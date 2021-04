Címlap » Hírek » Soltész Rezső új klipje – Nézd az élet jó oldalát Soltész Rezső új klipje – Nézd az élet jó oldalát Nem szoktunk a Zenész Magazin hasábjain az újságot készítők vagy az újság mögött állók, pláne a lapalapító zenei munkásságáról írni. Ezúttal azonban kivételt teszünk, amire egy különleges klip elkészülése ad okot. Soltész Rezső új klippel jelentkezett, amit az Always Look on the Bright Side of Life című dal magyar változatára forgattak számos ismert hazai médiaszemélyiség és művész közreműködésével. Az eredeti dal a Brian élete című (Monty Python’s Life of Brian) 1978-ban készült, kultikus film záródalaként lehet ismerős, amit Eric Idle írt, és ami az élethez elengedhetetlen optimizmus üzenetét közvetítheti számunkra. A magyar szöveg – amit Soltész Rezső jegyez – is egyértelműen ezt sugallja: Nézd az élet jó oldalát, aktuális jótanács, amire mindannyiunknak szüksége lehet az eltelt hónapok bezártsága, komorsága után. A klipben, megjelenési sorrendben – Till Attila, Gryllus Dorka, Simon Kornél, Lakatos Márk, Jordán Adél, Gáspár Laci, Joshi Bharat, Pindroch Csaba, Oroszlán Szonja, Ganxta Zolee, Csuja Imre, Csuja Fanni, Telekes Péter, Pataki Zita, Csonka András, Szabó Győző, Rezes Judit, Nagy Ervin és Hajdú Steve – szerepelnek, akik Rezsővel együtt üzenik mindenkinek: Nézd az élet jó oldalát... A dal Soltész Rezső legújabb kislemezén jelenik meg a Válladon alszom el című Wolf Péter - Gerendás Péter kompozícióval együtt. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó