejezetten nagyon jól használhatóan szól. Valami parádés módon elcsalja a harsány, népdalos közepeket és mintha valami sokszorosan multiband kompresszor lenne beleépítve, húzogatja kifele a bántó frekvenciákat. Talán Attila készülő lemezéhez vettük ezzel fel az éneket, mert pont egy ilyen mikrofonra volt szükség Attila speciális és baromi erőteljes, olykor harsány hangjához. (Nem szívesen adtam vissza!)

WA-251 kondenzátor mikrofon Az eredeti ELAM 251-et nagyon jól ismerem, hiszen ez az a mikrofon, amit a legtöbbet használok az énekfelvételekhez. Talán emiatt is voltam a WA-251 esetében nagyon kritikus. Amit az ELAM 251 tud, az szinte páratlan. Hihetetlen részletességével, bársonyos, selymes, sosem karcos magasaival, embertelen valósághű hangjával általában minden énekest azonnal levesz a lábáról. Ez a „azt a mindenit sose hallottam még így magam” életérzés. A WA-251 esetében ez az életérzés elmaradt. Kicsit mesterségesen megcsinált hangja van az eredetihez képest, de ez tipikusan az az eset, amikor azt kell mondanom, amire a cikk elején is felhívtam a figyelmet, hogy nem szabad összehasonlítani a kettőt és akkor viszont egy, az árához képest fantasztikus mikrofont kapunk. TB12 Tone Beast mikrofon előerősítő És jöjjön a „zabigyerek”! ToneBeast! Vá, mennyire jó név már? Na, kérem, ez az előfokok svájci bicskája. Itt kérem, minden van. Kiszámolni is nehéz lenne, hogy hány variációt lehetséges kicsavarni ebből a „szörnyetegből”. Vintage vagy clean kapcsoló nem csak az amp szekcióban (amit mellesleg ki is tudsz kedvedre cserélni), de még a capacitor részben is, plusz választható kétféle akár boost-olható trafók. Őszintén mondom, hogy nem tudok jelenleg a piacon (még az árától függetlenül sem) mondani másik ennyire sokoldalú előfokot. Őszintén meglepett! Ha akarod NEVE-szerű, ha akarod API jellegű és én még a ShadowHills/Chandler előfokok hangzását is felfedeztem benne. És amikor megtudtam, hogy a csúnya narancssárga, kicsit home-made gombos verziója után meg fog jelenni (már meg is jelent) egy gyönyörű, dögös, fekete, komoly megjelenésű, kissé belülről is még tovább gondolt verziója, azonnal rendeltem belőle kettőt. Teljes nyugalommal ajánlom mindenkinek a WarmAudio termékeit. Ebből a cikkből pontosan kiérződött, hogy én melyeket favorizáltam, hogy engem mely darabok győztek meg. De ne feledjétek, a zene szubjektív, mindenki ízlése más, úgyhogy ne habozzatok felkeresni a Digital Pro-t és Matók Istvánt, próbáljátok ki és hallgassátok meg ti magatok is a Warm Audio termékeit.



