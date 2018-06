Címlap » Hírek » Sopron Drum – Világsztárok ütős estekkel Sopron Drum – Világsztárok ütős estekkel Jazzrobbanás a ritmus varázsában – Zenészcsillagok a csillagos ég alatt – Jön az „afrikai Sting”! Horváth Kornél Európában először Sopron adhat otthont a műfaj világsztárjait felvonultató nemzetközi ütősfesztiválnak, a Sopron Drumnak június közepén. Jazzcsillagok koncerteznek a Barlangszínházban a csillagos ég alatt. Érkezik a rajongók által „afrikai Sting”-nek hívott Richard Bona is. A Sopron Drum hetének művészeti vezetője Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, aki kiemelte, hogy a meghívott világsztárok nemcsak muzsikálnak majd, hanem kurzusokat is tartanak az ideérkező magyar és külföldi középiskolás, valamint egyetemista művészeti hallgatóknak. Mesterkurzust vezet majd Dörnyei Gábor, Billy Cobham, She-e Wu, Rolando Morales-Matos és Aaron Spears. A mesterkurzusra érkező diákok, hallgatók és tanáraik fellépnek ezen a hétvégén a Fő téren, illetve a Liszt Café teraszán. Richard Bona Ilyen jellegű, kimondottan ütősöknek szervezett fesztivál még nem volt az országban, sőt Európában sem. Ez kivételes alkalmat kínál mindazoknak, akik az ütős hangszerek iránt érdeklődnek, hogy a műfaj legnagyobbjaival találkozhassanak, és tanulhassanak is tőlük. A közönség számára pedig különleges élményt tartogat, amikor a ritmus varázsa járja át a települést. Richard Bona a műfaj egyik világsztárja, aki bármikor képes a közönséget elvarázsolni és felvillanyozni a basszusgitárjával. Varázslatos muzsikus, koncertjei élményszámba mennek. Könnyed, laza stílusa, fergeteges zenei tudása lehengerlő és egyedülálló. A Los Angeles Times ezt írta róla: „Képzeljenek el egy művészt, akiben megvan Jaco Pastorious virtuozitása, George Benson énekesi könnyedsége, Joao Gilberto dallam és harmóniák iránti érzéke, és mindez vegyítve az afrikai kultúrával. Hölgyeim és Uraim, íme, Richard Bona!". tHUNder Duo A Sopron Drum további szenzációja A ritmus varázsa produkció, amikor is együtt lép fel She-eWu marimbaművész, az amerikai Northwestern University zenei intézetének professzora, Chris Deviney, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar első számú ütőhangszerese, a New Jersey-ben lévő Rutgers Egyetem professzora, Rolando Morales-Matos ütőhangszeres, karmester, a philadelphiai és New York-i zenei intézetek professzora, a Horváth Kornél és Dörnyei Gábor alkotta tHUNder Duo, valamint a Sopron Balett. A különleges eseményen a műfaj legnagyobbjai találkoznak, a táncosok pedig kimondottan a magyar produkcióra készülnek egyedi koreográfiákkal. A tHUNder Duo és a Sopron Balett a társművészetek egymásra hatásaként ősbemutatót tart ezen az esten Lélekfonatok címmel. A hét igazi csemegéje a világ egyik legjobb és legkülönlegesebb dobosának tartott Billy Cobham fellépése lesz. A fúziós jazz ásza robbanékony, dinamikus zenész, akiről kevesen tudják, hogy egy ideig az amerikai hadseregben dobolt. Utána persze Miles Davis, George Duke, Peter Gabriel, George Benson is meggyőződhetett arról, hogy nem illeszthető be egy seregbe sem, hiszen akad pillanat, amikor egyszerre négy verővel játszik. A Sopron Drum olyan nyári élményt kínál a műfaj kedvelőinek, amelynek keretében mágikus esteket tartogatnak a stílus varázslói. Ütős programként. A SopronDrum programja a Barlangszínházban

Richard Bona & Mandekan Cubano Group – 2018. június 15. – péntek 20:00 The Magic of Rhythm - She-eWu / Chris Deviney / Rolando-Morales Matos / tHUNder Duo / és a Sopron Balett – 2018. június 16. – szombat 20:00 Billy Cobham Band – 2018. június 17. – vasárnap 20:00

További információk és jegyvásárlás: https://www.prokultura.hu/hu/programok/soprondrum.html