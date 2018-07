Címlap » Hírek » Solar S1.6ET LTD full mahagóni gitár Solar S1.6ET LTD full mahagóni gitár Ola Englund svéd metal gitáros (The Haunted, Six Feet Under) cége, a 2017-ben alapított Solar ismét új modellt mutatott be. A Solar Guitars döbbenetes tempóban folytatja új modelljeinek piacra dobását. Csak néhány hónappal azután, hogy A1 sorozatuk két fekete, nyitott pórusú lakkozású modellel és egy bariton gitárral, majd valamivel később, A2 sorozatuk három új hangszerrel és két Explorer fazonú metal-bárddal bővült, most a teljesen mahagónifából készült S1.6ET LTD gitár mutatkozott be. Úgy tűnik, már nem lehet figyelmen kívül hagyni Ola Englund saját gitármárkájának egyre bővülő kínálatát. Az S1.6ET LTD az első teljesen mahagóniból készült, lángolt juharfa tetővel ellátott gitár a Solar S sorozatában. A „set-thru” konstrukciójú (mélyen ragasztott nyakú) gitár menzúrája 25,5 inches, a vékony és kényelmes, gyors játékra optimalizált nyakra ébenfa fogólap került 24 super jumbo érintővel. Az új Solar modellt EverTune F-Type húrlábbal és 18:1 áttételű satus Grover kulcsokkal szerelték fel. A Duncan Solar HB114 hangszedők a tiszta hangzások széles skálájától a durván túlhajtott hangzásokig bezárólag mindent tudnak, és mindez kivételes hangkitartással párosul. Az elektronikát egy hangerő, egy hangszín potival és egy ötállású pickup-váltó kapcsolóval kezelhetjük. A fogólap oldalán Luminlay fluoreszkáló pozíciójelölők segítik a játékot, a 12. fekvésben pedig nagyméretű Solar logó díszeleg. A Type S double-cutaway fazonú test formáját szépen emeli ki a világos fából készült szegélyezés. A gyönyörű Solar Burst Matte lakkozású gitárok limitált mennyiségben készülnek, az 1299 dolláros árban egy deluxe puha tok is benne van. Bővebben: Solar Guitars Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó