Címlap » Hírek » Szükségből erényt, koncertből filmet – Budapest Ritmo Szükségből erényt, koncertből filmet – Budapest Ritmo A Budapest Ritmo Online a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében május 10. és 12. között a világzene legizgalmasabb arcát mutatja be. Bátor, kreatív program, a jelen pillanat minden nehézségét és szépségét elismerő és megélő koncertek és filmek várnak – Nyisd ki a füled!



Bettika Quintet Budapest Ritmo-t idén már első pillanattól online élménynek terveztük. A felfedezőfesztiválon különleges látványvilágú, formabontó koncertfilmeket mutatunk be – ilyen többek közt a Reisz Gábor-Szimler Bálint páros és a Mordái filmje, vagy a Dresch Vonós Quartet éjszakai előadása az Epreskertben. Nyisd ki a füled, találkozunk online május 10. és 12. között a Bartók Tavasz keretében! „Egy ilyen év után nem is lehetne, nem is akartunk a megszokott kerékvágásban maradni” – mondta el Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója. „A nagy találkozásokat idén nem országhatárokon, hanem művészeti ágak közt átívelően álmodtuk meg. Egy évvel az első lezárások után a legfontosabb kérdés, hogy miként tehetjük a streamelt koncertek műfaját tényleg érdekessé, kreatívvá – hogyan lehet az élmény több, mint egy konzerv koncertfelvétel. Olyan, ami a járvány után, évek múlva is érdekes lesz még.” Így született meg a Budapest Ritmo online koncepciója, ami a nappalidba hozza olyan magyar rendezők alkotásait, mint Reisz Gábor és Szimler Bálint, Szilágyi Fanni, Damokos Attila, Kálmán Mátyás és a vizuál-művész Karcis Gábor. Ragyogó zenészek, rendhagyó műfajok, gyönyörű látvány és vizuális koncepciók, színpadon nem reprodukálható élmény. A megújult Budapest Ritmo a Bartók Tavasz Nemzetközi Kulturális Hetek keretében a világ bármely pontjáról ingyenesen követhető. Budapest titkos színpadjai Az ingyenes online fesztivál a város izgalmas, titokzatos zugaiba invitál – így az Akvárium Klubban felvett koncertek mellett a rendezői filmek az Epreskert szobrászműhelyébe, a Twentysix Budapest dzsungelébe, a Gellért Szálló sötétebb oldalára, vagy éppen az éjszakai Füvészkertbe hívnak. Dresch Vonós Quartet Az együttműködések többről szólnak, mint hogy fantasztikus zenei produkciók és kiváló filmesek fognak össze – a lényeg a szereplők közötti kémia, a zenéknek, képeknek, helyszíneknek és ennek a különleges év által teremtett atmoszférának a kölcsönhatása, ez teszi egyedivé, a pillanatban érvényessé a közös munkákat. Dresch Mihály, a magyar jazz megkerülhetetlen alakja vonós kvartett formációjával Damokos Attila rendezésében zenélt az Epreskert szobrászműhelyében. A lenyűgöző látványvilágú, éjszaka felvett filmben a Dresch Vonós Quartet friss lemezéről, az Ongakuról is játszottak dalokat. A film Damokos Attila koncepciójának megfelelően az intenzív színek és érzések együttes erejével hat: a zene sodrásának, a flow élményének ünneplése. Cserepes Károly és a Karcis Gábor–Kálmán Mátyás rendezőpáros együttműködése jó példája annak, hogy a legszorítóbb helyzet is lehetőségeket teremt – Cserepes zenéje technikai adottságai miatt ugyanis ma csak egy online fesztiválon mutatható meg. Dalai természeti hangokból, archív népzenei gyűjteményekből és a kortárs elektronikus zene elemeiből építkezik. Organikus hangzásvilágát szinte pszichedelikus látvány kíséri a Budapest Ritmo-ra készült koncertfilmben, amit Karcis Gábor és Kálmán Mátyás közösen álmodott meg és rendezett. A vizuál-művész face mapping technikát használva vetített archív és modern videofelvételeket az éjszakai Füvészkert indáira és lombjaira, vagy éppen magára Cserepes Károlyra. Odd ID Az Odd ID egy valódi belvárosi dzsungelbe, a Twentysix Budapest ikonikus kertjébe vette be magát, amit aztán dobbal, basszussal, neonokkal, és elszállós vokálokkal szaggattak szét és raktak saját képükre újra össze. Szilágyi Fanni rendezésében a világzene és pszichedelikus rock határán egyensúlyozó zenekar földöntúli és időtlen burokba csomagolja a hallgatóit. Mordái A Mordái fiatal csapata rég nem hallott sötétséget és misztikumot szólaltat meg a magyar népzenében, amit hol kiszámíthatatlan jazzel, hol katartikus metállal kevernek. Reisz Gábor és Szimler Bálint közös rendezésében a Mordái a Gellért Szállóban forgatott a szürreálissal és krimivel is kacsingató filmet, aminek feszültségét tovább mélyítik a zenekar dalai.



Hazatérés az Akváriumba A rendezői koncertfilmek mellett három élőben felvett koncert is érkezik egyenesen az Akvárium Klubból, amely a járvány előtti években a Budapest Ritmo egyik fontos befogadó helyszíne volt. A Bettika Quintet a vers és a dal, a jazz szabadsága és a népdalok otthonossága közti kifinomult egyensúly megtestesítője. Koncertjük, mint a friss levegő: felszabadulás, bátor kísérletezés és önfeledtség keveréke. Cimbaliband Gipsy Fushion A Cimbaliband Gipsy Fushion formációja még egy csavart visz a különleges, Unger Balázs cimbalmos vezette zenekarba. A Megasztárból is ismert Horváth Szandival és a 120 éves mesterhegedűn játszó Solymosi Mátéval kiegészülve a Cimbaliband féktelen lelkesedéssel veszi birtokba az Akvárium színpadát. Tárkány Művek A Tárkány Művek népdalokból kisarjadt zenei világa Tárkány-Kovács Bálint alkotása: szerzeményei magukba olvasztják a magyar jazz, beat és pop azon áramlatait, amelyek már korábban is összefonódva fejlődtek együtt. Zenei dokumentumfilmek



Ebben a sokak számára így vagy úgy magányos évben mindannyiunk mellett ott voltak azok a zenészek, akik művészetén át őszintén megélhettük ezt az időszakot. Az online fesztivál előnye az is, hogy a digitális térben olyan zseniális alkotókat is meg tudunk mutatni a közönségnek, akik sajnos soha nem léphettek fel a Budapest Ritmo-n. João Gilberto, Astor Piazzolla és Tony Allen személyében a világzene három egykori óriása is az idei Budapest Ritmo vendége lesz egy-egy ritkán, magyarul pedig most először látható zenei dokumentumfilmben. João Gilberto egész pályája alatt csupán egyetlen koncertfilmet engedett készíteni – a Live in Tokyo-t 2006-ban vették fel, majd japán hangmérnökei 12 éven keresztül dolgoztak rajta, amíg elég tökéletesnek találták. A bossa nova 88 évesen elhunyt atyja ezen a koncerten több olyan számot is játszott, amelyről sem előtte, sem utána nem készült stúdiófelvétel – a film megismételhetetlen, lélegzetelállító élményt nyújt. Tony Allen, az afrobeat lüktető ritmusának megalkotója Damon Albarnnal és a mali hip-hop énekes Oxmo Puccinoval közös 2015-ös franciaországi fellépése nem egyszerűen az elemi ritmus ünnepe, annál sokkal több, kifinomultabb. Napfényes örömzene, egy igazán önfeledt és jókedvű koncert, üdítő napzáró film. A fesztivált a csúcson kell befejezni – így lett a záróprogram az idén 100 éve született Astor Piazzolla, a tangó forradalmasítójának életrajzi filmje. Piazzolla szenvedélye volt a cápavadászat, innen a Cápaévek filmcím is, amely sosem látott családi felvételeket, Piazzolla fiának emlékeit és történeteit is felszínre hozza a hangszeres virtuozitás és elmélyültség máshogy már meg nem tapasztalható élményét megmutató felvételek mellett.



További információk, ingyenes stream koncertek, koncertfilmek: https://budapestritmo.hu/