Címlap » Hírek » Talpra, magyar! – Ősbemutató az Arénában Talpra, magyar! – Ősbemutató az Arénában Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját egy látványos rockmusicallal ünnepelhetjük meg a Papp László Budapest Sportarénában.



Március 15-én új szemszögből ismerhetjük meg a történelmi eseményt többek között Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, Xantus Barbara, Varga Miklós, Vastag Tamás és még sok más ismert művész játékában.

A Talpra, magyar! ősbemutatója új megvilágításból tárja fel a 1948-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A kétrészes rockmusical táncosokkal, hatalmas korhű díszletekkel és nagyívű dalokkal varázsolja elénk a történelemformáló pillanatokat. Az előadáson közel száz szereplő lesz a színpadon a tánckarral és az ensemble-lel együtt. Az első rész 1849. januárjától március 15-ig, a forradalom első évfordulójáig tart. A debreceni színházban játszódik. Jellasics és Windisch-Grätz elfoglalja Pestet, a kormány és a Nemzeti Színház társulata Debrecenbe költözik, menekül... A szegedi színházban játszódó második rész 1849 júliusának három hetét öleli fel. Az oroszok már Debrecent fenyegetik, Pest újra ostrom alatt. A kormány, a debreceni valamint a pesti színészek is kénytelenek Szegedre tenni a székhelyüket… A darab rendezője Szurdi Miklós, aki Topolcsányi Laurával közösen egyben a darab írója is. A rockmusical zeneszerzője Mátyássy Szabolcs, a Bartók Plusz Operafesztivál 2016. évi operaíró versenyének nyertese. Koreográfus Bakó Gábor, díszlettervező Bátonyi György. A szerepekben többek között Egyházi Gézát, Kiss Ramónát, Oláh Ibolyát, Xantus Barbarát, Varga Miklóst és Vastag Tamást láthatjuk… Talpra, magyar! rockmusical két részben Papp László Budapest Sportaréna 2018. március 15. 19:00 óra Jegyvásárlás: https://talpra-magyar-rockopera.broadway.hu/2018-03-15-19-00 Írta: Szurdi Miklós és Topolcsányi Laura

Zene: Mátyássy Szabolcs

Rendező: Szurdi Miklós



Szereplők: Baranyi Hanna, Benkő Péter, Borbély Richárd, Egyházi Géza, Fehér Adrienn, Gulyás Hermann Sándor, Kiss Ramóna, Kósa Zsolt, Luigi, Miller Dávid, Oláh Ibolya, Pásztor Máté, Pesák Ádám, Petridisz Hrisztosz, Telegdi Kamilla, Tóth Andi, Xantus Barbara, Varga Miklós, Varga Szabolcs, Varga Vivien, Vastag Tamás, Vizi Dávid, Zayzon Csaba. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó