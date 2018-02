Címlap » Hírek » Szintézis felsőfokon Szintézis felsőfokon A Berki Tamás - Sárik Péter duó koncertje az Opus Jazz Clubban - Sós Gábor képriportja Érezhető volt a várakozás feszültsége a teltházas Opus Jazz Clubban. Van, aki főfogásnak, van, aki desszertnek szánta a Berki-Sárik duó koncertjét ezen az estén. Nem csalódtak. Berki Tamás a 70-es éveinek elején jár, Sárik Péter a fiatal középgeneráció, és milyen jó, hogy ez a két korosztály ennyire megérti egymást a zenében. A jazz énekes és a zongorista duója hangzásban teljesen betölti a teret, sőt a gyakori már-már párviadalszerű rögtönzések dinamikájukban is nagy utat járnak be. Sárik Péter zongoraszólóinak, vagy Berki Tamás improvizálásainak egy-egy erőteljesebb részét még a Bálnában is hallották a Duna parton, míg a lágyabb, lírai részeknél mindenki lélegzetet is alig véve itta a hangokat a vacsorája mellé. A Mende-Sülysáp Blues című korábbi Berki Tamás albumról, és a duó Minden Délibáb című legutolsó lemezéről több dalt is hallhattunk, de ismert külföldi számok feldolgozásai is elhangzottak az este folyamán. Berki Tamás a hottolás és scat-éneklés nagymestere, ebbe az is belefért ezen az estén, hogy néha az énekszólók elkalandoztak az operaáriák világába is, a szakmai tudást ebben a műfajban is megvillantva. A duó zenéi közötti összekötésként teljes stand-up comedy műsort is felszolgált nekünk Berki Tamás. A közönség nem akarta hazaengedni ezt a két remek jazz-muzsikust, többször is visszatapsolva őket. Az órámra pillantottam, fél 11-volt, nem is értettem, hogyan repült el az idő, hisz még csak most kezdték… És akkor jöjjenek a fotók! Kép és szöveg: Sós Gábor Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó