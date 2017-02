Címlap » Hírek » Tegan and Sara (CAN) lemezbemutató koncert Tegan and Sara (CAN) lemezbemutató koncert Február 4-én a kanadai ikertestvérduó, Tegan and Sara lép fel a Dürer Kertben, vendég Ria Mae, szintén Kanadából. Fotó: Pamela Littky A kanadai ikertestvérduó, Tegan Rain Quin és Sara Keirsten Quin a kilencvenes évek derekán, igencsak fiatalon, 15 évesen kezdett el együtt zenélni, az áttörés azonban 2004-es So Jealous című negyedik sorlemezével érkezett el. A dallamos indie irányából közelítő páros zenéjének varázsát többek közt – például a szoros testvéri köteléket nem számítva – az adja, hogy mindkét lány szupertehetséges és sokoldalú multi-instrumentalista, akik lemezről lemezre képesek megújulni. A fejlődés és a változás persze tudatos, hiszen rengeteg különféle producerrel dolgoztak már – az utóbbi években például pont az amerikai slágergyáros Greg Dustinnal, aki dolgozott már Katy Perrytől kezdve Pinken át egészen Santigoldig. 2013-as Heartthrob című anyagukkal bőven átlépték a mainstream Rubiconját és a szakma és a rajongók mellett olyan előadók is rajongással nyilatkoztak róluk, mint Taylor Swift, aki meg is hívta vendégszerepelni őket.

A lemez turnéján aztán végre Budapestet is útba ejtették, és egy fergeteges nagy bulit csaptak a Dürer Kertben. Azóta persze nem állt meg az élet körülöttük, sőt: Oscar-jelölést kaptak a Lego kaland című animációs film betétdaláért; nyertek egy rakat díjat és nem utolsó sorban megjelentették Love You To Death című, ismét az igényes popzenét erősítő albumukat. Szerencsénkre pedig nem csak nekünk volt emlékezetes három évvel ezelőtti koncertjük, így az ikonikus páros február 4-én visszatér egy újrázásra!



A Love You To Death album:

Az este vendége a szintén kanadai, halifaxi Ria Mae énekes-gitáros-dalszerzőnő lesz, aki tavaly jelentette meg második albumát.

Időpont: 2017. február 4. – 20.00 óra Helyszín: Dürer Kert, Nagyterem (XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21.) Jegyár: 6000 / 6500 Ft

