Címlap » Hírek » Ronnie Wood bejelentette Mad Lad című új albumát Ronnie Wood bejelentette Mad Lad című új albumát A gitáros még éppen csak, hogy kicsomagolt a The Rolling Stones amerikai turnéja után, máris bejelentette új albumát: Ronnie Wood with His Wild Five – Mad Lad: A Live Tribute to Chuck Berry.

Amint az a címből is kiderül, Wood az új szóló albummal – amely november 15-én jelenik meg a BMG kiadásában – Chuck Berry előtt kíván tisztelegni. A 11 számot tartalmazó lemezt múlt évben vették fel élőben Wimborne-ban, a Tivoli Színházban. A felvételen olyan vendégzenészek is közreműködtek, mint a zongorista Ben Waters és az énekes Imelda May. A most megjelenő lemez az ígéretek szerint csak az első darabja lesz egy trilógiának, melynek jövőben megjelenő kiadványain Ronnie Wood legnagyobb zenei példaképeinek kíván emléket állítani. A korong első száma a Tribute to Chuck Berry, amit Wood írt, de megtalálható rajta a Worried Life Blues, a Rock ‘N’ Roll Music és a Johnny B Goode is. A Mad Lad digitálisan, CD-n és bakeliten is, valamint Deluxe dobozos formában is elérhető lesz. A lemezborítót maga Wood festette kézzel, az album track listáját is közzétesszük, és meghallgathatjuk a lemez második dalát, a Talking About You című Chuck Berry szerzeményt. Ronnie Wood Facebook A lemez előrendelhető ITT Ronnie Wood - Mad Lad

1. Tribute to Chuck Berry

2. Talking About You

3. Mad Lad

4. Wee Wee Hours (feat. Imelda May)

5. Almost Grown (feat. Imelda May)

6. Back In The USA

7. Blue Feeling

8. Worried Life Blues

9. Little Queenie

10. Rock ‘N’ Roll Music (feat. Imelda May)

11. Johnny B Goode