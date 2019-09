A Zenész Magazin és a Sound Service közreműködésével elkészült egy újabb összehasonlító videó, melyben az analóg Tech 21 Fly Rig pedálok kerültek terítékre.

A közelmúltban mutattuk be videó sorozatunk első részét melyben különböző pickup szettekkel szerelt ESP/LTD gitárokat hasonlítottunk össze. Most elkészült a sorozat 2. része, ezúttal is a Sound Service, a Tech 21 és még számos világmárka európai disztribútora bocsájtotta rendelkezésünkre a különböző Tech 21 analóg pedálokat, és a felvételnél használt ESP/LTD gitárokat.

A New York-i székhelyű Tech 21 céget a magyar Andrew Barta alapította és ő vezeti a mai napig. A videót készítő Borbély Tamás az éppen bemutatott Tech 21 pedálon kívül semmilyen effektet nem használt, a gitárok közvetlenül a Tech 21 pedálhoz lettek csatlakoztatva, a pedál kimenete pedig közvetlenül a külső hangkártyához (audió interfészhez) csatlakozott. Szoftveresen sem történt semmilyen korrekció, amit hallani lehet, az a bemutatott pedál direkt hangja.

Minden további magyarázat és részlet ismertetése helyett nézzétek meg a videót, amiből kiderül, hogy a négyféle, gitárra, akusztikus gitárra, basszusra készített, valamint Paul Landers Signature Fly Rig pedálja hogyan viselkedik egy hangkártyához csatlakoztatva.

A Zenész Magazin október elején megjelenő számában Borbély Tamás a videó készítése során tapasztaltakat írásban is megosztja az olvasókkal.

A Tech 21 termékek, az ESP/LTD gitárok hazai forgalmazója a Sound Service.

