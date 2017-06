Címlap » Hírek » Tech 21 RK5 - Richie Kotzen Signature Fly Rig Tech 21 RK5 - Richie Kotzen Signature Fly Rig Minden idők legkisebb és leghatékonyabb analóg multieffektje, kis bátorsággal talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden gitárosnak kötelező darab. Richie Kotzen és a Fly Rig Richie Kotzen neve szinte megkerülhetetlen a mai modern blues-rock gitárosok körében. Az 1970-ben született amerikai gitáros, énekes első szólólemezét mindössze 19 éves korában adta ki. A „Poison”, illetve a „Mr. Big” zenekarokban eltöltött évei alatt vált világhírűvé. Jelenleg saját triója mellett a „The Winery Dogs” nevű supergroup tagja Billy Sheehan és Mike Portnoy mellett. A magyar származású Andrew Barta által alapított New York-i Tech 21 cég a korábban gyártott csúcsminőségű pedáljainak mintegy esszenciájaként 2014-ben létrehozta a Fly Rig 5 névre hallgató ultra kisméretű multieffektet. Körülbelül egy évre rá Richie Kotzennel együttműködve, a közös fejlesztés gyümölcseként pedig megjelent Richie nevére keresztelt signature változata, az RK 5 Fly Rig. Egyes szekciók Az RK 5 ugyanúgy, mint az eredeti Fly Rig 5 három különálló, szekcióból áll, melyek a következők: OMG (boost/overdrive), SansAmp™ (preamp), Delay. Az OMG szekció első kapcsolója, a jelút elején található clean boost, amely 21dB tiszta emelésre képes. Utána következik az overdrive, mely gyökeresen különbözik az eredeti Fly Rig 5 Plexi overdrive textúrájától. Lényegében ez a fő eltérés a Richie Kotzen signature és az eredeti Fly Rig 5 között. Ezen overdrive tulajdonságai a Tech 21 egy korábbi, különálló pedálja, a szintén Richie Kotzennel közösen fejlesztett OMG pedál tulajdonságaival egyeznek meg. Annyi különbséggel, hogy a különálló pedálnál hozzányúlhatunk a középtartományhoz (Girth potméter), az RK 5-nél az overdrive viszont egy fixen beállított közép frekvenciával rendelkezik, így ennél a pedálnál a Level (hangerő), Tone (hangszín – magas vágás), Drive (gain - torzítás mértéke) potméterekkel szabhatjuk igényeinkhez a hangzást. A Fly Rig 5 Plexi torzítójával összevetve az OMG agresszívabb, jóval nagyobb torzításra képes. Továbbá lényegesen középdúsabb. A Tube Screamerhez képest kevesebb, viszont a Plexi-jellegű torzításhoz képest több középpel rendelkezik. Kiváló átmenetet képez az előbb említett két nagy klasszikus torzítási szövet között. Használhatósága a bluestól, a keményebb rockig elég széles spektrumot lefed. További pozitív jellemzője, hogy a gitár hangerejének csökkentésére meglepő módon jól reagál, ugyanis teljesen ki lehet tisztítani a hangot pusztán a hangszer potméterével. Ez önmagában még nem különleges, szinte minden valamire való overdrive pedál tisztul a hangerő visszavételekor, viszont sok esetben ezzel együtt jelentős mélyveszteség történik, testetlenné válik a hang. Az RK 5 OMG torzítója viszont megőrzi a mélyeket, mélyközepeket, nem esik össze a hangkép, ha a gitáron visszavesszük a hangerőt. Ez a tulajdonság nagyon jól használhatóvá teszi a drive szekciót, illetve e tulajdonsága miatt valóban egyedinek mondható. A Boost kapcsolót az overdrive-val együttesen használva inkább gain boost-ként funkciónál, olyan jelentős hangerőemelésre így nem alkalmas, mint önmagában, tiszta hangnál. A következő szekció a SanSamp™ előfok. Ezen szekció a következő paraméterezési lehetőségekkel rendelkezik: Drive (bemeneti jelszint - torzítás), Low, Mid, High, Reverb, és Level (kimeneti jelerősség - hangerő). A Drive potméterrel a teljesen tiszta hangtól a harapós, már-már crunch-os hangzásig állítatjuk soundunkat, mintha csak egy csöves erősítőt hajtanánk meg. Az EQ potméterek jól megválasztott frekvenciatartományokon dolgoznak, ésszerű, zenében jól használható keretek között (lásd: technikai adatok), kis mozdításra nem történik drasztikus változás, így könnyen lehetővé teszik a hangszín finomhangolását. A szekcióhoz tartozó Reverb szintén nagyon ízléses, jól használható, hangkaraktere a vintage spring jellegű zengetéshez hasonlít, viszont az erősítőkben lévő valós spring reverbektől eltérően ez teljesen zörej-, és zajmentes. A SansAmp™ előfok alapvetően a csöves erősítők hangját, azoknak minden jó tulajdonságát hivatott reprodukálni, és teszi mindezt analóg módon, digitális modellezés nélkül. Ezen szekció rendelkezik hangfal szimulációval, vagyis a SansAmp™ előfokot bekapcsolva akár vonalban is élethű gitárhangot kapunk. Ezen a területen mindig is élen járt a Tech 21, sőt talán a legelső gyártó volt, akinek sikerült a digitális modellezést mellőzve, csakis analóg eszközöket használva reprodukálni a megfelelő gitárerősítő hangot. Hangkarakterét tekintve kicsit különbözik az eredeti Fly Rig 5 SansAmp™ részétől. Az RK 5 előfoka picit középdúsabb, vastagabb, de ez a különbség elenyésző a fent említett torzítónál tapasztalható különbségekhez képest. Gyakorlatilag az RK 5-ön való magasemeléssel, illetve középvágással elérhetjük a Fly Rig 5 SansAmp™ hangját, illetve fordítva (Fly Rig 5-ön magasvágás, középemeléssel jutunk az RK 5 hangjához). Az utolsó szekcióban található a Delay, mely talán a tape-jellegű delayek hangjához áll a legközelebb. Ehhez két kapcsoló tartozik, a Bypass (on/off), illetve a „Tap tempo” kapcsoló. Utóbbival nagyon könnyen az adott zene tempójához igazíthatjuk a delay time-ot. Négy potméterrel parametrizálhatjuk ezen szekciónkat: Time, Drift, Repeats (feedback), Level. Ezek közül talán csak a Drift szorul kisebb magyarázatra. Ezen potméterrel az ismétlődő hangot effektezhetjük, egyfajta kórusos jelleget adva a delay hanghoz. Fontos még talán megemlíteni, hogy a multieffekt jelútjában a Delay és a SansAmp™-ban található Reverb párhuzamosan van kötve. Tehát a pedálon belüli jelút nagyon egyszerűen követhető, gyakorlatilag jobbról balra halad sorban az egyes szekciókon keresztül (Boost, Overdrive, SansAmp™, Delay), a SansAmp™ végén található Reverb és Delay viszont párhuzamosan van bekötve. Az RK 5 és a Fly Rig 5 Delay szekciója teljesen megegyezik, hangjukban nincsen különbség. Felhasználási lehetőségek Ez a kompakt kis multieffekt önmagában, illetve pedálbordba, több effekt közé illesztve is nagyon sokféleképpen használható. Pedálboard részeként használva érdemes az esetleges plusz torzítót, overdrive-ot, kompresszort, wah pedált elé kötni, míg a plusz delay-t, reverbet, kórust, tér- és bizonyos modulációs effekteket pedig mögé helyezni. (Maga, Richie Kotzen is egy wah pedállal kiegészítve használja.) Erősítő elé kötve a SansAmp™ előfok kiválóan alkalmazható az erősítő további színezésére. Ez praktikusan akkor merül fel, ha az erősítő hangja bizonyos „feljavításra” szorul. Kiváló segítség a próbatermek, backline erősítők saját ízlésre való formálásában. Saját erősítővel pedig a SansAmp szekció felfogható úgy is, mint egy plusz overdrive pedál. A következő nagyon praktikus felhasználási terület a direktben, vonalban használt gitár „életre keltése”, ugyanis a SansAmp™ szekció használható erősítő modellként is. Közvetlenül a hangkártyába kötve felvételekhez, gyakorláshoz kiváló gitárhangot produkál. Koncerteken közvetlenül, vagy DI-boxon keresztül a keverőbe kötve meglepően élethű hangot produkál, mivel a hangfal szimuláció segítségével a szélessávú hangszórókon (PA, monitor ládák) is a gitárládákra jellemző középtartományban szólal meg a hangszerünk. Következő lehetséges felhasználási mód, ha erősítőnk torzítóját is szeretnénk használni, akkor annak effekt loopjába kötve az RK 5 további lehetőségeket ad. Így a Boost kapcsolót az erősítő belső torzítójával használva jelentős hangerőemelést tudunk elérni. Továbbá így a Delay is rendeltetésszerűen használható az erősítő belső torzítója után. Összegzés, ajánlás Az a tény, hogy Richie Kotzen a pedál elkészülése óta minden turnéján használja, azt jelzi, hogy az RK 5 Fly Rig esetében egy valóban hiteles signature pedálról beszélhetünk, és a világhírű gitáros nem csupán endorseri kötelességeként adta hozzá a nevét. A Tech 21 RK 5 Fly Rig a legkompaktabb méretben tartalmazza mindazt, ami egy alapvető gitár soundhoz kell. Jól „bővíthető” további pedálokkal, könnyen beilleszthető egy összetettebb effektrendszerbe. Erősítő elé, illetve annak effekt loopjába kötve is kiváló lehetőségeket nyújt. A SansAmp™ előfoknak köszönhetően vonalban is megfelelő gitárhangot produkál. Jómagam az elmúlt két évben, amióta rendelkezem a pedállal mind a három módon használtam már és minden helyzetben magasan megállta a helyét. Az eszköz fizikai mivoltát tekintve szinte elhanyagolható méretű és súlyú, éppen ezért kiválóan alkalmas biztonsági tartaléknak arra az esetre, ha bármi meghibásodik akár a pedálboardban, akár az erősítőben. Kiváló munkaeszköz mind a profi, mind az amatőr zenészeknek, nagyszínpadon, klubkoncerten, vagy éppen a stúdióban, esetleg házi felvételek készítésekor. Kis bátorsággal talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden gitárosnak kötelező darab. Borbély Tamás Technikai adatok:

Gyártó: Tech 21 Forgalmazza: Sound Service Méret: 292 x 64 x 32 mm Súly: 527g Áramigény: 12 V, 150mA DC (adapter jár hozzá) Bemenet, kimenet: 6.3 jack aljzat Hazai ár és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház A teszt a Zenész most megjelent 2017/202. számában is olvasható.