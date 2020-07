Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Tech 21 Geddy Lee DI-2112 Signature SansAmp előerősítő Tech 21 Geddy Lee DI-2112 Signature SansAmp előerősítő A Tech 21 elkészítette Geddy Lee különleges GED-2112 signature rack erősítőjének pedál változatát. Geddy Lee a Rush* basszeros énekese és billentyűse már jóideje nem használ hagyományos színpadi erősítőt és hangfalat. DI boxon keresztül közvetlenül a PA rendszer keverőjére csatlakozik, és áttért a fülmonitor használatára. Ennek fontos állomása volt, amikor Geddy 2017-ben együttműködött a Tech 21-gyel GED-2112 signature erősítőjének tervezésében. Mielőtt a címben említett új DI-2112 Signature SansAmp előerősítő pedált bemutatnánk, muszáj néhány szót ejteni erről a 2017-es rack változatról. Az előd - a GED-2112 A Geddy Lee GED-2112 rackbe szerelhető erősítőjében két teljesen analóg, párhuzamosan működő SansAmp előerősítő dolgozik: Drive és Deep. A Drive szekció a korábbi SansAmp RPM előerősítőre épül, és rendkívül széles skálán, nagyon jól paraméterezhető módon, erősen a közepekre koncentrálva a piszkosabb hangzásokért felelős. A Deep szekció szállítja a mélyekkel dúsított vastag, kerek basszus hangot, szabályozható telítettséggel, ami a teljesen tiszta hangzástól egészen a felharmonikusokban gazdag, kompresszált csöves hangzásokig produkálja mélyeket. A két előerősítő külön-külön és együtt is használható, ráadásul a még sokoldalúbb használhatóság érdekében a két előerősítő két külön kimenetet kapott, így akár élőben a keverőre küldve, akár felvételnél erőteljes, többrétegű basszushangzásokat lehet ezzel a különleges előerősítővel létrehozni. A későbbiekben elkészült SansAmp XYZ pedál, ami szuper kompakt, egyszerűsített és hordozható változata a GED-2112 rack erősítőnek. A most bemutatásra kerülő DI-2112 Signature SansAmp előerősítő a két említett verzió között helyezhető el, a rack változat tudását ötvözi az XYZ hordozhatóságával. Az új Geddy Lee DI-2112 SansAmp előerősítő pedál is megtartotta a nagy testvér GED-2112 struktúráját, abban az értelemben, hogy ezúttal is két független előerősítővel van dolgunk. A Drive szekcióban ugyanazt a hét kezelőgombot találjuk, mint rackes elődön. A háromsávos EQ Treble, Bass, és félparametrikus közép szabályzóval rendelkezik, ami a 170 Hz-től 3 kHz-ig terjedő tartományban 12 dB-t vág, vagy emel. A Drive potival a túlhajtást/gaint adagolhatjuk, míg a Blend gombbal a SansAmp egység által emulált csöves hangzást keverhetjük a gitár direkt hangjával. A Deep szekcióban két szabályzógomb áll rendelkezésünkre, Level és Saturation. A két potméter alatt kapott helyet a két alacsony impedanciás szimmetrikus XLR kijárat földhurok és szintkapcsolója, és a szintén alacsony impedanciás és az aszimmetrikus 6,3 mm-es jack kimenetek szintkapcsolója. Szintén itt helyeztek el a Tight gombot, amit aktiválva a tiszta hangzások konkrétabbá válnak, a túlhajtott, torzított sound pedig harapósabb lesz, a Mute kapcsoló pedig nem szorul különösebb magyarázatra, talán annyit érdemes tudni róla, hogy minden kijáratot némít, kivéve a hangoló kimenetét. A pedál hátoldalán találjuk a gitár bemenetet, a már említett kimeneteket, egy hangoló kimenetet és a tápfeszültség csatlakozóját. A SansAmp DI-2112 a nagyobb dinamika tartalék érdekében 18V DC adapterrel, vagy 2 db 9 Voltos elemmel üzemeltethető. (Nem tartozékok.) A SansAmp DI-2112 kimeneteit úgy alakították ki, hogy kompatibilisek legyenek bármely alkalmazási területtel. A SansAmp DI-2112 előerősítőt csatlakoztathatjuk egy komplett basszus cucc végerősítő bementére (pl. effekt return), meghajthatunk vele egy végerősítőt, vagy aktív ládát, de a kimenetek használhatók PA rendszerhez, felvételhez és aktív stúdió monitorokhoz.

A gyártó ajánlása szerint a SansAmp DI-2112 nem feltétlenül csak basszusgitárral használható, érdemes kipróbálni csellóval, keyboarddal, dobbal, szaxofonnal, és felhasználható pl. reamping céljára, hogy a felvett basszus sávot kicsit felélesszük… A Geddy Lee DI-2112 SansAmp várható hazai ára 150 000 Ft. A Tech 21 hazai és európai forgalmazója a Sound Service.

* A Rush dobosa és szövegírója Neil Peart agydaganatban szenvedett és a zenekar 2015-ös turnéja után visszavonult. Neil Peart 2020. január 7-én bekövetkezett halála után minden remény szertefoszlott, hogy a Rush valaha még színpadra lép. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó