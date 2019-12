Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Tama Dyna-Sync Direct Drive lábgép – teszt Tama Dyna-Sync Direct Drive lábgép – teszt Németh-Szabó Tamás dobos jóvoltából részletes bemutatást és tesztet olvashattok a Tama új rendszerű Dyna-Sync lábgépéről. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Tamás hónapok óta használ egy ilyen pedált, és így az írásban gyakorlati tapasztalatait is meg tudja osztani az érdeklődőkkel. Üdvözlök minden dobost és dobos motyók iránt érdeklődőt! Ebben a tesztben a Tama által az idén piacra dobott Dyna-Sync pedált veszem szemügyre, illetve lábügyre. Mint biztosan sokan tudjátok, ez a lábgép a japán cég idei nagy újdonsága. Olyannyira nagy dobásnak szánták, hogy az év eleji termékbemutatókon még említést sem tettek róla, aztán az USA-ban, a NAMM-show keretében robbantottak vele. (Megfelelő helyen, megfelelő időben? – Biztosan…) Abból a szempontból is különleges, hogy az eddig megszokott „erőátviteli módoktól” eltérően (szimpla lánc, dupla lánc, esetleg kevlár), ez a pedál direct drive-os összekötő elemet kapott. Persze a cég történetében ez nem egyedülálló, volt már direct pedál a Tamánál, de nem mostanában fejezték be a gyártását. Mit is jelent az, hogy egy pedál direct drive-os? A direct drive-os pedálok esetében a pedál boardot és az ütőfej vezetőt egy rugalmatlan anyaggal kötik össze (fém lap például), amivel azt érik el, hogy a megütés minden pillanatában a pedál és az ütőfej közötti kapcsolat folyamatos marad. Láncos, vagy kevláros összeköttetésű lábgépeknél ezen anyagok hajlékony jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a pedál és az ütőfej közötti kontroll csökken. A folyamatos kapcsolat révén az ütések pontosabbak, erősebbek, és gyorsabbak tudnak lenni. Pontosan ezért népszerűek a direct drive pedálok az olyan zenét játszó dobosok körében, ahol a gyorsaság, a kontroll és az erő fontos tényezők. Persze ez abszolút szubjektív. Van olyan vélemény, ami szerint a sarok-lent technikával játszó dobosoknak jobb a direct drive, míg a láncos-kevláros pedálok a sarok-fent technikával játszóknak jobb. Hogy ezt elhisszük-e, ez is szubjektív. Mindenesetre mindenkinek meg kell találni a saját ízlésének (lábának) megfelelő „szerkezetet”, ami persze nem egyszerű, tekintettel a lábgépek árára, hozzáférhetőségükre, illetve a legtöbb pedálnál adott beállítási lehetőségekre. Speed Cobra HP910 A Tamánál 2004 óta zászlóshajóként funkcionáló Iron Cobra (HP900), majd a 2010-től érkező Speed Cobra (HP910) fölé érkezett meg az új uralkodó, a direct-drive-os Dyna-Sync személyében idén, 2019-ben. Legalábbis árban mindenképpen. Véleményem szerint (és ez inkább a Speed Cobra és az Iron Cobra összefüggésében igaz), nem feltétlen jobb az egyik a másiknál, csak más. Elég, ha csak a pedál hosszúságát nézzük. Van, aki országát adná egy long board (hosszú pedálos) cuccért – mint III. Richard egy lóért – van, aki viszont ki nem állhatja a hosszú pedálokat. Ismét itt a szubjektív nézőpont, mint döntő tényező. Már ez a két termék is annyi beállítási lehetőséggel rendelkezett, hogy szinte minden szituációban bevethetőek voltak, mégis néhány apró különbség eldöntötte, ki melyikért ment tűzbe. Hozzátenném, hogy itt már nem az ár volt feltétlenül döntő. Most pedig itt a Dyna-Sync. Optimalizált erőátvitel

Dyna-Sync – azaz Dynamic Synchronization System – vagyis dinamikus szinkronizáló rendszer, csúnya fordítással. Mit is szinkronizál? Ez a rendszer három elemből áll. Az elsőt Optimized Transmission Design-nak nevezi a Tama, ez egy szabadalmaztatott formatervet jelent, ami lehetővé teszi az ütőfej és a pedál board finom beállításait, hogy a legmegfelelőbb szögben tudjuk használni, ezáltal meglegyen a megfelelő egyensúly a három komponens között: Power-Speed-Feel – mondja a Tama. Erő, Gyorsaság, Érzet. Kiváló újítás, hogy a pedál board dőlésszöge állítható anélkül, hogy az ütőfej dőlésszöge is változna. Természetesen állítható a hagyományos módon is a pedál, hogy a fej és a pedál dőlésszöge együtt változik, de ez a külön állíthatóság sok dobos igénye volt. Dual Linkage



A második része a rendszernek a Dual Linkage, ami a pedál és a fej vezető rész (cam) négy ponton való összekötését jelenti, amivel elérhető a majdnem tökéletes energiaátvitel a két rész között, így maximalizálva az ütés erejét, és a pedál lenyomásakor a húzó műveletet. Slidable Cam A harmadik része a rendszernek pedig a csúsztatható vezető – Slidable Cam. A vezető egyébként általában a lábgépeknél kétféle lehet: Lineáris, vagy offset (eltolt). A lineáris vezető az ütőfejet egy egységnyi sugarú körön mozgatja az ütés elejétől a végéig, ezáltal a fej sebessége ugyanaz az ütés során végig. Az offset (eltolt) vezetőnél változik a sugár az ütés végére, ezáltal az ütőfej az ütés végére begyorsul. Eddig a Tama a lineáris és eltolt vezetők „problémáját” különböző pedálokkal oldotta meg: Rolling Glide, Power Glide. Most viszont itt van, egy pedálban, a Dyna-Sync-ben, a fokozatmentesen csúsztatható vezetővel. A nagyobb sugárú körmozgásra állított vezetővel lineáris cam-re emlékeztető az ütőfej mozgása, a kisebb rádiuszra állítva az offset módot használhatjuk.

A fejlesztők a cégnél arra törekedtek, hogy egy olyan pedált hozzanak létre, ami rengeteg beállítást tesz lehetővé egy direct drive pedállal, így az említett három jellemző szinkronizálásával mindenféle zenei stílusból érkező dobos tudja megelégedéssel használni. Sok, az előző top pedálokból már megismert fejlesztést megtartott a termék, de rengeteg innováció is belekerült, amiket érdemes megemlíteni. Kúpos ütőfej Ilyen újdonság a kúpos ütőfej. Ezt a fekete kemény filc ütőt úgy tervezték, hogy amikor a lábdob eleje meg van emelve, és nem teljesen függőleges az ütőfelület, akkor a lehető legnagyobb felületével találja el a lábdobbőrt, ezáltal a lehető legjobb hangot szólaltassa meg. Sync-Coil Ismerős lehet azoknak, akik használtak már Iron Cobrát, vagy Speed Cobrát a Cobra Coil után a Sync-Coil. Ez a rugó a pedál alatt arra szolgál, hogy a lenyomás után a pedál még gyorsabban visszaálljon a kiindulási pozícióba. Az eddigiekhez képest a Dyna-Sync pedál egy erősebb rugót kapott, hogy még jobb hatásfokkal dolgozzon az alkatrész. A főrugó – mint az újabb Cobra 900-as pedálokban – itt sem fixen rögzített, tud mozogni, leköveti a fej mozgását, ezáltal kisebb nyomaték esik a rugóra használat közben. Így érték el, hogy simább, könnyebb mozgása legyen a pedálnak az ütőfej egész útján. Olajos csapágyak a sarokpántoknál A sarokpántoknál olajos csapágyakat használ a Tama, amivel a súrlódást csökkentik, valamint akadályozzák a pedál oldal irányú mozgását. A Speedo-Ring gyűrűnek is van egy golyós csapágya, ami tovább segíti a rugó finom működését. Már a pedál kicsomagolásakor érezhető, hogy minőségi termékkel van dolgunk – valamint egy bitang nagy dobozzal (pláne duplázónál). A műanyag tok, amivel régebben minden Cobra használó küzdött kicsit a záró fülek letörése miatt, már a múlté. A Dyna-Sync is megkapta az legújabb 900-as széria zsanéros csatjait, ami igaz műanyag, de hosszabb élettartamot ígér ránézésre is, mint az előd. Kinyitva a dobozt, első látásra a pedál is az örök élet reményét villantja fel. Mind súlyában, anyaghasználatában az az érzés fogott el, hogy ez örök élet, plusz kettő. Ipari – ahogy egy ismerősöm mondta. Speedo-Ring Már a gyári beállításokkal érezni, hogy milyen finoman működik a pedál és ennek ellenére olyan erővel szólaltatja meg a lábdobot, hogy bontja a falat, és még csak most jönnek az állítgatások. Kifejezetten keménytől, a pihe-puha lágyságig lehet állítani. Használva a Slidable Cam-et, ahogy az „L” jel felé csúsztatom, (long), úgy válik egyre könnyebbé a pedál. Ha az „S” felé csúsztatom, egyre keményebb a játékérzet és még a rugóhoz hozzá sem nyúltam. A pedál dőlésszög állítás végtelenül egyszerű. Pár mozdulattal megvan. Ami szintén jó, hogy az összes beállításra való rész rovátkázva van, hogy mindent akár vissza is lehessen állítani kiindulási pozícióba, vagy akár duplázónál a két pedál egyforma erősségűre beállításakor is segítségünkre vannak. Nagyon dinamikusan lehet játszani vele a beállítások változtatása nélkül is, viszont nagy segítség lehet, ha a szituációhoz alkalmazkodva állítunk a pedálon. Pedál dőlésszög állítás Játszottam vele halk eseményen, amihez beállítottam a pedált. Visszaérve a próbaterembe, kezdtem feszülni, hogy most mitől nincs meg a pedálnak az az ereje, amit eddig éreztem, aztán rájöttem, hogy átállítottam. Szóval saját tapasztalatom szerint, tényleg képes teljesen különböző módon viselkedni a különböző beállításokkal. Drasztikusan. Természetesen ez is, mint sok minden, szubjektív, ahogy az elején is írtam. Van, aki szeret bindzsizni, hogy megtalálja a legjobb megoldást, van, aki azt szereti, ha minden alapból úgy jó, ahogy van, ne kelljen hozzányúlni semmihez. Természetesen lesz olyan, akinek megszokást igényel a hosszú pedál méret miatt, vagy a direct drive miatt, de úgy tűnik, megéri vele próbálkozni. A borsos árért cserébe egy elég univerzális, sok évig jól működni képes eszközt birtokolhatunk. Hogy kinek ajánlható? Azt mondhatom, hogy mindenkinek. Bármilyen stílust is játszik valaki, ez a pedál jó társa lehet. A rengeteg beállítási lehetőség miatt könnyen lehet, hogy nem kis időbe beletelik, mire az ember magára tudja szabni, viszont ha egyszer kitanulta a működését, tudja, merre induljon ahhoz, hogy a számára megfelelő beállítást elérje, akkor minden helyzethez tud alkalmazkodni a Tama Dyna-Sync pedállal.



- Németh-Szabó Tamás - Tama Dyna-Sync HPDS1 lábgép keménytokkal – 97 000 Ft

