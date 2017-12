Címlap » Hírek » Santa Diver - lemezbemutató és fotókiállítás Santa Diver - lemezbemutató és fotókiállítás December 9-én Kézdy Luca első, önálló fotókiállításának megnyitójával együtt tartja Deep Diving című lemezének bemutató koncertjét a Santa Diver. "Zenekarom, a Santa Diver tizenegy éve alakult, és azt gondolom, hogy a most megjelenő, harmadik, Deep Diving című lemezünk választott utunk stilisztikai kiteljesedése, és a szokatlan felállásból összeálló trió játék lehetőségeinek teljes kiaknázása. Nagyon szeretem ezt az anyagot. A stúdiófelvétel a Budapest Music Center (BMC) saroktermében készült, elképesztő intenzitású munka volt, mindenki kihozta magából a maximumot. Ez egy olyan zenekar és zene, ami megköveteli mindannyiunktól, hogy teljes lelkünkkel és figyelmünkkel – egymás iránt is – benne legyünk. Ha ez nincs meg, akkor az egész nem működik. Fotó: Sós Gábor Viszont amikor fotózok, általában egyedül vagyok, és csendben, maximum a lélegzésemet, a madarakat, vagy a fákat hallgatom, és futok az erdőben, legtöbbet az Árpád-kilátó, Hármashatár-hegy, Solymár vonalon. A mozgás és a kintlét gyerekkorom óta az életem része, hol biciklivel, hol lóháton, hol futva, de mindig nagyon otthon éreztem és érzem magam a szabadban. Lenyűgöz az állandóan változó természet, és azokat a szépségeket, amiket látok és átélek, próbálom minden szakmaiság nélkül fotókon rögzíteni. Biztos vagyok abban, hogy a természet képei és csöndje valahogy zenévé is válnak, ennek az összeolvadásnak lehetünk szemlélői és hallgatói a kiállításon és a koncerten december 9-én" – meséli Kézdy Luca, aki a Santa Diver mellett a Sequences formációnak is tagja, és számos más zenekar állandó vendégművésze. Santa Diver

Kézdy Luca - hegedű

Szesztay Dávid - basszusgitár

Szegő Dávid – dob Időpont: 2017. december 9. – 19 óra

Helyszín: Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25.

19:00 - Kézdy Luca első, önálló fotókiállításának megnyitója, a kiállítást megnyitja Barcsik Géza képzőművész

20:00 - a Santa Diver harmadik, DEEP DIVING című lemezének lemezbemutató koncertje



https://www.facebook.com/ApaczaiCsereJanosMuvelodesiHazKonyvtar/