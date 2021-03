Címlap » Hírek » SBOA Shred Verseny – az Ibanez felhívása SBOA Shred Verseny – az Ibanez felhívása Úgy érzed, hogy addig tudnál tekerni a gitárodon, míg az izzani nem kezd? Vagy csak kíváncsi vagy, hogyan hangozna a szólód egy zúzós backing trackre? Akkor csatlakozz az SBOA versenyünkhöz! A tavalyi nyár fesztiválok nélkül telt el. Egy év élő zenei rendezvények nélkül mindenkiben komoly hiányérzetet kelt. Mindannyian zenét, élő rendezvényeket és fesztiválokat szeretnénk, mert ezek nélkül egyszerűen fájóan csendes minden. Éppen ezért a SUMMER BREEZE Open Air, az IBANEZ GUITARS és a WERA egyesítik erejüket és felcsavarják a hangerőt! Jim, a Kissin’ Dynamite gitárosa készített nekünk egy backing tracket, amire szeretné, ha mindenki hangoskodna! Igen, te is! Mutasd meg a legjobb riffjeidet, a leggyorsabb szólód, a benned rejlő tehetséget. Most Ti következtek! Mindenki nevezhet saját hangszerével, előképzettségtől függetlenül. Díjak

A résztvevők között értékes nyereményeket fogunk szétosztani. Belépőket a következő Summer Breeze fesztiválra, két gyönyörű IBANEZ gitárt vagy épp egy óriási WERA szerszámkészletet! 2x jegy a SUMMER BREEZE Open Air fesztiválra

1x Ibanez RG421HPAH-BWB gitár

1x Ibanez RGA42HPT-LBM gitár

1x Tube Screamer Mini pedál

3x gitár heveder és húrkészlet

WERA szerszámkészlet gitárosoknak

Hogyan tudsz nevezni?

Az #sboashred hashtag alatt (pl. Instagram, YouTube) gyűjtjük a pályázatokat. A leírást és a backing tracket itt találjátok: www.summer-breeze.de/sboashred A legfontosabb, hogy az erősítőtök legyen maxra tekerve! Kezdd el, vedd videóra, töltsd fel, jelöld meg a #sboashred hashtaggel és kész vagy! A backing tracket INNEN is le tudod tölteni, de megtalálod a cikk elején és a www.summer-breeze.de/sboashred oldalon is. Ezen az oldalon már pár "versenyművet" is megtekinthetsz...