Címlap » Hírek » Sennheiser új evolution G4 wireless rendszer Sennheiser új evolution G4 wireless rendszer A német audio specialista az éve elején mutatta be legnépszerűbb termékcsaládjának negyedik generációját, az evolution G4-et. Most mi is ismertetjük az új rendszer színpadi felhasználásra alkalmas egységeit. Sennheiser evolution wireless rendszereit világszerte már-már a vezeték nélküli megoldások szabványaként kezelik a legkülönbözőbb felhasználási területeken. A G4 sorozat legfontosabb fejlesztéseit a felhasználók igényei sugallták, így a többcsatornás képességet, a menüből gyorsan elérhető Easy Set-up funkciót, a villámgyors frekvencia kiosztást csakúgy, mint a nagyobb hatótávolságot és a hosszabb üzemidőt. Az evolution G4 100, 300, 500, és IEM sorozatai tökéletesen kielégítik a színpadi élő zenélés, a broadcast, és a filmezés területén felmerülő összes elképzelhető igényt. Az evolution G4 eszközök kompatibilisek az összes korábbi evolution vezeték nélküli rendszerrel és külön öröm, hogy az új generáció modelljei megmaradtak az előző árszínvonalán. Az evolution G4 100 sorozatban számos kézi ének mikrofonos szettet találunk, olyan elterjedt és sikeres kapszulákkal, mint az e 835, e 845, e 865, e 935, és az e 945. Az ének mikrofonos készletek mellett hangszer adó-vevő, fejmikrofonos, kombó (kézi és kitűző mikrofon), csíptetős mikrofonos szettet és kamerás csíptetős mikrofonos szettet is kínál a gyártó. Írásunkban az evolution G4 100 sorozatba tartozó rendszereket nézzük át, azon belül a színpadi felhasználásra alkalmas kézi mikrofonos, csíptetős mikrofonos, fejmikrofonos, és hangszer adó-vevős konfigurációkat. A G3-as generációhoz hasonlítva a G4 100-as sorozat rendkívül meggyőző képességekkel rendelkezik. Egyszerű használata, sokoldalúsága és megbízhatósága okán a G4 100 sorozat elsődleges választás lehet mind hangmérnökök, mind előadók számára, amihez a kényelmes használat mellett a kompromisszumok nélküli hangminősége is hozzájárul. EM100 G4 vevőegység

Az EM100 G4 true diversity vevőegység fél rack szélességű (9,5 inch) fémházban kapott helyet, melynek korábbi narancsszínű LCD kijelzőjét kontrasztosabb fekete-fehér kijelző váltotta fel. Az első panelen elhelyezett SET gombbal lépünk be a Főmenübe, ahol rögtön megtaláljuk az Easy Set-up menüpontot. Az ugyanitt elhelyezett SYNC és ESCAPE gombokkal és SYNC LED-del még kényelmesebb és gyorsabb a rendszer kezelése. Az egység hátsó paneljén a tápegység csatlakozója mellett két audio kimenet – szimmetrikus XLR, aszimmetrikus 6,3 mm jack – két RJ-10 aljzat, és a két antenna csatlakozó (BNC) kapott helyet. A vevőegység rack-be szereléséhez felfogó füleket is kapunk, de tartozék az RJ-10 kábel is, amivel vevőket össze tudjuk kötni. Ha több EM100 G4 vevőegységünk van, az Easy Easy Set-up menüpont alatt, egy új funkciónak köszönhetően, maximum 12 összekapcsolt vevőegységen egy másodperc alatt elvégezhetjük a frekvencia hozzárendelést, amivel rengeteg időt takarítunk meg. A vevőegységeknek egy frekvencia sávban kell lenniük, és előtte az RJ-10 kábellel össze kell a vevőket kötni. A működéshez max. 1680 hangolható vételi frekvencia áll rendelkezésünkre 20 frekvencia bankban, egyenként 12, gyárilag beállított csatornával. Az evolution G4 100 adóteljesítménye 30 mW, ami nagyjából 100 méteres hatótávolságot tesz lehetővé. Nézzük színpadi felhasználásra is alkalmas szetteket! EW 100 G4-835-S kézi mikrofon szett

Az EW 100 G4-835-S kézi mikrofonja masszív, pehelykönnyű alumínium házat kapott és programozható Mute kapcsolóval látták el. Az EW 100 G4-835-S készlethez MMD 835-1 mikrofonfejjel, a sikeres és jól ismert e 835 kapszulával és SKM 100 G4-S adóval felszerelt kardioid karakterisztikájú dinamikus mikrofon tartozik, ami maximum 154 dB hangnyomás szintet tud kezelni. A szett egy mikrofonkengyelt és 2 AA elemet is tartalmaz. A készlet vevőegysége a már ismertetett EM100 G4 és tartozékai. EW 100 G4-845-S kézi mikrofon szett

Az EW 100 G4-845-S kézi mikrofonja masszív, pehelykönnyű alumínium házat kapott és programozható Mute kapcsolóval látták el. Az készlethez az MMD 845-1 mikrofonfejjel, a sikeres és jól ismert e 845 kapszulával és SKM 100 G4-S adóval felszerelt szuperkardioid karakterisztikájú dinamikus mikrofon tartozik, ami maximum 154 dB hangnyomás szintet tud kezelni. A szett egy mikrofonkengyelt és 2 AA elemet is tartalmaz. A készlet vevőegysége a már ismertetett EM100 G4 és tartozékai. EW 100 G4-935-S kézi mikrofon szett

Az EW 100 G4-935-S kézi mikrofonja masszív, pehelykönnyű alumínium házat kapott és programozható Mute kapcsolóval látták el. Az készlethez az MMD 935-1 mikrofonfejjel, a sikeres és jól ismert e 935 kapszulával és SKM 100 G4-S adóval felszerelt kardioid karakterisztikájú dinamikus mikrofon tartozik, ami maximum 154 dB hangnyomás szintet tud kezelni. A szett egy mikrofonkengyelt és 2 AA elemet is tartalmaz. A készlet vevőegysége a már ismertetett EM100 G4 és tartozékai. A kézi mikrofon adó egysége EW 100 G4-945-S kézi mikrofon szett

Az EW 100 G4-945-S kézi mikrofonja masszív, pehelykönnyű alumínium házat kapott és programozható Mute kapcsolóval látták el. Az készlethez az MMD 945-1 mikrofonfejjel, a sikeres és jól ismert e 945 kapszulával és SKM 100 G4-S adóval felszerelt szuperkardioid karakterisztikájú dinamikus mikrofon tartozik, ami maximum 154 dB hangnyomás szintet tud kezelni. A szett egy mikrofonkengyelt és 2 AA elemet is tartalmaz. A készlet vevőegysége a már ismertetett EM100 G4 és tartozékai. EW 100 G4-865-S kézi mikrofon szett

Az EW 100 G4-865-S kézi mikrofonja masszív, pehelykönnyű alumínium házat kapott és programozható Mute kapcsolóval látták el. Az készlethez az MMD 865-1 mikrofonfejjel, a sikeres és jól ismert e 865 kapszulával és SKM 100 G4-S adóval felszerelt szuperkardioid karakterisztikájú polarizált kondenzátor mikrofon tartozik, ami maximum 152 dB hangnyomás szintet tud kezelni. A szett egy mikrofonkengyelt és 2 AA elemet is tartalmaz. A készlet vevőegysége a már ismertetett EM100 G4, és tartozékai.