Címlap » Hírek » Tech 21 VT Bass 200 basszus kombó Tech 21 VT Bass 200 basszus kombó A Tech 21 könnyen szállítható, 1x12-es, 200 W teljesítményű basszus kombót mutatott be, ami a vintage és modern basszushangzások kivételesen széles tárházával lepi meg gazdáját.

Már több alkalommal írtunk a Tech 21 különleges effektjeiről és basszus erősítőiről, illetve arról, hogy az Amerikában működő cég a magyar Barta Andrásé, aki az analóg hangzás szerelmese. A Tech 21 termékei a legigényesebb zenészek számára készülnek, akik értékelik az analóg hangzás melegségét, tisztaságát és páratlan frekvencia átvitelét. Ezúttal egy már idehaza is kapható 200 wattos basszus kombót, a Tech 21 VT Bass 200 modellt szeretnénk bemutatni. A Tech 21 bepakolta SansAmp előerősítőjét, egy D osztályú végfokot és egy 12 inches hangszórót egy jóképű ládába, így született meg a VT Bass 200 kombó. Az old-school csöves és modern basszus hangzásokkal is felvértezett, két hátsó basszus-reflex nyílással ellátott kombó könnyen szállítható, és a 200 W teljesítményhez képest nem mondható nehéznek, a súlya mindössze 12,7 kg. Testreszabható hangzás



A Tech 21 SansAmp előerősítő egyedi, teljesen analóg áramköreinek köszönhetően bármilyen basszus hangzást kikeverhetünk a vintage basszus erősítők hangjától kezdődően a modern basszus cuccok harapósabb hangzásáig bezárólag. Az egyedi Character szabályzóval szinte átmenet nélkül mozoghatunk különböző korok és stílusok basszus hangzásai között. Ha azt szeretnénk, hogy még szélesebb spektrumban szabályozzon a Character poti, a mellette elhelyezett Shift gomb benyomásával érhetjük el. Ha egy kis rock 'n' roll-os ízt akarunk a soundba csempészni, akkor a Drive gombbal megtehetjük, a legmagasabb tartományok kiemeléséhez, pedig nyomjuk meg a Bite gombot! További finomhangolásra, hangszínszabályzásra rendelkezésünkre áll a háromsávos EQ, Low, Mid, High potmétereivel. SansAmp DI XLR vonalkimenet

Miért bajlódjunk a tökéletes, személyre szabott basszus hang beállításával, ha a vonalkimenetre mindez nincs hatással? Ez a kérdés a Tech 21 kombó esetében fel sem merülhet. A VT Bass 200 hátsó paneljén található SansAmp DI XLR vonalkimenet garantálja, hogy a keverő ugyanazt a hangszínt és széles frekvencia tartományú jelet fogja kapni, mint amit a színpadon beállítottunk. A kimenetet földleválasztó kapcsolóval és -20 dB-es PAD kapcsolóval is ellátták. Lekapcsolható magassugárzó és egyéb extrák

Az egyedi gyártású 12 inches hangszóró mellett egy védelemmel ellátott magassugárzót is beépítettek a kombóba. A tweeter a hátsó panelen elhelyezett kapcsolóval kikapcsolható. Ugyanitt kaptak helyet az effekt hurok Send/Return aljzatai, valamint a külső hangszóró csatlakoztatására szolgáló jack aljzat. A fejhallgató kimenet és AUX bemenet 6,3 mm-es jack csatlakozói a felső kezelő panel jobb oldalán kerültek elhelyezésre. További érdekesség, hogy a bemenet egy PAD kapcsolóval alkalmassá válik piezo pickup jelének fogadására is. Hazai ár: 169 900 Ft Specifikáció: Hangszerdiszkont.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó