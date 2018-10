Címlap » Hírek » Szakcsi Jr. 50 | The Sound of Jazz Szakcsi Jr. 50 | The Sound of Jazz Az 50. születésnapját ünneplő zongorista, ifj. Szakcsi Lakatos Béla saját formációja és a magyar jazz élet kiválóságai lépnek színpadra október 15-én a MOMkultban. Magyarország jazz-zongorista nagyhatalom. Jazz zongorista hatalmasságok között is az élbolyba tartozni komoly minőség. Ifj. Szakcsi Lakatos Béla besorolását ebbe a billentyűs elit kommandóba nem a nevének köszönheti, hiszen nem is nagynevű édesapja útját járja, hanem a sajátját. A kiváló modern zongorista bizonyítja, hogy mennyi újítási lehetőség rejlik a műfaj legnemesebb hagyományaiban. Szakcsi Jr. ötletes, sziporkázó improvizatív játékán átsüt a műfaj történetének beható ismerete. Koncertje élmény, számos meglepetéssel, váratlan fordulatokkal. Saját együttese, a Szakcsi Jr. Trió már tizenegy éve gazdagítja a hazai jazz palettát, autentikus, s egyben eredeti standard feldolgozásokkal. Akikkel játszott: Jack DeJohnette, Ed Thigpen, Martin Drew, Marcus Gilmore, Palle Danielsson, John Patitucci, Ravi Coltrane, Lew Tabackin, Chris Potter, Rick Margitza, Gerard Presencer és Jean Toussaint. Az október 15-i koncerten a MOMKultban a hazai jazz három generációja képviselteti magát. Színpadra lép a zongorista tizenegy éve működő saját formációja, a Szakcsi Jr. Trió a bőgős Lakatos Pecek Krisztiánnal és a dobos Balázs Elemérrel, de az est folyamán játszani fog mások mellett Berkes Balázs, Csík Gusztáv, Szakcsi Lakatos Béla, László Attila, Kőszegi Imre, Joan Faulkner, Oláh Kálmán, Egri János, Fekete-Kovács Kornél, Winand Gábor, Barcza Horváth József, Szőke Nikoletta, Szakcsi Lakatos Róbert, Balázs József, Oláh Tzumo Árpád, Horváth Plútó József, Emilio, Tony Snétberger, Orbán György, Oláh Krisztián és Tálas Áron is. Időpont: 2018. október 15. 19.00 óra Helyszín: MOMkult Színházterem Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/203171800339942/ Jegyek: https://momkult.jegy.hu/program/szakcsi-jr-50-the-sound-of-jazz-93826/452073 Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó