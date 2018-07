Címlap » Hírek » TC Electronic Ditto Jam X2 Looper, az új bandatag? TC Electronic Ditto Jam X2 Looper, az új bandatag? A közkedvelt effekt pedáljairól híres dán TC Electronic bemutatta érdekes, új funkciókkal ellátott Ditto Jam X2 looper pedálját. A TC Electronic Ditto looper pedálok különböző változatai meglehetősen elterjedtek és népszerűek, utoljára a Ditto X4-et mutattuk be, de a korábbi, kisebb verziókról is hírt adtunk. A TC Electronic testvércégével, a TC Heliconnal közösen fejlesztette legújabb looperét, a TC Electronic Ditto Jam X2-t, az első olyan loopert, ami automatikusan követi a ritmusszekció tempóját. Nincs szükség bonyolult MIDI Clock szinkronra, a BeatSense technológiának és a beépített mikrofonoknak köszönhetően a Ditto Jam X2 pontosan "érzi" a zenekar tempóját. Tempó érzékelés

A zene tempóját a Ditto Jam X2 kétféle módon tudja érzékelni: vagy a beépített mikrofonjaival, vagy egy csíptethető külső mikrofonnal (tartozék), amit a pedálhoz lehet csatlakoztatni. A mikrofon továbbítja a zene lüktetését és így a pedál a felvett loopot valós időben az élő zene tempójához igazítja. Ha kell, gyorsítja, ha kell, lassítja változatlan hangminőségben. Tap Tempo funkció

Ha felveszünk egy kísérő loopot, vagy kísérő sávra játszunk, visszajátszáskor a Tap Tempo funkció segítségével lassíthatjuk, gyorsíthatjuk a lejátszás tempóját. Ez gyakorlásnál lehet hasznos, mert ha túl gyors a kíséret, akkor lassíthatjuk, ha pedig már jól begyakoroltuk az adott részt, a Stop lábkapcsolóval tudjuk „betappelni” a gyorsabb tempót. Kezelés

Egy apró kétállású kapcsolóval igényeink szerint beállíthatjuk a visszajátszás / rájátszás sorrendjét, vagyis választhatunk a felvétel után visszajátszás és a felvétel után rájátszás sorrend között Rec-Play-Dub: a pedál a felvétel után rögtön visszajátszás módra vált

Rec-Dub-Play: a pedál felvétel után rögtön rájátszás módra vált A két lábkapcsoló – Loop és Stop – használata egyértelmű, bár a Stop gomb nem csak leállításra szolgál, többszöri megnyomásra Tap Tempo megadására használható gyakorláskor. A többi funkció – Undo, Redo, törlés – a Loop lábkapcsolóval, a többi Ditto looperrel megegyező módon működik. A looper korlátlan számú rájátszást tesz lehetővé, és maximum 5 percet tud rögzíteni 24 bites felbontású tömörítetlen formában. A Ditto Jam X2 analóg pedál és természetesen a klasszikus looperként, a többi kedvelt Ditto looperhez hasonló módon is működik, ha éppen egy kis „old school” looperezéshez van kedvünk. A gyártó szerint a pedál nem befolyásolja az átmenő jelet, true bypass működésű. A looper 9 Voltos elemmel, vagy az opcionálisan megvásárolható adapterrel működik Javasolt kiskereskedelmi ára 229 EUR. További információk: TC Electronic A Ditto X2 egyszerűbb változatáról ITT olvashatsz. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó