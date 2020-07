Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Taylor 224ce-K DLX – elektroakusztikus gitár teszt Taylor 224ce-K DLX – elektroakusztikus gitár teszt - BORBÉLY TAMÁS -



A Taylor név bizonyára mindenkinek ismerősen cseng, aki valaha kicsit is foglalkozott gitárokkal. Ennek a gyártónak egy tömör hawaii koa fedlappal készülő Grand Auditorium testű modelljét teszteltem. A Bob Taylor neve alatt futó márka talán a legismertebb, legnagyobb az akusztikus gitárokat gyártó cégek között. Fontos megemlíteni, hogy a társaság kiváló elektromos gitárokat is gyárt, de valami miatt a köztudatban mindig is az akusztikus modelljei voltak előtérben. Mielőtt belevágnánk a Taylor 224ce-K DLX gitár tesztjébe érdekességképpen a cég egyik kevésbé közismert tulajdonságával ismertetnénk meg az olvasót, vagyis a rendkívül elkötelezett környezettudatosságával. A magas színvonalú hangszerek készítéséhez mindig kiváló faanyagot használnak, a szintetikus anyagok kiskapuja helyett. A fenntartható nagymennyiségű fakitermeléshez, illetve a környezet megóvásához Bob Taylor horribilis mennyiségű faültetéssel járul hozzá. A cég két fő termelőhelye Kamerun, mely az ébenfáért felelős, illetve Hawaii, ahonnan a koa fa származik. Mindkét térségben helyi cégekkel kooperálva termelik ki- és ültetik a fákat nagy odafigyeléssel az egyensúly megőrzése érdekében. Hawaii-on például a koa fatermelés olyannyira tudatos, hogy csak a már kidőlt, elhalt, eldeformálódott fákat termelik ki, illetve használják fel, helyükre pedig több ezer új fát ültetnek. A faipari melléktermékekből mulcs, és rétegelt lemez keletkezik, illetve jó részét a játékgyártásban használják fel, mellyel mexikói árvákat segítenek. Tehát a hangszergyártásban termelt felesleg az utolsó forgácsig felhasználásra kerül, és jó célt szolgál.

Összerakás, kidolgozás, játszhatóság

A Taylor 224ce-K DLX gitárt megpillantva már elsőre is látszik, hogy nem egy kispályás hangszerrel van dolgunk. Gyönyörűen megmunkált Hawaii koa fából készült fedlapja már ránézésre azt sugallja, hogy jó lesz kézbe venni, jól fog szólni. Majd így is történik… A nyakprofil, illetve a húrnyomás gyári beállítása kifejezetten kényelmes. Ébenfa fogólapján a pozíciójelölő funkciót apró, gyémánt alakú berakások látják el, mely formák a Taylor jellemző, mondhatni signature alakzatai. A márka egy másik fontos védjegye a speciális nyak. 1999-ben védették le a Bob Taylor által fejlesztett technológiát: 2001 óta minden Taylor gitárt egy egyedi nyak megoldással szerelnek, melynek lényege, hogy a többi gitárgyártóval ellentétben a fogólap 19. érintője alatt is támasztékot ad a fogólapnak a szokásos 14. érintőig tartó test-nyak rögzítési megoldáshoz képest. Így sokkal kevesebb az esély az esetleges vetemedésre, illetve könnyebben, precízebben állítható a nyak. A technológiához szükséges speciális vágástechnikának köszönhetően átlagosan ugyanannyi faanyagból 50%-kal több nyak készíthető. Tehát ez a megoldás nemcsak a hangszernek ad nagyobb stabilitást, hanem egyben környezetkímélő megoldás is. A gitár minden egyes részlete magas szintű kidolgozásról tanúskodik. A fedlap, illetve hátlap és káva határvonalait gyönyörű binding szegélyezi, akárcsak a hanglyukat. A faanyagillesztésektől kezdve a hardvereken, érintő profilokon át egészen az olyan részletekig, mint a nyakállító pálca fedele: érezhető a minőség és az igényesség. Hang, elektronika

A gitár hangja elképesztően jól kiegyensúlyozott, mind dinamikában, mind hangszínben. Csilingelő magasak, és kellemesen lágy mélyek jellemzik. Nem bántóan szélsőséges egyik irányban sem, mindenből pont amennyi kell. Pengetőt használva, és erőteljesebben pengetve az akkordokat szinte középhiányosnak tűnhet a hangja, ami abszolút nem baj, sőt… Ilyen játékmódnál zavaróan „orros” lehet a közepek túlzott, felesleges jelenléte, melyet EQ-val, utómunkával szokás kompenzálni. Itt ilyesmi nem szükséges, mert ez a fajta zavaró középdússág nem tapasztalható. Ahogyan pár sorral feljebb említettük: csilingel a teteje, simogat az alja, ahogyan mondjuk egy pop- vagy country zenében szükséges. Ott helyezkedik el a hangja a zenében, ahol kell. Ugyanakkor annyi (és olyan) közép tartománnyal azért rendelkezik, hogy ujjal pengetve, fingerpicking játékstílust alkalmazva is megmarad a mondandó tisztasága, illetve érthetősége. Ez az érdekes kettős tulajdonság is azt mutatja, hogy nagyon kifejező hangszer, mely teljes mértékben támogatja a kézből jövő sound-ot. Éppen ezen tulajdonsága miatt meglehetősen univerzális hangszernek mondható, mely rengeteg zenei stílusra alkalmas. Első megszólaltatásra meglepett, hogy a relatíve nagy (grand auditorium) testmérethez képest a gitár nem rendelkezik akkora akusztikus hangerővel, amekkorára az ember számítana. Ez nem könyvelendő el feltétlenül hátránynak, hiszen ezt a kategóriájú hangszert elsősorban inkább színpadi, illetve stúdióhangszernek tervezték, mintsem tábortűzhöz. A gitár egy másik jelentős ütőkártyája a Taylor saját fejlesztésű elektronikája, mely az Expression System 2 névre hallgat. Ez egy aktív elektronika, mely két sávos EQ-val (magas, mély), illetve hangerő potméterrel rendelkezik a hozzá tartozó piezo hangszedővel. Különlegessége a hangszedő részben rejlik, ugyanis ez korántsem szokványos. Egy átlagos piezo hangszedő rideg, mondhatni szintetikus módon közvetíti a hangot, és a végeredménynek, az erősített hangnak általában nem sok köze van a gitár valódi akusztikus hangjához. Az Expression System 2 esetében ez teljesen máshogyan működik. Ezzel a hangszedő rendszerrel a Taylor megalkotott egy realisztikus piezo-t, melynek hangja meleg, természetes, és valóban az adott hangszer hangja. A testet megkocogtatva érezhető, hogy nagyobb felületről „veszi az adást”, mint a húrláb alatt közvetlenül elhelyezett, átlagos piezo hangszedők. A természetes hangon kívül így ez a rendszer lehetőséget ad a manapság divatos modern, perkusszív játékmód alkalmazására is, mely során a testet, mint egy ütőhangszert használhatjuk gitározás közben. A Taylor pickup-fejlesztő mestere, David Hosler bevallása szerint maga az elnevezésben szereplő expression szó is arra utal, hogy itt egy zeneibb, a játék, az érzelmek kifejezésére alkalmasabb, élethű rendszerről van szó.

Összegzés, ajánlás

A Taylor 224ce-K DLX gitár egy ízig-vérig profi hangszer, mind külsejében, mind funkcionalitásában. Magas minőségű elektronikájának, és hangszedőjének köszönhetően színpadon már mikrofonozás nélkül is kiváló akusztikus gitár hangot kaphatunk, illetve stúdióban sem szükséges sok kísérletezés egy etalon, lemez kész sound-hoz. A hangszer mindenkinek jó választás lehet, aki egy igényesen kidolgozott, szép, elegáns gitárt szeretne, mely profi, színpadkész hanggal rendelkezik. Technikai adatok

Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház Ár: 592.900 Ft Testforma: Grand Auditorium, cutaway kialakítás Top: Tömör Hawaii Koa Káva, hátlap: Koa Nyak: Sapele Fogólap: Ében Menzúra: 648 mm Elektronika: Taylor Exression System 2 Érintők: 20 db Fogólap berakás: kis gyémánt alakú jelölők Felső nyereg szélesség: 42.8 mm Nyereg anyaga: Nubone Bridge: TUSQ Szín: Shaded Edge Burst Tartozék: Taylor Deluxe keménytok Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó