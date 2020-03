Steinberg UR24C - 2 x 4 USB 3.0 audió interfész A Steinberg bejelentette UR24C USB-C audió interfészét. Az UR-C sorozat legfrissebb tagja az UR22C és UR44C közötti űrt hivatott betölteni.

Ahogyan mindegyik UR-C sorozatú interfész, az UR24C is USB Type-C csatlakozást (USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed átvitelt) kínál, és kompatibilis mind PC-kkel, mind Mac és iOS eszközökkel. 32-bit/192 kHz minőségben dolgozik, MIDI In/Out csatlakozási lehetőséget, és számos DSP effektet is kapunk, amelyek a gyártó szerint latency mentesen használhatók monitorozásnál. Közelebbről megvizsgálva az új eszközt, kiderül, hogy az UR24C USB-C interfészen a két Neutrik XLR-1/4” szimmetrikus analóg kombó bemenet mögött két felsőkategóriás Class-A D-PRE mikrofon előerősítő dolgozik, és természetesen 48 V fantom táp is rendelkezésünkre áll. Ezek a bemenetek vonalszintű jel fogadására is alkalmasak, az első csatornánál egy Hi-Z kapcsoló elektromos gitárra optimalizálja a bemenetet. Ami a kimeneteket illeti, két 6,3 mm-es jack (Main Output L/R) és két RCA kimenet (Line Output 1L/R) vagyis MASTER, valamint további két RCA aljzat (Line Output 2L/R) vagyis CUE használható.

És itt jön az új interfész egyik különlegessége, a többféle monitorozási lehetőség. A zenészek, producerek, DJ-k igényeit szem előtt tartva, fejhallgatón történő monitorozásnál választhatunk a DAW és a DJ mód között. A DAW mód azt jelenti, hogy amikor zeneszerkesztő szoftverrel – mint pl. a Cubase – dolgozunk, állíthatjuk, hogy a szoftverből, vagy az interfész bemenetéről érkező jelet szeretnénk monitorozni. Egy kétállású kapcsolóval (Output 1, Output 2) válthatunk a két jel között, de arányuk is szabályozható a MIX gombbal. DJ-módban a kétállású kapcsoló a SPLIT és STEREO állások között vált. SPLIT állásban a Master jel (Main Output L/R és Line Output 1 L/R) monóban a fejhallgató jobb oldalán, a CUE jel (Line Output 2 L/R) pedig monóban a bal oldalán fog megjelenni. STEREO állásban a sztereó Master és sztereó CUE keverve mindkét oldalon hallható, a MIX gombot használhatjuk a kevert hang arányának szabályzására. A DAW és a DJ mód között a dspMixFx alkalmazásban választhatunk. A fedélzeti effektek – REV-X reverb, Channel Strip és Guitar Amp Classics – az eszköz dspMixFx keverőjén keresztül érhetők el. Azok, akiknek több effektre van szükségük, elmerülhetnek a szoftvercsomagban, amit az UR24C-hez kapunk. Ez tartalmazza a Cubase AI DAW szoftvert, a Basic FX Suite-ot, (a Yamaha által fejlesztett VST3 plug-inek és különféle effektek) és a Cubasis LE zenekészítő alkalmazást, valamint a dspMixFx alkalmazást Windowsra, macOS-re és iOS-re. Az UR24C masszív fémházban lakozik, üzemeltethető akár az USB 3.0 portról, vagy külön megvásárolható 5 V AC USB adapterrel. Március elején a Steinberg azt jelezte, hogy az interfész az év első negyedében elérhető lesz. További információk a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.

Technikai részletek: https://www.steinberg.net/en/home.html